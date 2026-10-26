МС за думите на Румен Радев: Кампанията за балотажа още не е започнала

Предизборната кампания за втория тур на президентските избори все още не е започнала. Това съобщи правителствената пресслужба след брифинга на премиера Румен Радев, който призова избирателите да подкрепят Илияна Йотова.
„Нека да гласуваме за Илияна Йотова, за да бъде България в сигурни ръце“, заяви Радев. Той поздрави Йотова за резултата от първия тур и отправи критики към нейния опонент Андрей Гюров, както и към политическите сили, които го подкрепят.
Според правителствената пресслужба кампанията за балотажа започва, след като Централната избирателна комисия обяви датата на втория тур и кандидатите, които ще участват в него. ЦИК трябва да обяви резултатите от първия тур не по-късно от 48 часа след края на изборния ден. По информация на bTV това означава, че процедурата трябва да приключи до 27 октомври.
Йотова и Гюров отиват на балотаж
Първият тур се проведе на 25 октомври. При 100 процента обработени протоколи двойката Илияна Йотова – Кирил Вълчев получава 34,759 процента, а Андрей Гюров – Георги Кандев събира 31,952 процента от гласовете, съобщи NOVA.
Балотажът е насрочен за 1 ноември. Кампанията приключва 24 часа преди изборния ден, а след официалното обявяване на резултатите от първия тур се очаква да бъде изтеглен жребият за поредността на обръщенията на двамата кандидати.
Сигнал до ЦИК за изявлението на премиера
Междувременно инициативният комитет на Андрей Гюров и Георги Кандев сезира ЦИК заради публикуването на изявлението на Румен Радев чрез официалните канали на Министерския съвет. В сигнала се твърди, че са нарушени забраните за предизборна агитация в държавна институция и за безплатно използване на публичен административен ресурс.
Инициативният комитет настоява публикациите да бъдат премахнати и да бъдат установени отговорните лица. Тези твърдения не представляват установено нарушение. Решението дали има нарушение на Изборния кодекс предстои да бъде взето от ЦИК.
Източници: btvnovinite.bg, nova.bg, zashtoto.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Еййййй,
Коментиран от #6
20:50 26.10.2026
3 Пич
Щеше да спечели безапелационно, но Боце излезе страхливец, не му вярвайте на шегите как не е искал!!!
Коментиран от #12
20:52 26.10.2026
4 Кога ще започне,
Оставка наглеци!
20:52 26.10.2026
5 шикалкавенето е изразително
20:54 26.10.2026
6 Не е 27, а 37 години
До коментар #2 от "Еййййй,":Отвратителни, нагли и безчовечни същества са.
20:54 26.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Не хвърляйте кал
Коментиран от #22
20:56 26.10.2026
9 Последния Софиянец
20:57 26.10.2026
10 Горски
Не е редно беглец от военна служба да става главнокомандващ.
20:57 26.10.2026
11 Радев се изказа неподготвен
Твърде много си е повярвал.
Коментиран от #20
20:58 26.10.2026
12 различно мнение
До коментар #3 от "Пич":Жеста на Борисов изненада всички негови привърженици, опоненти и завистници, но това е единствения негов начин да избегне разделението на проевропейския вот.
С кандидат на ГЕРБ и разделение на вота, мача е предварително свирен в проруска полза.
Коментиран от #18
21:00 26.10.2026
13 Яшар
Коментиран от #21
21:00 26.10.2026
14 Селяк
21:01 26.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Иван
21:01 26.10.2026
17 оня с коня
Коментиран от #19
21:02 26.10.2026
18 сенки от миналото
До коментар #12 от "различно мнение":Борисов се е поучил от опита с ректора А.Герджиков преди пет години, когато Лозан Панов отказа подкрепа на балотажа и ДБ избраха Радев.
21:05 26.10.2026
19 Анонимен
До коментар #17 от "оня с коня":Е как да е започнала след като ЦИК още не беше обявил официален резултат от първия тур?
21:06 26.10.2026
20 ТИР
До коментар #11 от "Радев се изказа неподготвен":Тази кампания бе представена само от агенции и телевизионни говорители,,,от първия ден се повтаряше - първи -втори,,, никой не посмя да дебатира с Костадинов и Волгин,,,,
21:07 26.10.2026
21 Дзак
До коментар #13 от "Яшар":Само че, за това носят отговорност други!
Коментиран от #23
21:08 26.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Яшар
До коментар #21 от "Дзак":Няма оправдание , румен р . Не е малолетен ,да е мислил преди да става претендент ...в момента както всички преди него той баталясва България
21:13 26.10.2026
24 Ами
Радев не може да агитира защото е министър председател.
Излиза, че само Гюров може да агитира.
21:15 26.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Фатмачо Чорбачо
21:18 26.10.2026
27 Свирчев
21:28 26.10.2026
28 Но Поне !
Си показа !
Акъла !
21:34 26.10.2026
29 Фатмака
21:42 26.10.2026
30 Рунде
21:58 26.10.2026
31 ТИР
22:05 26.10.2026