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Костадинов: Екипажът на ударения от дронове кораб е получил шанс да се евакуира
  Тема: Украйна

Костадинов: Екипажът на ударения от дронове кораб е получил шанс да се евакуира

28 Октомври, 2026 14:56 1 285 41

  • костадин костадинов-
  • дронове-
  • кораб-
  • калиакра-
  • черно море

Лидерът на „Възраждане“ твърди, че корабът край Калиакра е бил поразен за трети път и е потънал. Официално е потвърдено спасяването на всичките 18 моряци

Костадинов: Екипажът на ударения от дронове кораб е получил шанс да се евакуира - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Екипажът на контейнеровоза CONTSHIP JET е получил възможност да се евакуира, след което корабът е бил поразен за трети път и е потънал за минути. Това твърди лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов във видеопубликация.

„Показвам ви кадри от третия, фатален удар, заснети от местен човек“, заявява Костадинов. Той твърди, че инцидентът е станал пред очите на жители в района на Шабла, и поставя въпроса дали плавателният съд не е превозвал оръжие. Това са негови твърдения, които не са потвърдени от институциите.

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18 моряци са спасени

Официално потвърдената информация е, че всичките 18 членове на екипажа са спасени. Министерството на транспорта и съобщенията съобщи, че сигналът за поразения контейнеровоз е получен в 12:01 часа. Корабът е плавал под либерийски флаг по маршрут от Хайфа, Израел, към Констанца, Румъния.

По данни на екипажа CONTSHIP JET е превозвал 421 контейнера. В 12:13 часа моряците са напуснали плавателния съд. Осем от тях са били качени на катер на Военноморските сили, а останалите десет са се намирали в спасителната лодка. Всички са насочени към Варна, където е организирано посрещането им от „Гранична полиция“ и медицински екипи.

Няма потвърждение, че корабът е потънал

Министърът на отбраната Димитър Стоянов е потвърдил, че CONTSHIP JET е бил поразен от три морски дрона на около 17 морски мили източно от нос Калиакра. След атаката корабът е получил силен крен, а екипажът е напуснал борда.

Към момента няма официално съобщение, което да потвърждава твърдението на Костадинов, че плавателният съд е потънал. Не е установено и кой стои зад атаката. Министерството на транспорта и съобщенията посочи, че в спасителната операция са участвали Военноморските сили, Военновъздушните сили и Главна дирекция „Гранична полиция“.

Източници: novini.bg, vesti.bg, trafficnews.bg


Добрич / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коцето сега

    16 15 Отговор
    е и морски експерт!Има ли нещо,да не разбира?

    Коментиран от #5, #6

    14:58 28.10.2026

  • 2 Коцко му е дал втори шанс

    11 13 Отговор
    Сериозно ли ?🚾🚾🚾🥳🥳🥳🤣🤣🤣

    14:58 28.10.2026

  • 3 екипажа заработва яко

    24 6 Отговор
    знаейки какво и накъде го вози

    Коментиран от #11

    14:58 28.10.2026

  • 4 Чудесно.

    25 1 Отговор
    Това ще оправи туристическият сезон 2027 и морският ни транспорт.

    14:59 28.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Едно и също мислим

    16 9 Отговор

    До коментар #1 от "Коцето сега":

    Пък и морските му имоти са застрашени. Но разбира от евра и долари и всичките му рубли копейки ги обръща веднага в западна валута.

    15:01 28.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Въпросче

    11 11 Отговор
    Този да не е от пресслужбата на путин.

    15:04 28.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 АГАТ а Кристи

    4 3 Отговор
    Някой се молят на Господ Ленин да потъне, та да няма следи...

    15:06 28.10.2026

  • 15 Помислих, че Коци си е сменил професията

    8 10 Отговор
    и е станал тв репортер.

    Коментиран от #31

    15:06 28.10.2026

  • 16 Слава Росии

    17 11 Отговор
    Какво мислите че е превозвал контейнвровоза от исраел !? Въпрос без повишена трудност!!! На дъното сите търгаши с живота на хора!!! Путин ги натири там се сонце не огрява!!!!

    Коментиран от #22

    15:08 28.10.2026

  • 17 Сила

    8 9 Отговор
    Аверите на Кафявото от Максуда се готвят да " берат " железо по брега ....

    15:08 28.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Рундьо

    8 8 Отговор
    Цял свят да твърди, АЗ защитавам магушка !!!
    ПОНЯЛИ ???

    15:10 28.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Коцето

    6 1 Отговор
    е бил ракетчик!Като Путин!

    15:14 28.10.2026

  • 22 Еврокопейкa

    7 4 Отговор

    До коментар #16 от "Слава Росии":

    През март месец инцидентите с дронове бяха предимно в балтийските страни - Естония, Латвия и Литва. Сега вече са предимно в Черно море.Очевидно нещо през този период е променило геополитиката.Можем само да гадаем дали не е някой наш управляващ със свалени гащи.

    15:14 28.10.2026

  • 23 Шашав

    16 9 Отговор
    Костадинов адвокатства на руснаците, а понякога и на Тръмп. Мрази Европа, но обича Еврото. Мрази демокрацията, но обича свободата да клевети, вандалства и троши.

    Коментиран от #27

    15:15 28.10.2026

  • 24 Костадинов

    9 2 Отговор
    има излъчване на адмирал!

    Коментиран от #34

    15:17 28.10.2026

  • 25 54321

    14 7 Отговор
    Още чакам "мирът" на Йотова и Радев, докато корабите потъват. Тия двамата имат пълната власт от 6 месеца и все ми говорят как някой друг е виновен и ако ги изберем, щял да "дойде" мирът. Толкова ли сме прости да изберем още от тази несигурност и некадърност в лицето на Йотова! 🤯🗳️И между другото, вчера лидерите на Финландия и Норвегия са водили разговори с Путин за мир, но не съм чул за последните 6 месеца нещо да са направили нашите "миротворци" Радев и Йотова. До кога ще ни лъжат най-нагло, за да заграбят цялата власт за още 5 години!. 🫵🤬

    15:18 28.10.2026

  • 26 Какъв човек

    9 4 Отговор
    може на 23 октомри да иска оставка,на 26 да подкрепя кандидатурата?

    15:18 28.10.2026

  • 27 Сила

    11 5 Отговор

    До коментар #23 от "Шашав":

    Обича и евросубсидии и НПО субсидии ...той и цялото му семейство !!! И Волгин , и той така ....от Европарламента громи ЕС срещу 25 000 евро заплата на месец ( без данъци !)

    15:19 28.10.2026

  • 28 Кво ти пука бре

    7 6 Отговор
    от Хайфа към Констанца е плавал. Щом е от Хайфа не трябва да му се помага, а точно на против

    15:20 28.10.2026

  • 29 Миролюбец

    11 4 Отговор
    Предлагам Радев,Йотова и Костадинов да заминат при Путин за мирни преговори!

    15:21 28.10.2026

  • 30 Кво ти пука бре ?

    10 11 Отговор
    Ей хора събудете се ! ...
    Днес влезе в сила атлантическата тъпотия на урсулците и за България.. за 5 евро на моливче, 5 евро на гумичка и на всеки отделен продукт в малка пратка до 150 евро ! Я се събудете най после ! Гот ли ви е че ЕК ви граби? А? Къде са сега младите? 

    Коментиран от #40

    15:22 28.10.2026

  • 31 Не бе

    7 2 Отговор

    До коментар #15 от "Помислих, че Коци си е сменил професията":

    синоптик е!

    15:22 28.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Не е лесно

    8 1 Отговор
    20 години все да губиш и да си на грешната страна!

    15:24 28.10.2026

  • 34 Да,

    7 3 Отговор

    До коментар #24 от "Костадинов":

    на казахстански адмирал.

    15:25 28.10.2026

  • 35 Коце

    5 2 Отговор
    днес трябваше да е президент!Нещо се обърка....

    15:25 28.10.2026

  • 36 Коци

    5 1 Отговор
    Против Йотова съм,но Ели ми издърпа ушите!

    15:27 28.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Фактъ

    3 1 Отговор
    Това мургаво недоразумение от Максуда щом е политик , значи народа си заслужава съдбата .

    15:54 28.10.2026

  • 39 ха сега де

    0 2 Отговор
    E нали уж НАТО-МАТО летяха и патрулираха в района, а това е удар по сред бял ден. Видяха ли нещо и какво ако да?

    15:57 28.10.2026

  • 40 Фактъ

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Кво ти пука бре ?":

    Теб яко те пръскат от самолетите : ) На транквиланти ли си ?

    15:57 28.10.2026

  • 41 Копейкин!

    0 0 Отговор
    Долна Кремълска Мастия!

    16:04 28.10.2026

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