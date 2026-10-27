Времето днес, прогноза за вторник, 27 октомври: Променлива облачност, дъжд на изток

Прогнозата за времето във вторник, 27 октомври, предвижда променлива облачност над страната. Сутринта над Източна България ще има повече облаци и на места са възможни слаби валежи от дъжд. В западната половина на страната вятърът ще отслабне, докато в източните райони ще духа умерен североизточен вятър.

„Във вторник облачността ще бъде променлива, като сутринта над Източна България ще има повече облаци с вероятност за слаби валежи“, съобщават синоптиците от Meteo Balkans.

Температурите ще се различават осезаемо между отделните райони. В София се очакват минимални стойности около 5° и максимални до 15°. В Пловдив температурите ще бъдат между 9° и 19°, във Варна – между 9° и 18°, а в Бургас – между 9° и 19°.

В речните долини и котловините на Западна България през нощта и в ранните сутрешни часове са възможни мъгли, които временно ще намаляват видимостта. В планините облачността също ще бъде променлива. През деня в много райони ще има условия за временно разкъсване на облаците.

Източници: bta.bg, novini.bg