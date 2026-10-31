Катастрофа с тир ограничи движението по АМ „Хемус“

Тир с ремарке е катастрофирал на автомагистрала „Хемус“ в района на Витиня при движение в посока Варна. Трафикът се осъществява само в дясната лента, а на място го регулира „Пътна полиция“. По информация на БНТ няма данни за пострадали хора.

Първоначалната информация от свидетели е, че шофьорът е загубил контрол над управлението. Тежката машина с ремарке се е усукала на пътя, след което е ударила мантинелата, разделяща двете платна на магистралата.

Към момента не са съобщени данни за други превозни средства, участвали в инцидента, нито за пострадали. Движението в района остава ограничено до една лента в посока Варна и се контролира от пътните полицаи.

Източници: bntnews.bg