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Преобърнатият кораб „Хорив“ навлиза в български води
  Тема: Украйна

Преобърнатият кораб „Хорив“ навлиза в български води

27 Октомври, 2026 22:21 730 7

  • кораб „хорив“-
  • черно море-
  • военноморски сили-
  • корабоплаване-
  • министерство на транспорта

Институциите следят движението му в реално време и подготвят мерки за безопасността на корабоплаването. Военноморските сили ще изпратят кораб за оглед

Преобърнатият кораб „Хорив“ навлиза в български води - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Преобърнатият товарен кораб „Хорив“ се очаква в следващото денонощие да навлезе в българската зона на отговорност. Движението му се следи в реално време от българските институции, съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията.

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев и министърът на отбраната Димитър Стоянов са провели среща, на която са съгласувани варианти за действие. Целта е да бъде гарантирана сигурността на корабоплаването в района.

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Движението на кораба се наблюдава непрекъснато.

От транспортното министерство посочват, че информацията за развитието на ситуацията ще бъде актуализирана своевременно. Предвижда се да бъдат издавани и регулярни известия до мореплавателите, за да бъдат информирани корабите, които се намират в района или преминават през него.

Военноморските сили ще извършат оглед

Кораб на Военноморските сили ще бъде изпратен за оглед на преобърнатия плавателен съд. Не се съобщават допълнителни подробности за маршрута на кораба, състоянието му или за евентуално замърсяване на морската среда.

„Хорив“ е свързан с инцидент в Черно море, при който един човек е загинал, а трима са в неизвестност. Към момента потвърденото от българските институции е, че плавателният съд се приближава към българската зона на отговорност и че движението му се наблюдава непрекъснато.

Предстои действията на българските служби да бъдат съобразени с развитието на ситуацията и с данните от наблюдението на кораба.

Източници: bntnews.bg


София / България
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    22:24 27.10.2026

  • 2 Факултета

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    Ако ни го дават, ще го предадем за седмица на отпадъци.

    Коментиран от #7

    22:33 27.10.2026

  • 3 Екстра!

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    Ами да го допотопят и ще стане естествен риф, атракция за туристите!

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  • 4 Боци

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    А румдю какво изпелтечи по въпроса? А биволицата?

    23:10 27.10.2026

  • 5 Васил

    2 0 Отговор
    Украйна защо не си събира боклуците от морето?

    23:17 27.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 много

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Факултета":

    железо басе.

    23:23 27.10.2026

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