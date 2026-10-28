Костадинов: Екипажът на ударения от дронове кораб е получил шанс да се евакуира

Екипажът на контейнеровоза CONTSHIP JET е получил възможност да се евакуира, след което корабът е бил поразен за трети път и е потънал за минути. Това твърди лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов във видеопубликация.
„Показвам ви кадри от третия, фатален удар, заснети от местен човек“, заявява Костадинов. Той твърди, че инцидентът е станал пред очите на жители в района на Шабла, и поставя въпроса дали плавателният съд не е превозвал оръжие. Това са негови твърдения, които не са потвърдени от институциите.
18 моряци са спасени
Официално потвърдената информация е, че всичките 18 членове на екипажа са спасени. Министерството на транспорта и съобщенията съобщи, че сигналът за поразения контейнеровоз е получен в 12:01 часа. Корабът е плавал под либерийски флаг по маршрут от Хайфа, Израел, към Констанца, Румъния.
По данни на екипажа CONTSHIP JET е превозвал 421 контейнера. В 12:13 часа моряците са напуснали плавателния съд. Осем от тях са били качени на катер на Военноморските сили, а останалите десет са се намирали в спасителната лодка. Всички са насочени към Варна, където е организирано посрещането им от „Гранична полиция“ и медицински екипи.
Няма потвърждение, че корабът е потънал
Министърът на отбраната Димитър Стоянов е потвърдил, че CONTSHIP JET е бил поразен от три морски дрона на около 17 морски мили източно от нос Калиакра. След атаката корабът е получил силен крен, а екипажът е напуснал борда.
Към момента няма официално съобщение, което да потвърждава твърдението на Костадинов, че плавателният съд е потънал. Не е установено и кой стои зад атаката. Министерството на транспорта и съобщенията посочи, че в спасителната операция са участвали Военноморските сили, Военновъздушните сили и Главна дирекция „Гранична полиция“.
Източници: novini.bg, vesti.bg, trafficnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Коцето сега
Коментиран от #5, #6
14:58 28.10.2026
2 Коцко му е дал втори шанс
14:58 28.10.2026
3 екипажа заработва яко
Коментиран от #11
14:58 28.10.2026
4 Чудесно.
14:59 28.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Едно и също мислим
До коментар #1 от "Коцето сега":Пък и морските му имоти са застрашени. Но разбира от евра и долари и всичките му рубли копейки ги обръща веднага в западна валута.
15:01 28.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Въпросче
15:04 28.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 АГАТ а Кристи
15:06 28.10.2026
15 Помислих, че Коци си е сменил професията
Коментиран от #31
15:06 28.10.2026
16 Слава Росии
Коментиран от #22
15:08 28.10.2026
17 Сила
15:08 28.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Рундьо
ПОНЯЛИ ???
15:10 28.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Коцето
15:14 28.10.2026
22 Еврокопейкa
До коментар #16 от "Слава Росии":През март месец инцидентите с дронове бяха предимно в балтийските страни - Естония, Латвия и Литва. Сега вече са предимно в Черно море.Очевидно нещо през този период е променило геополитиката.Можем само да гадаем дали не е някой наш управляващ със свалени гащи.
15:14 28.10.2026
23 Шашав
Коментиран от #27
15:15 28.10.2026
24 Костадинов
Коментиран от #34
15:17 28.10.2026
25 54321
15:18 28.10.2026
26 Какъв човек
15:18 28.10.2026
27 Сила
До коментар #23 от "Шашав":Обича и евросубсидии и НПО субсидии ...той и цялото му семейство !!! И Волгин , и той така ....от Европарламента громи ЕС срещу 25 000 евро заплата на месец ( без данъци !)
15:19 28.10.2026
28 Кво ти пука бре
15:20 28.10.2026
29 Миролюбец
15:21 28.10.2026
30 Кво ти пука бре ?
Днес влезе в сила атлантическата тъпотия на урсулците и за България.. за 5 евро на моливче, 5 евро на гумичка и на всеки отделен продукт в малка пратка до 150 евро ! Я се събудете най после ! Гот ли ви е че ЕК ви граби? А? Къде са сега младите?
Коментиран от #40
15:22 28.10.2026
31 Не бе
До коментар #15 от "Помислих, че Коци си е сменил професията":синоптик е!
15:22 28.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Не е лесно
15:24 28.10.2026
34 Да,
До коментар #24 от "Костадинов":на казахстански адмирал.
15:25 28.10.2026
35 Коце
15:25 28.10.2026
36 Коци
15:27 28.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Фактъ
15:54 28.10.2026
39 ха сега де
15:57 28.10.2026
40 Фактъ
До коментар #30 от "Кво ти пука бре ?":Теб яко те пръскат от самолетите : ) На транквиланти ли си ?
15:57 28.10.2026
41 Копейкин!
16:04 28.10.2026