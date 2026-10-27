Времето днес, прогноза за вторник, 27 октомври: Променлива облачност, дъжд на изток

Прогнозата за времето във вторник, 27 октомври, предвижда променлива облачност над страната. Сутринта над Източна България ще има повече облаци и на места са възможни слаби валежи от дъжд. В западната половина на страната вятърът ще отслабне, докато в източните райони ще духа умерен североизточен вятър.
„Във вторник облачността ще бъде променлива, като сутринта над Източна България ще има повече облаци с вероятност за слаби валежи“, съобщават синоптиците от Meteo Balkans.
Температурите ще се различават осезаемо между отделните райони. В София се очакват минимални стойности около 5° и максимални до 15°. В Пловдив температурите ще бъдат между 9° и 19°, във Варна – между 9° и 18°, а в Бургас – между 9° и 19°.
В речните долини и котловините на Западна България през нощта и в ранните сутрешни часове са възможни мъгли, които временно ще намаляват видимостта. В планините облачността също ще бъде променлива. През деня в много райони ще има условия за временно разкъсване на облаците.
Източници: bta.bg, novini.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 След вчерашният ден
О тук нататък ще е така за дълъг период от време.
03:04 27.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Горски,
До коментар #6 от "Горски":хващай гората.
Един ден ще можеш да се хвалиш, че си бил партизан.
Ако доживееш се....
Коментиран от #8, #9
03:51 27.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Горски
До коментар #7 от "Горски,":Аз и децата ти ще надживея.
04:09 27.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.