Ново заседание по делото за ареста на Бойко Борисов

Софийският градски съд ще проведе ново заседание по делото срещу Кирил Петков за ареста на Бойко Борисов. Пред съда се очаква да дадат показания бившият главен секретар на МВР Петър Тодоров и бившият началник на Националната служба за охрана ген. Емил Тонев.

Петър Тодоров в момента е депутат от „Прогресивна България“, а Емил Тонев е подал оставка като ръководител на НСО. Предстоящите разпити са част от събирането на доказателства по наказателното дело срещу Кирил Петков.

На заседанието в края на септември свидетелски показания сочат, че тогавашният главен секретар на МВР Петър Тодоров не е знаел предварително за арестите на Бойко Борисов, Севделина Арнаудова и Владислав Горанов.

Тримата бяха задържани на 17 март 2022 г. По-късно съдът обяви арестите им за незаконни. Това решение е отделно от наказателното производство, по което Кирил Петков е подсъдим.

Кирил Петков е подсъдим за престъпление по служба и превишаване на властта в качеството му на длъжностно лице. Според прокуратурата арестите на Борисов, Горанов и Арнаудова са били неправомерни.

Подсъдимият се счита за невиновен до постановяване на окончателна съдебна присъда. Предстоящите показания на Петър Тодоров и ген. Емил Тонев трябва да изяснят допълнителни обстоятелства около действията на МВР и НСО при задържанията.

Делото продължава със събирането и проверката на доказателства, след което съдът ще прецени дали обвинението е доказано.