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Йотова: В неделя избираме бъдещето на България
  Тема: Избори

Йотова: В неделя избираме бъдещето на България

30 Октомври, 2026 21:51 1 234 74

  • илияна йотова-
  • президентски избори-
  • избори-
  • гласуване-
  • българия

В изявление към нацията кандидатът за президент определи кампанията като тежка и призова гражданите да гласуват

Йотова: В неделя избираме бъдещето на България - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„В неделя избираме президент, избираме каква България искаме“, заяви Илияна Йотова в изявление към нацията преди президентския вот. Тя определи предизборната кампания като тежка, но посочи, че няма да отговаря на омразата със същото.

Йотова заяви, че всеки глас има еднаква тежест – независимо дали идва от най-малкото село или от столицата, както и дали е подаден от млад или възрастен човек. По думите ѝ внушенията, че част от българите трябва да се срамуват от гласа си заради възрастта, доходите или мястото, в което живеят, разделят обществото.

„Няма българи и българи – всички сме българи“, заяви Илияна Йотова.

Кандидатът за президент подчерта, че България е над всяка партия и политик. Тя каза, че иска страната да бъде място, в което децата растат в мир, спокойствие и с перспектива, а в Европа България да отстоява позициите си със собствен глас.

Призив за участие във вота

Йотова призова гражданите да гласуват и свърза изборния ден с Деня на народните будители. Тя припомни имената на Паисий, Софроний и хилядите българи, съхранявали езика и паметта на народа във време, когато България не е имала собствена държава.

„Будител е всеки, който не се примирява. В неделя всеки един от нас може да бъде будител“, посочи тя. В края на изявлението си Йотова заяви, че очаква гражданите заедно да изберат България за всички и определи бъдещето на страната като отговорност, която е в техни ръце.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Какооо

    30 21 Отговор
    Чао, чао

    21:54 30.10.2026

  • 2 А50

    24 16 Отговор
    Йотова на 1-ия тур получи 520 хил.гласа. Вечерта след изборите председателя на БСП Крум Зарков заяви че партията му е била на пределна мобилизация, гласували са почти 100% от симпатизантите й за Йотова и от БСП е получила 123 хил.гласа. Водещата го попита "Искате да кажете че г-жа Йотова е на балотаж благодарение на БСП ли", Зарков отговори "Не казвам нищо ,само заявявам че БСП е подкрепила г-жа Йотова на 100 процента от избирателите си". Излязоха данни че в 9 областни града с кметове от ГЕРБ Йотова е получила между 40 и 50% от гласовете в тези областни центрове. Това са около 200 хил.гласа. И данните са че е получила от гражданите с основно и по ниско образование 59% от гласовете си. Това показва че тези гласове не са дадени безвъзмездно. И остават около 150 хиляди гласа други за Йотова. Това са електората на ПБ на Радев. Тези които останаха. Това е максимума гласове за Йотова ,тези от първия тур. И е прав Слави Трифонов когато заяви в изборната вечер - "Обикновените хора спукаха от бой насипната партия на Радев"

    21:55 30.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    30 17 Отговор
    ИЛИЯНА ЙОТОВА ПРОДУКТ НА ГЕНЕРАЛИТЕ ОТ ДС - ЛЮБЕН ГОЦЕВ МИТКО ГЕСТАПОТО ВИКТОР ВЪЛКОВ
    ....
    ПОЛУЧАВАЛА КОМИСИОННИ ОТ БАНДИТИ И ТРАФИКАНТИ ЗА ПОМИЛВАНИЯ
    .....
    НАЙ ЗЛОВЕЩАТА КРАДЛИВА ЧЕРВЕНА ОЛИГАРХИЯ

    21:56 30.10.2026

  • 5 Европеец

    10 21 Отговор
    В момента слушам я това при Карбовски и Дачков..... И за пореден път ще кажа червена кариеристка с петрохански оттенък..... Няма да гласувам за нея, още повече пък за има петруханец Гюров...

    Коментиран от #21, #42

    21:56 30.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Отврат

    26 16 Отговор
    Тази рошла цял ден ни я натрапват.

    21:56 30.10.2026

  • 8 Софийски селянин,Пенсионер

    11 3 Отговор
    Да ама друг път, особенно за младите поколения функционално неграмотни никакво бъдеще..

    21:56 30.10.2026

  • 9 Супер

    28 22 Отговор
    Бъдещето на България не вслючва дърти, озлобени и престъпни комунисти. Жалко, че г-н Гюров ще поеме поста чак Юнуари и ще трябва да я търпим тая озлобена лелка 2 месеца

    Коментиран от #34

    21:57 30.10.2026

  • 10 За нарко баронеси

    29 16 Отговор
    не гласувам

    21:57 30.10.2026

  • 11 стоян георгиев

    15 21 Отговор
    В неделя розовите пак ще плачкат

    21:57 30.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Красимир Петров

    19 29 Отговор
    Йотова ще спечели с голяма преднина пред сектанта

    21:58 30.10.2026

  • 14 А50

    21 17 Отговор
    Избираме мира, а не война с Русия

    Коментиран от #35, #49

    21:58 30.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Това бъдеще го слушаме 40 години!

    26 11 Отговор
    Пенсионирай се!

    21:59 30.10.2026

  • 17 Дрън-дрън-дрън

    23 13 Отговор
    Йотова, много заучени клишета, много морални призиви, много "красиви думи" и ... твърде малко конкретика за управлението на държавата.

    21:59 30.10.2026

  • 18 Гласоподавател

    16 7 Отговор
    Ганьовица на избори.

    22:00 30.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Празнословия

    19 7 Отговор
    Каква е визията ѝ за националната сигурност?
    Как ще защитава българския национален интерес в ЕС?
    Каква позиция ще заема по отношение на войната в Украйна?
    Как вижда отношенията с Русия и НАТО?
    Как ще използва правомощията на президента за преодоляване на политическата криза?
    Това са въпроси, на които избирателите имат нужда от отговори, а не само от емоционални послания.

    22:00 30.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Йотова е отговорна за помилването!!

    20 8 Отговор
    Единството не се постига само с декларации.
    Българското общество е разделено не просто заради политическите пристрастия, а заради корупцията, неравенството, липсата на справедливост, недоверието в институциите и усещането, че законите важат различно за различните хора.
    Ако иска да обедини българите, Йотова трябва да каже как ще се бори с причините за разделението.
    Не е достатъчно да кажеш, че всички сме равни. Трябва да покажеш как ще гарантираш, че всички ще бъдат третирани равноправно от държавата.

    22:01 30.10.2026

  • 23 Йотова манипулира

    18 3 Отговор
    демокрацията предполага не само уважение към всеки глас, но и свободен дебат за политическите последици от този глас.
    Можем да уважаваме избирателя, без да сме съгласни с неговия избор. Можем да критикуваме политически убеждения, без да обиждаме хората, които ги споделят.

    22:02 30.10.2026

  • 24 Благой от СОФстрой

    21 7 Отговор
    Йотовице от БКП, само че без теб!

    22:02 30.10.2026

  • 25 Йотова не е моят президент

    24 5 Отговор
    Каква е нейната лична равносметка за тези години?
    Кои нейни позиции са довели до конкретни резултати?
    Къде президентската институция е можела да бъде по-активна?
    Какви грешки признава?
    Не е достатъчно да говориш за бъдещето, без да дадеш оценка на собственото си политическо минало.

    22:03 30.10.2026

  • 26 Политическа употреба на Историята

    7 2 Отговор
    Позоваването на будителите е емоционално, но крие риск от политическа употреба на историята
    Паисий и Софроний са личности с огромно значение за българското национално съзнание.
    Но будителството не е просто призив да се гласува. То е просвета, критично мислене, свободен дух, гражданска смелост и непримиримост към неправдата.
    Ако днес искаме да бъдем будители, трябва да изискваме отчетност от политиците, да не приемаме празните обещания и да не позволяваме националните символи да се използват като заместител на политическата аргументация.

    22:04 30.10.2026

  • 27 Перо

    6 5 Отговор
    Срам е, че такива хора останаха на финала! Нямат никакви морални, административни и юридически познания за поста! Няма да гласувам за да не съжалявам! Да си подписват 100 г. договори за безвъзмездна помощ на Украйна и да помилват наркотрафиканти!

    22:04 30.10.2026

  • 28 Най-големият проблем:

    9 2 Отговор
    Президентът не управлява пряко икономиката, образованието или здравеопазването. Но има важни правомощия и обществен авторитет.
    Затова бих искал да чуя от Йотова как точно разбира ролята на президентската институция в следващите години.
    Ще бъде ли коректив на изпълнителната власт? Ще настоява ли за реформи в съдебната система? Ще защитава ли институционалната независимост? Ще използва ли правото си на вето принципно, а не според политическата конюнктура?
    Това са въпроси, които имат много по-голяма тежест от общите призиви за единство.

    22:04 30.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Има съществен недостатък

    11 2 Отговор
    Йотова говори повече за това какви трябва да бъдем като общество, отколкото за това какво конкретно ще направи като президент.
    Има и един неудобен въпрос, който остава без отговор: когато казва, че България е над всяка партия и политик, готова ли е да постави и собствените си политически решения, съюзи и досегашна дейност под същия критичен стандарт?
    Защото държавническото поведение не се доказва с призиви за единство, а с принципност, последователност, ясни позиции и поемане на отговорност.
    България няма нужда само от президент, който говори красиво за единството. Има нужда от президент, който може да обясни как ще защитава националния интерес, как ще отстоява институциите и как ще носи отговорност за собствените си решения.

    22:06 30.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Мъдрец

    10 10 Отговор
    Не одобрявам Йотова но ще гласувам за по малкото зло!

    22:07 30.10.2026

  • 33 Уха

    11 4 Отговор
    Абе споко не искаме Бело и аверите ти Ескобарчета

    22:07 30.10.2026

  • 34 И аз нака викам... :

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Супер":

    Ша...Ша...Ша...:)!

    22:08 30.10.2026

  • 35 Жоржета стресираща

    6 2 Отговор

    До коментар #14 от "А50":

    Тскивис ги разправяше
    Онсзи с тюрбана пред
    Т.нар.асамблея на мира...е видя ко стана

    22:08 30.10.2026

  • 36 Уникално

    21 6 Отговор
    Йотова е права! Избираме бъдеще без нея!

    Коментиран от #40

    22:09 30.10.2026

  • 37 НИЩО НЕ ПРЕДЛАГА

    8 0 Отговор
    ТО ВСЕКИ ЗНАЕ В КАКВА БЪЛГАРИЯ ИСКА ДА ЖИВЕЕНО. НО ТЯ ЙОТОВА КАКВО ДОСЕГА ПОДОБРЕНИЕ НАПРАВИ И ЗА НАПРЕД НИЩО НЯМА ДА НАПРАВИ. ПО ВАЖНОТО ЗАПЛАТИ,ПЕНСИЙКИ ?! ОРЯЗАХА ГИ НА ПОЛВИНА ЦЕНИТЕ ОСТАНАХА СЪЩИТЕ ВСИЧКО В ЕВРО. Няма никаква идея. ИКОЙ НЕ ЧУ НЕЩО ДА КАЖЕ ПО ТАКА КАТО ЗА ПРЕЗИДЕНТ ГЛАВА НА НАРОД.ФАКТИ

    22:13 30.10.2026

  • 38 мунчо в затвора!

    15 4 Отговор
    След призива на Тиквата да се гласува срещу путинската пионка мунчовица ще има поне 250 000 гласа за Гюров, отделно са тия на Шиши, и ще се отървем от баба йота.

    22:14 30.10.2026

  • 39 Много Известен Съветски Актьор

    15 5 Отговор
    В неделя се разделяме с теб. В противен случай, България няма бъдеще. Вие двамата с Мунчо в комплект, най- много да ни "заведете" до "Светлото Бъдеще". Този филм, вече сме го гледали.

    22:14 30.10.2026

  • 40 мунчо в затвора!

    13 6 Отговор

    До коментар #36 от "Уникално":

    Точно така.И без мунчо.Първо мунчовица, после и мунчо - вън!

    22:15 30.10.2026

  • 41 избирател

    4 4 Отговор
    """"""""„В неделя избираме президент, избираме каква България искаме“, заяви Илияна Йотова"""""""""""
    От подходящо избрания президент ще зависи, къде ще се позиционира и как ще се развива България.
    Кой по-красиво може да обещава светлото бъдеще в ораторски речи - журналист или финансист по образование, а после кой по-задълбочено разбира проблемите в икономическото развитие - журналист или финансист по образование?

    22:16 30.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Горски

    8 9 Отговор
    Ако погледнем кой става повече за президент, то е очевидно, че това е Йотова - дълги години в политиката, лични контакти с много от политиците, познава процедури и протоколи. А и стоеше далеч по-авторитетно. Гюров, от друга страна, е донякъде насила вкаран в политиката - необигран (затова и използва заучени набързо фрази и структура на изказ), "зелен" - кой както иска, така да го разбира, и недоказал се икономист (може и да е добър, може и да не е, нямам идея). Но определено е насаден там от други - някак си си личи, че не му е било детската мечта да се занимава с това. Но това са само мои съждения и наблюдения, не претендирам да съм прав, изказвам само мнение. Хора! Българи! Идете и гласувайте! И внимавайте за кого ще гласувате, за да не се наложи след това децата ви да реват на вашите гробища! Такива като това недоразумение Гюров ще ви мобилизира и ще ви прати на фронта за да умирате защитавайки интересите на неговите господари урсулките.

    22:18 30.10.2026

  • 44 ШЕФА

    13 6 Отговор
    Тиквата и изписа веждите на Йотова,защото това да те подкрепя най големият престъпник в новата история на България Тиквата си е направо приятелски жест за нея !!!

    22:18 30.10.2026

  • 45 ЕСКОБАР ОТ ПЕТРИЧ

    9 3 Отговор
    С ДВЕ РЪЦЕ ЗА ЙОЦАТА.

    УРААААААААА УРАААААА УРАААААА

    22:19 30.10.2026

  • 46 Йотова

    16 3 Отговор
    не съм иди-йотова, по-скоро мафи-йотова :)

    22:19 30.10.2026

  • 47 ТУРИСТА

    5 1 Отговор
    ТИЯ ДОСЕГАШНИ И СЕГАШНИ БЪЛГАРСКИ ПОЛИТИЦИ ИЗПОКРАДОХА ЛЪЖАТ НА АТ И БАЛАМОСВАТ БЪЛГАРИТЕ
    Тия Българе що не вземат да гласуват за нещо по различно ами......

    22:20 30.10.2026

  • 48 ВЪПРОС

    9 2 Отговор
    ЗА РАДЕВ ЛИ ДА ГЛАСУВАМЕ?

    ФУСТАТА Е САМО ЕДНА ПИОНКА.

    22:20 30.10.2026

  • 49 КУХАВЕЛНИК

    8 5 Отговор

    До коментар #14 от "А50":

    РУСИЯ НАПАДА КОРАБИ В НАШИТЕ ТЕРИТОРИИ.

    22:21 30.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 “Каква България искаме”?!

    4 1 Отговор
    Задунайска, панимайш ли !

    22:23 30.10.2026

  • 52 Рогач

    7 1 Отговор
    С такива политици , България няма бъдеще .

    22:24 30.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Нагла простакеса

    6 0 Отговор
    С теб и къдравия плеш, бъдеще няма!

    22:25 30.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Тук не е Москва

    8 2 Отговор
    Можем още отсега да кажем, че в неделя Йотова ще получи гласовете само на Възраждане, Величие и БКП-БСП.
    Останалите НИЕ, не можем да позволим цял мандат лъжи от бъдещ Президент, цензура, арести по путински сценарий.

    22:36 30.10.2026

  • 57 Един друг

    8 1 Отговор
    Йотова, ти си миналото, което никой не желае.

    22:39 30.10.2026

  • 58 ВЕЧЕН БЪЛЪК КАПНИ ШАВАНОВ

    3 1 Отговор
    ГЛАСУВАЙТЕ ПЪРВО ОЪК ПОСМЕ ЩЕ ВИДИТЕ БЮДЖЕТА ЩЕ ВИ ГО...........Е БАЛЪЦИТЕ МНОГО НАМАЛЯХА СИРИ. То ако беше нещо добро за напред щяха до сега поне макар и неодобрен от евро комисията да го кажат съобщят.

    22:40 30.10.2026

  • 59 Емигрант

    7 1 Отговор
    В неделя българите ако изберат комундурката означава, че всичко отново ще се превърне в нов 09.09.44. след която дата беше избита интелигенцията и "цветът" на българската нация, същата тази вредна за България червена сган в годините на развития социализъм приютяваше на територията си терористи и наркобосове като ги криеше от преследващите ги, а тази червена вещица Йотова помилва НАРКОБАРОН и наркопласьори които да продължат "убийствата" на български деца и младежи и с цялото си нагло нахалство се опита да обвини невинни свои колеги политици за своята лична съзнателно извършена постъпка ! Щом си искате убиец да ви ръководи така да бъде, след това нямате право да недоволствате !

    22:40 30.10.2026

  • 60 ХОРА,

    6 1 Отговор
    ТАЗИ БИВОЛИЦА НЕ НИ ТРЯБВА !!!
    ТЯ Е ВРЕДНА ЗА ЦЕЛИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД !!! КРАДЕВ СЪЩО !!!

    22:45 30.10.2026

  • 61 ХОРА,

    6 0 Отговор
    ЙОТОВА ЗАЯВИ ВЧЕРА : НЕ СЪМ ИДИОТОВА , А ВЕЧЕ - МАФИЙОТОВА !!!

    22:50 30.10.2026

  • 62 МунчоЛЕТ

    2 0 Отговор
    Добре лъже аверката, машалла👍

    22:55 30.10.2026

  • 63 Сбогом....

    4 1 Отговор
    Чемодан, вокзал, Мацква! Радвам се, че нямо повече да явиждам и хрантутим, за да трови зецата на Българи с наркотици.

    22:55 30.10.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Братя роми

    1 1 Отговор
    Гюруф каза че ще ви мобилизирва и ши ви прави да умиргате. Желаещи ще ни прави

    22:59 30.10.2026

  • 66 Братя роми

    1 0 Отговор
    У концлагер щял Гюруф да ни фкарва

    23:00 30.10.2026

  • 67 Граф Шахински

    1 1 Отговор
    Нова девифиниция на понятието абсурд: Мъж, който се крие под полата на жена призовава на дебат мъж, който е винаги се е държал като мъжкар (За несведущите - става дума за наглия Кирил Вълчев и скромния Гандев).

    23:00 30.10.2026

  • 68 Бай Ставри

    5 1 Отговор
    Повръща ми се от тая биволица.Ще гласувам за Гюров.

    23:01 30.10.2026

  • 69 Разликата е очевидна

    0 0 Отговор
    Мадяр намали заплатата си и на парламента, подгони мафията, направи бюджет в срок и го гласуваха, мунчовците си вдигнаха заплатите, после ги замразиха, овладяха мафията, сега за 2 км. път 108 милиона ще плащаме, направиха справедливи цени, кошница с грижа със сирене с вода 80%, засекретиха договора с Боташ, изтеглиха 6 милярдя за 6 месеци и още 10 догодина. Газта скача с с повече от 30% за да плащат на Боташ, и нещото сложено за министър обяснява, че гражданите имат избор да се отопляват на ток. И сега ни пробутвата секретарката.....А мерси!

    23:03 30.10.2026

  • 70 Правилно избираме бъдещето

    1 0 Отговор
    И таз е осъзнала, че Гюров е бъдещето, не на дрогата!

    23:05 30.10.2026

  • 71 Морски

    1 0 Отговор
    Не виждам как един млад мъж ще гласува за тая баба!

    23:06 30.10.2026

  • 72 С Гюров България няма бъдеще

    0 1 Отговор
    Нашите кандидати за президенти би трябвало да притежават вродени политически качества (далновидност, самопожертвувател- ност, човечност) и да са натрупали обширни знания за  държавата и интернационализацията на стопанския, политическия и културния живот на народите. Те следва по научен път да са стигнали до извода, че без помощта на братска Русия и необятните руски пазари,  българската нация ще изчезне.

    23:06 30.10.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 123

    0 0 Отговор
    Не гласувайте за слугите на Дявола.

    23:13 30.10.2026

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