Край на бедственото положение заради свлачището в Аспарухово

Бедственото положение в района на свлачището във варненския квартал „Аспарухово“ се прекратява. То беше в сила от 21 септември, а електрозахранването и водоподаването в засегнатата зона вече са възстановени.

По предложение на „Геозащита“ – Варна е разширен обхватът на свлачищния район. В определената зона остават в сила ограничения за строителни и ремонтни дейности, които могат да повлияят на състоянието на терена. От Община Варна уточниха, че „разширяването на обхвата не означава, че самото свлачище се е увеличило“, а е необходимо за инженерно-геоложките проучвания.

Предстоят доклад и експертиза

Регионалната дирекция за национален строителен контрол трябва да изготви доклад за необходимите укрепителни дейности. Отделна експертиза ще установява причините за свличането. След получаването на резултатите ще бъдат определени конкретните последващи мерки.

Заради продължаващата необходимост от проучвания и укрепване възстановяването на пропадналия път все още не е започнало. Това означава, че прекратяването на бедственото положение не слага край на работата по обезопасяването на района.

С изтичането на срока на мярката приключва и дейността на кризисния щаб. Следващите действия ще се извършват по компетентност от отговорните институции.

Източници: bntnews.bg