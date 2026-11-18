Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов разкритикува проекта за бюджета заради предвиденото поемане на нов дълг. Пред журналисти в кулоарите на Народното събрание той заяви, че финансовата рамка се крепи на заеми, докато доходите остават ниски, а инфлацията е висока.

„Целият бюджет е: взимаме дългове, за да се правим на щедри“, каза Борисов.

Той посочи още прогноза за 5% инфлация и предупреди за натрупването на големи дългове. По думите му икономическата картина включва висока инфлация и ниски доходи, които според него не оправдават заложения подход в бюджета.

Борисов поиска обяснение за декларацията от Дъблин

Председателят на ГЕРБ заяви, че управляващите не искат да съобщят каква декларация са подписали в Дъблин. Той каза още, че трябва да бъде свикан Консултативният съвет за национална сигурност.

Борисов отхвърли твърденията за договорки и заяви, че не носи отговорност за работата на Министерството на финансите. По повод настояването си за извънредно заседание той каза, че предишния ден, докато гледал Гълъб Донев, му станало жал за него. Според Борисов Донев „не е на място“.

Критики за Черно море и дроновете

Борисов упрекна правителството, че не съобщава кои кораби се потапят в Черно море. Той определи страната като „пиратска държава“ и заяви, че България може да се превърне в „атракция за подводни снимки“.

Като положителна възможност лидерът на ГЕРБ посочи добива на газ от дълбините на Черно море. Попитан как би реагирал на дроновете, той отговори, че би ги потапял, като според него те се движат бавно и срещу тях могат да бъдат използвани авиацията и наличните системи.

Позицията му за ВСС и войната в Украйна

Борисов коментира и предстоящото изслушване на кандидатите за Висшия съдебен съвет. „Ще изслушаме кандидатите за ВСС и ще видим какво ще предложат“, каза той.

В изявлението си лидерът на ГЕРБ засегна и ситуацията в Съединените щати, включително полетите, банковата система и разузнаването. Той коментира срещата между Си Дзинпин и американската страна, като заяви, че според него тя няма дневен ред.

За войната в Украйна Борисов каза, че всички искат мир, но изрази съмнение как той може да бъде постигнат при толкова голяма разлика в силите на двете страни.

Източници: novini.bg