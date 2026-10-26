МС за думите на Румен Радев: Кампанията за балотажа още не е започнала

Предизборната кампания за втория тур на президентските избори все още не е започнала. Това съобщи правителствената пресслужба след брифинга на премиера Румен Радев, който призова избирателите да подкрепят Илияна Йотова.

„Нека да гласуваме за Илияна Йотова, за да бъде България в сигурни ръце“, заяви Радев. Той поздрави Йотова за резултата от първия тур и отправи критики към нейния опонент Андрей Гюров, както и към политическите сили, които го подкрепят.

Според правителствената пресслужба кампанията за балотажа започва, след като Централната избирателна комисия обяви датата на втория тур и кандидатите, които ще участват в него. ЦИК трябва да обяви резултатите от първия тур не по-късно от 48 часа след края на изборния ден. По информация на bTV това означава, че процедурата трябва да приключи до 27 октомври.

Йотова и Гюров отиват на балотаж

Първият тур се проведе на 25 октомври. При 100 процента обработени протоколи двойката Илияна Йотова – Кирил Вълчев получава 34,759 процента, а Андрей Гюров – Георги Кандев събира 31,952 процента от гласовете, съобщи NOVA.

Балотажът е насрочен за 1 ноември. Кампанията приключва 24 часа преди изборния ден, а след официалното обявяване на резултатите от първия тур се очаква да бъде изтеглен жребият за поредността на обръщенията на двамата кандидати.

Сигнал до ЦИК за изявлението на премиера

Междувременно инициативният комитет на Андрей Гюров и Георги Кандев сезира ЦИК заради публикуването на изявлението на Румен Радев чрез официалните канали на Министерския съвет. В сигнала се твърди, че са нарушени забраните за предизборна агитация в държавна институция и за безплатно използване на публичен административен ресурс.

Инициативният комитет настоява публикациите да бъдат премахнати и да бъдат установени отговорните лица. Тези твърдения не представляват установено нарушение. Решението дали има нарушение на Изборния кодекс предстои да бъде взето от ЦИК.

Източници: btvnovinite.bg, nova.bg, zashtoto.com