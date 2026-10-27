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Времето днес, прогноза за вторник, 27 октомври: Променлива облачност, дъжд на изток

Времето днес, прогноза за вторник, 27 октомври: Променлива облачност, дъжд на изток

27 Октомври, 2026 03:00 502 10

  • прогноза за времето-
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  • температури

Максималните температури ще достигнат 19° в Южна България

Времето днес, прогноза за вторник, 27 октомври: Променлива облачност, дъжд на изток - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Прогнозата за времето във вторник, 27 октомври, предвижда променлива облачност над страната. Сутринта над Източна България ще има повече облаци и на места са възможни слаби валежи от дъжд. В западната половина на страната вятърът ще отслабне, докато в източните райони ще духа умерен североизточен вятър.

„Във вторник облачността ще бъде променлива, като сутринта над Източна България ще има повече облаци с вероятност за слаби валежи“, съобщават синоптиците от Meteo Balkans.

Температурите ще се различават осезаемо между отделните райони. В София се очакват минимални стойности около 5° и максимални до 15°. В Пловдив температурите ще бъдат между 9° и 19°, във Варна – между 9° и 18°, а в Бургас – между 9° и 19°.

В речните долини и котловините на Западна България през нощта и в ранните сутрешни часове са възможни мъгли, които временно ще намаляват видимостта. В планините облачността също ще бъде променлива. През деня в много райони ще има условия за временно разкъсване на облаците.

Източници: bta.bg, novini.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 След вчерашният ден

    3 1 Отговор
    Времето за русофилите днес е много гадно.
    О тук нататък ще е така за дълъг период от време.

    03:04 27.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Горски,

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "Горски":

    хващай гората.
    Един ден ще можеш да се хвалиш, че си бил партизан.
    Ако доживееш се....

    Коментиран от #8, #9

    03:51 27.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Горски

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Горски,":

    Аз и децата ти ще надживея.

    04:09 27.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

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