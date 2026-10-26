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МС за думите на Румен Радев: Кампанията за балотажа още не е започнала
  Тема: Избори

МС за думите на Румен Радев: Кампанията за балотажа още не е започнала

26 Октомври, 2026 20:48 899 31

  • предизборна кампания-
  • президентски избори-
  • балотаж-
  • румен радев-
  • илиана йотова

Това беше обявено след изявлението на премиера Румен Радев, който призова за подкрепа на Илияна Йотова. Инициативният комитет на Андрей Гюров сезира ЦИК за използване на официални канали на Министерския съвет

МС за думите на Румен Радев: Кампанията за балотажа още не е започнала - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Предизборната кампания за втория тур на президентските избори все още не е започнала. Това съобщи правителствената пресслужба след брифинга на премиера Румен Радев, който призова избирателите да подкрепят Илияна Йотова.

„Нека да гласуваме за Илияна Йотова, за да бъде България в сигурни ръце“, заяви Радев. Той поздрави Йотова за резултата от първия тур и отправи критики към нейния опонент Андрей Гюров, както и към политическите сили, които го подкрепят.

Според правителствената пресслужба кампанията за балотажа започва, след като Централната избирателна комисия обяви датата на втория тур и кандидатите, които ще участват в него. ЦИК трябва да обяви резултатите от първия тур не по-късно от 48 часа след края на изборния ден. По информация на bTV това означава, че процедурата трябва да приключи до 27 октомври.

Йотова и Гюров отиват на балотаж

Първият тур се проведе на 25 октомври. При 100 процента обработени протоколи двойката Илияна Йотова – Кирил Вълчев получава 34,759 процента, а Андрей Гюров – Георги Кандев събира 31,952 процента от гласовете, съобщи NOVA.

Балотажът е насрочен за 1 ноември. Кампанията приключва 24 часа преди изборния ден, а след официалното обявяване на резултатите от първия тур се очаква да бъде изтеглен жребият за поредността на обръщенията на двамата кандидати.

Сигнал до ЦИК за изявлението на премиера

Междувременно инициативният комитет на Андрей Гюров и Георги Кандев сезира ЦИК заради публикуването на изявлението на Румен Радев чрез официалните канали на Министерския съвет. В сигнала се твърди, че са нарушени забраните за предизборна агитация в държавна институция и за безплатно използване на публичен административен ресурс.

Инициативният комитет настоява публикациите да бъдат премахнати и да бъдат установени отговорните лица. Тези твърдения не представляват установено нарушение. Решението дали има нарушение на Изборния кодекс предстои да бъде взето от ЦИК.

Източници: btvnovinite.bg, nova.bg, zashtoto.com


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Еййййй,

    12 9 Отговор
    вече 27 години и още няма отърва е от наглите комунисти, ейййй!

    Коментиран от #6

    20:50 26.10.2026

  • 3 Пич

    8 9 Отговор
    Гербаджиите сега си дъвчат чорапите от яд, че не издигнаха кандидат!!!
    Щеше да спечели безапелационно, но Боце излезе страхливец, не му вярвайте на шегите как не е искал!!!

    Коментиран от #12

    20:52 26.10.2026

  • 4 Кога ще започне,

    12 6 Отговор
    като свърши балотажът ли?
    Оставка наглеци!

    20:52 26.10.2026

  • 5 шикалкавенето е изразително

    1 8 Отговор
    Как може да е започнала кампания, без да е ясно кои двама от двадесетте кандидати се класират на балотаж? Някой в министерскя съвет да е чувал?

    20:54 26.10.2026

  • 6 Не е 27, а 37 години

    9 4 Отговор

    До коментар #2 от "Еййййй,":

    Отвратителни, нагли и безчовечни същества са.

    20:54 26.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Не хвърляйте кал

    5 8 Отговор
    Радев никота не се е възрзвал от държавното.Всичко сам,с тия две ръце.

    Коментиран от #22

    20:56 26.10.2026

  • 9 Последния Софиянец

    4 3 Отговор
    Ще почне другият понеделник.

    20:57 26.10.2026

  • 10 Горски

    9 3 Отговор
    Това е мажоритарен вот, който не може да се прехвърля от един човек на друг по нареждане отгоре. Най-вероятно гласувалите за отпадналите, няма да гласуват на балотажа. Но ще има мобилизиране на електоратите на двете двойки , което означава същата избирателна активност около 20%. Пиги има по-голям ресурс и сигурно ще спечели. Хубавото е, че гласуващите масово за една партия по мултикулти махали или райони с права този път ги няма. Протестирали били. Срещу международното положение, световните неправди, финансовият империализъм, гравитацията, повишеното атмосферно налягане на Венера. Но двете закръглени фигури ще опитат да изкарат част от тях в помощ на ококорената им приятелка от сглобката. Kak да гласуват хората? Йотов е едно на ръка, но другото което са предложили не става.
    Не е редно беглец от военна служба да става главнокомандващ.

    20:57 26.10.2026

  • 11 Радев се изказа неподготвен

    14 6 Отговор
    Самодоволното, нагло, лъжливо и манипулативно изказване впечатли дори привържениците му. Чака го Орбан 2 или Вучич 2.

    Твърде много си е повярвал.

    Коментиран от #20

    20:58 26.10.2026

  • 12 различно мнение

    5 4 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Жеста на Борисов изненада всички негови привърженици, опоненти и завистници, но това е единствения негов начин да избегне разделението на проевропейския вот.
    С кандидат на ГЕРБ и разделение на вота, мача е предварително свирен в проруска полза.

    Коментиран от #18

    21:00 26.10.2026

  • 13 Яшар

    12 5 Отговор
    Румен вече говори грозно ...просто , няма да удържи до пролетта ...50 % инфлация за 6 месеца това го няма никъде в Европа ...а идва студ и тежки сметки ..пфу

    Коментиран от #21

    21:00 26.10.2026

  • 14 Селяк

    5 8 Отговор
    Ако искате президент да стане крадлив и безскруполен банкер който да защитава интересите на богатите и банките гласувайте за Гюров

    21:01 26.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Иван

    10 5 Отговор
    Тук не е важно формалното започване на балотажа , тук е важен морала( почтеността) на управляващите или по-точно липсата на такъв ! Но явно за тях целта оправдава средстват!Това мисля , че убеждава в избора ни!

    21:01 26.10.2026

  • 17 оня с коня

    8 4 Отговор
    Е как според думите на тоя Наглец кампанията не е започнала,след като Йотова ядно заяви по ТВ-то че не желае да вижда в БГ да се веят Чужди знамена,което си е ЯВЕН ПРИЗИВ за подкрепа към "Възраждане"?

    Коментиран от #19

    21:02 26.10.2026

  • 18 сенки от миналото

    0 6 Отговор

    До коментар #12 от "различно мнение":

    Борисов се е поучил от опита с ректора А.Герджиков преди пет години, когато Лозан Панов отказа подкрепа на балотажа и ДБ избраха Радев.

    21:05 26.10.2026

  • 19 Анонимен

    3 3 Отговор

    До коментар #17 от "оня с коня":

    Е как да е започнала след като ЦИК още не беше обявил официален резултат от първия тур?

    21:06 26.10.2026

  • 20 ТИР

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "Радев се изказа неподготвен":

    Тази кампания бе представена само от агенции и телевизионни говорители,,,от първия ден се повтаряше - първи -втори,,, никой не посмя да дебатира с Костадинов и Волгин,,,,

    21:07 26.10.2026

  • 21 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Яшар":

    Само че, за това носят отговорност други!

    Коментиран от #23

    21:08 26.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Яшар

    5 4 Отговор

    До коментар #21 от "Дзак":

    Няма оправдание , румен р . Не е малолетен ,да е мислил преди да става претендент ...в момента както всички преди него той баталясва България

    21:13 26.10.2026

  • 24 Ами

    6 4 Отговор
    Йотова не може да агитира защото е президент.
    Радев не може да агитира защото е министър председател.
    Излиза, че само Гюров може да агитира.

    21:15 26.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Фатмачо Чорбачо

    8 2 Отговор
    Чака те Орбан 2 заради Боташ Гейт.

    21:18 26.10.2026

  • 27 Свирчев

    2 0 Отговор
    Може да вали по 1, 2 или 3 литра на квадратен метър. Да.

    21:28 26.10.2026

  • 28 Но Поне !

    3 1 Отговор
    Още веднъж !

    Си показа !

    Акъла !

    21:34 26.10.2026

  • 29 Фатмака

    6 3 Отговор
    е ПРЕДАТЕЛ

    21:42 26.10.2026

  • 30 Рунде

    3 0 Отговор
    Водката и сельодката и към Варна да молиш Копейката

    21:58 26.10.2026

  • 31 ТИР

    1 1 Отговор
    Сигурно ще желана президентска двойка щом 20% гласували ще се избере от 11% гласоподаватели,,,

    22:05 26.10.2026

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