Йотова: В неделя избираме бъдещето на България

„В неделя избираме президент, избираме каква България искаме“, заяви Илияна Йотова в изявление към нацията преди президентския вот. Тя определи предизборната кампания като тежка, но посочи, че няма да отговаря на омразата със същото.

Йотова заяви, че всеки глас има еднаква тежест – независимо дали идва от най-малкото село или от столицата, както и дали е подаден от млад или възрастен човек. По думите ѝ внушенията, че част от българите трябва да се срамуват от гласа си заради възрастта, доходите или мястото, в което живеят, разделят обществото.

„Няма българи и българи – всички сме българи“, заяви Илияна Йотова.

Кандидатът за президент подчерта, че България е над всяка партия и политик. Тя каза, че иска страната да бъде място, в което децата растат в мир, спокойствие и с перспектива, а в Европа България да отстоява позициите си със собствен глас.

Призив за участие във вота

Йотова призова гражданите да гласуват и свърза изборния ден с Деня на народните будители. Тя припомни имената на Паисий, Софроний и хилядите българи, съхранявали езика и паметта на народа във време, когато България не е имала собствена държава.

„Будител е всеки, който не се примирява. В неделя всеки един от нас може да бъде будител“, посочи тя. В края на изявлението си Йотова заяви, че очаква гражданите заедно да изберат България за всички и определи бъдещето на страната като отговорност, която е в техни ръце.