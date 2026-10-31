Катастрофа с тир ограничи движението по АМ „Хемус“

Тир с ремарке е катастрофирал на автомагистрала „Хемус“ в района на Витиня при движение в посока Варна. Трафикът се осъществява само в дясната лента, а на място го регулира „Пътна полиция“. По информация на БНТ няма данни за пострадали хора.
Първоначалната информация от свидетели е, че шофьорът е загубил контрол над управлението. Тежката машина с ремарке се е усукала на пътя, след което е ударила мантинелата, разделяща двете платна на магистралата.
Към момента не са съобщени данни за други превозни средства, участвали в инцидента, нито за пострадали. Движението в района остава ограничено до една лента в посока Варна и се контролира от пътните полицаи.
Източници: bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боруна Лом
17:25 31.10.2026
2 Как Ми Харесват !
Няма Ли ?
Още ?
17:26 31.10.2026
3 МОЛБА !!!!
И ОТ ТУКА , ТИ , МАХНИ СЕ !!!
17:27 31.10.2026
4 Факт :
ТИ , ЗА ВСЕКИ СИ ЧОВЕЧЕ МАЛКО !!
17:30 31.10.2026
5 Почесъл маясъла и го усукал
17:36 31.10.2026
6 🦉🦉🦉🦉
"ТИР", " Тир" и "тир" са три различни думи
и означават различни неща❗❗❗
Коментиран от #7
17:41 31.10.2026
7 🦉🦉🦉🦉
До коментар #6 от "🦉🦉🦉🦉":То все едно да пишете ПИ-КА с каквото Ви падне Т, Ш или Ч❗
17:42 31.10.2026