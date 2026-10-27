Министър Пеев: Транспортната политика на България е насочена към укрепване на ролята ѝ като „врата“ между Европа, Западните Балкани и Черноморския рег

Транспортната политика на България е насочена към укрепване на ролята на страната като „врата“ между Европа, Западните Балкани и Черноморския регион, като същевременно се осигуряват ефективни връзки за глобалните транспортни потоци към и от Азия. Това каза министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев в рамките на панела „Изграждане на инфраструктурна мрежа в региона: стратегическа инфраструктура и свързаност в Югоизточна Европа“ на седмото издание на Софийския икономически форум (Sofia Economic Forum VII), организиран от Делфийския икономически форум (Delphi Economic Forum).

Той акцентира, че едно от най-значимите предизвикателства, пред които е изправена България днес, са недостатъчните транспортни връзки по оста „Север - Юг“. Ето защо днес нашата цел е да разработим съвместни проекти, които ще осигурят ефективна вертикална свързаност между Гърция, България и Румъния. Има три основни оси Север-Юг - Западна, Централна и Източна. Тези коридори ще осигурят подобрени връзки между граничните пунктове, индустриалните центрове, логистичните центрове и пристанищата, посочи Пеев. Според него трябва да се разгледа и свързаността Север-Юг в контекста на предизвикателната геополитическа среда. Той обърна внимание и на недостатъчния брой мостове през река Дунав.

Пеев подчерта, че правителството работи по мобилизирането на частен капитал чрез публично-частни партньорства за изпълнението на инфраструктурни проекти. През последните месеци правителството положи сериозни усилия за въвеждане на нов подход в управлението на стратегически обекти и проекти. Тази инициатива бележи преход от досегашните разпокъсани списъци с идеи към по-координирана рамка за планиране и развитие на стратегически проекти, каза той.

Бившият вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) Лиляна Павлова подчерта, че публичните средства плюс европейското финансиране няма да са достатъчни за изграждането на нужната инфраструктура в нашия регион. В днешни времена свързаността е преди всичко сигурност, смята тя. Според нея държавата трябва да се обърне към публично-частното партньорство. Трябва да устоим трансграничните проекти да получават бърза писта за тяхното одобрение, посочи Павлова.

Според изпълнителния директор в Тракия икономическа зона Пламен Панчев свръзаната в региона ще позволи навлизането на повече инвестиции.

Председателят на Българо-гръцката търговско-промишлена камара Саввас Карафилидис изтъкна, че Гърция има опит в публично-частното партньорство и е готова да го обмени с България. Транспортните коридори, които са в плановете за изграждане в региона са важни за бизнеса. Имаме нужда от големи и бързи магистрали и жп линии, отбеляза той.

Делфийският икономически форум (Delphi Economic Forum) е организация с нестопанска цел, ръководена от своите членове, ангажирана да предоставя и насърчава иновативни идеи за устойчив и конкурентен растеж на Европа и региона на Източното Средиземноморие.