Йотова: В неделя избираме бъдещето на България

„В неделя избираме президент, избираме каква България искаме“, заяви Илияна Йотова в изявление към нацията преди президентския вот. Тя определи предизборната кампания като тежка, но посочи, че няма да отговаря на омразата със същото.
Йотова заяви, че всеки глас има еднаква тежест – независимо дали идва от най-малкото село или от столицата, както и дали е подаден от млад или възрастен човек. По думите ѝ внушенията, че част от българите трябва да се срамуват от гласа си заради възрастта, доходите или мястото, в което живеят, разделят обществото.„Няма българи и българи – всички сме българи“, заяви Илияна Йотова.
Кандидатът за президент подчерта, че България е над всяка партия и политик. Тя каза, че иска страната да бъде място, в което децата растат в мир, спокойствие и с перспектива, а в Европа България да отстоява позициите си със собствен глас.
Призив за участие във вота
Йотова призова гражданите да гласуват и свърза изборния ден с Деня на народните будители. Тя припомни имената на Паисий, Софроний и хилядите българи, съхранявали езика и паметта на народа във време, когато България не е имала собствена държава.
„Будител е всеки, който не се примирява. В неделя всеки един от нас може да бъде будител“, посочи тя. В края на изявлението си Йотова заяви, че очаква гражданите заедно да изберат България за всички и определи бъдещето на страната като отговорност, която е в техни ръце.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Какооо
21:54 30.10.2026
2 А50
21:55 30.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
ПОЛУЧАВАЛА КОМИСИОННИ ОТ БАНДИТИ И ТРАФИКАНТИ ЗА ПОМИЛВАНИЯ
.....
НАЙ ЗЛОВЕЩАТА КРАДЛИВА ЧЕРВЕНА ОЛИГАРХИЯ
21:56 30.10.2026
5 Европеец
Коментиран от #21, #42
21:56 30.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Отврат
21:56 30.10.2026
8 Софийски селянин,Пенсионер
21:56 30.10.2026
9 Супер
Коментиран от #34
21:57 30.10.2026
10 За нарко баронеси
21:57 30.10.2026
11 стоян георгиев
21:57 30.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Красимир Петров
21:58 30.10.2026
14 А50
Коментиран от #35, #49
21:58 30.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Това бъдеще го слушаме 40 години!
21:59 30.10.2026
17 Дрън-дрън-дрън
21:59 30.10.2026
18 Гласоподавател
22:00 30.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Празнословия
Как ще защитава българския национален интерес в ЕС?
Каква позиция ще заема по отношение на войната в Украйна?
Как вижда отношенията с Русия и НАТО?
Как ще използва правомощията на президента за преодоляване на политическата криза?
Това са въпроси, на които избирателите имат нужда от отговори, а не само от емоционални послания.
22:00 30.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Йотова е отговорна за помилването!!
Българското общество е разделено не просто заради политическите пристрастия, а заради корупцията, неравенството, липсата на справедливост, недоверието в институциите и усещането, че законите важат различно за различните хора.
Ако иска да обедини българите, Йотова трябва да каже как ще се бори с причините за разделението.
Не е достатъчно да кажеш, че всички сме равни. Трябва да покажеш как ще гарантираш, че всички ще бъдат третирани равноправно от държавата.
22:01 30.10.2026
23 Йотова манипулира
Можем да уважаваме избирателя, без да сме съгласни с неговия избор. Можем да критикуваме политически убеждения, без да обиждаме хората, които ги споделят.
22:02 30.10.2026
24 Благой от СОФстрой
22:02 30.10.2026
25 Йотова не е моят президент
Кои нейни позиции са довели до конкретни резултати?
Къде президентската институция е можела да бъде по-активна?
Какви грешки признава?
Не е достатъчно да говориш за бъдещето, без да дадеш оценка на собственото си политическо минало.
22:03 30.10.2026
26 Политическа употреба на Историята
Паисий и Софроний са личности с огромно значение за българското национално съзнание.
Но будителството не е просто призив да се гласува. То е просвета, критично мислене, свободен дух, гражданска смелост и непримиримост към неправдата.
Ако днес искаме да бъдем будители, трябва да изискваме отчетност от политиците, да не приемаме празните обещания и да не позволяваме националните символи да се използват като заместител на политическата аргументация.
22:04 30.10.2026
27 Перо
22:04 30.10.2026
28 Най-големият проблем:
Затова бих искал да чуя от Йотова как точно разбира ролята на президентската институция в следващите години.
Ще бъде ли коректив на изпълнителната власт? Ще настоява ли за реформи в съдебната система? Ще защитава ли институционалната независимост? Ще използва ли правото си на вето принципно, а не според политическата конюнктура?
Това са въпроси, които имат много по-голяма тежест от общите призиви за единство.
22:04 30.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Има съществен недостатък
Има и един неудобен въпрос, който остава без отговор: когато казва, че България е над всяка партия и политик, готова ли е да постави и собствените си политически решения, съюзи и досегашна дейност под същия критичен стандарт?
Защото държавническото поведение не се доказва с призиви за единство, а с принципност, последователност, ясни позиции и поемане на отговорност.
България няма нужда само от президент, който говори красиво за единството. Има нужда от президент, който може да обясни как ще защитава националния интерес, как ще отстоява институциите и как ще носи отговорност за собствените си решения.
22:06 30.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Мъдрец
22:07 30.10.2026
33 Уха
22:07 30.10.2026
34 И аз нака викам... :
До коментар #9 от "Супер":Ша...Ша...Ша...:)!
22:08 30.10.2026
35 Жоржета стресираща
До коментар #14 от "А50":Тскивис ги разправяше
Онсзи с тюрбана пред
Т.нар.асамблея на мира...е видя ко стана
22:08 30.10.2026
36 Уникално
Коментиран от #40
22:09 30.10.2026
37 НИЩО НЕ ПРЕДЛАГА
22:13 30.10.2026
38 мунчо в затвора!
22:14 30.10.2026
39 Много Известен Съветски Актьор
22:14 30.10.2026
40 мунчо в затвора!
До коментар #36 от "Уникално":Точно така.И без мунчо.Първо мунчовица, после и мунчо - вън!
22:15 30.10.2026
41 избирател
От подходящо избрания президент ще зависи, къде ще се позиционира и как ще се развива България.
Кой по-красиво може да обещава светлото бъдеще в ораторски речи - журналист или финансист по образование, а после кой по-задълбочено разбира проблемите в икономическото развитие - журналист или финансист по образование?
22:16 30.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Горски
22:18 30.10.2026
44 ШЕФА
22:18 30.10.2026
45 ЕСКОБАР ОТ ПЕТРИЧ
УРААААААААА УРАААААА УРАААААА
22:19 30.10.2026
46 Йотова
22:19 30.10.2026
47 ТУРИСТА
Тия Българе що не вземат да гласуват за нещо по различно ами......
22:20 30.10.2026
48 ВЪПРОС
ФУСТАТА Е САМО ЕДНА ПИОНКА.
22:20 30.10.2026
49 КУХАВЕЛНИК
До коментар #14 от "А50":РУСИЯ НАПАДА КОРАБИ В НАШИТЕ ТЕРИТОРИИ.
22:21 30.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 “Каква България искаме”?!
22:23 30.10.2026
52 Рогач
22:24 30.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Нагла простакеса
22:25 30.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Тук не е Москва
Останалите НИЕ, не можем да позволим цял мандат лъжи от бъдещ Президент, цензура, арести по путински сценарий.
22:36 30.10.2026
57 Един друг
22:39 30.10.2026
58 ВЕЧЕН БЪЛЪК КАПНИ ШАВАНОВ
22:40 30.10.2026
59 Емигрант
22:40 30.10.2026
60 ХОРА,
ТЯ Е ВРЕДНА ЗА ЦЕЛИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД !!! КРАДЕВ СЪЩО !!!
22:45 30.10.2026
61 ХОРА,
22:50 30.10.2026
62 МунчоЛЕТ
22:55 30.10.2026
63 Сбогом....
22:55 30.10.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Братя роми
22:59 30.10.2026
66 Братя роми
23:00 30.10.2026
67 Граф Шахински
23:00 30.10.2026
68 Бай Ставри
23:01 30.10.2026
69 Разликата е очевидна
23:03 30.10.2026
70 Правилно избираме бъдещето
23:05 30.10.2026
71 Морски
23:06 30.10.2026
72 С Гюров България няма бъдеще
23:06 30.10.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
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23:13 30.10.2026