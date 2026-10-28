Костадинов: Екипажът на ударения от дронове кораб е получил шанс да се евакуира

Екипажът на контейнеровоза CONTSHIP JET е получил възможност да се евакуира, след което корабът е бил поразен за трети път и е потънал за минути. Това твърди лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов във видеопубликация.

„Показвам ви кадри от третия, фатален удар, заснети от местен човек“, заявява Костадинов. Той твърди, че инцидентът е станал пред очите на жители в района на Шабла, и поставя въпроса дали плавателният съд не е превозвал оръжие. Това са негови твърдения, които не са потвърдени от институциите.

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18 моряци са спасени

Официално потвърдената информация е, че всичките 18 членове на екипажа са спасени. Министерството на транспорта и съобщенията съобщи, че сигналът за поразения контейнеровоз е получен в 12:01 часа. Корабът е плавал под либерийски флаг по маршрут от Хайфа, Израел, към Констанца, Румъния.

По данни на екипажа CONTSHIP JET е превозвал 421 контейнера. В 12:13 часа моряците са напуснали плавателния съд. Осем от тях са били качени на катер на Военноморските сили, а останалите десет са се намирали в спасителната лодка. Всички са насочени към Варна, където е организирано посрещането им от „Гранична полиция“ и медицински екипи.

Няма потвърждение, че корабът е потънал

Министърът на отбраната Димитър Стоянов е потвърдил, че CONTSHIP JET е бил поразен от три морски дрона на около 17 морски мили източно от нос Калиакра. След атаката корабът е получил силен крен, а екипажът е напуснал борда.

Към момента няма официално съобщение, което да потвърждава твърдението на Костадинов, че плавателният съд е потънал. Не е установено и кой стои зад атаката. Министерството на транспорта и съобщенията посочи, че в спасителната операция са участвали Военноморските сили, Военновъздушните сили и Главна дирекция „Гранична полиция“.

Източници: novini.bg, vesti.bg, trafficnews.bg