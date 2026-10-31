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Катастрофа с тир ограничи движението по АМ „Хемус“
  Тема: Войната на пътя

Катастрофа с тир ограничи движението по АМ „Хемус“

31 Октомври, 2026 17:21 451 7

  • катастрофа-
  • ам „хемус“-
  • витиня-
  • пътна полиция

Тежкотоварният автомобил се е усукал на пътя и е ударил мантинелата при Витиня. Няма информация за пострадали

Катастрофа с тир ограничи движението по АМ „Хемус“ - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тир с ремарке е катастрофирал на автомагистрала „Хемус“ в района на Витиня при движение в посока Варна. Трафикът се осъществява само в дясната лента, а на място го регулира „Пътна полиция“. По информация на БНТ няма данни за пострадали хора.

Първоначалната информация от свидетели е, че шофьорът е загубил контрол над управлението. Тежката машина с ремарке се е усукала на пътя, след което е ударила мантинелата, разделяща двете платна на магистралата.

Към момента не са съобщени данни за други превозни средства, участвали в инцидента, нито за пострадали. Движението в района остава ограничено до една лента в посока Варна и се контролира от пътните полицаи.

Източници: bntnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    ТРЕПАЧ ! ЧЕСТИТ ХЕЛОУИН

    17:25 31.10.2026

  • 2 Как Ми Харесват !

    2 0 Отговор
    Такива Картинки !

    Няма Ли ?

    Още ?

    17:26 31.10.2026

  • 3 МОЛБА !!!!

    2 1 Отговор
    АБЕ , РАДЕВ , СЪВЗЕМИ СЕ !!!
    И ОТ ТУКА , ТИ , МАХНИ СЕ !!!

    17:27 31.10.2026

  • 4 Факт :

    2 0 Отговор
    РАДЕВ , КОЛКО ЖАЛКО !!!
    ТИ , ЗА ВСЕКИ СИ ЧОВЕЧЕ МАЛКО !!

    17:30 31.10.2026

  • 5 Почесъл маясъла и го усукал

    0 0 Отговор
    Всеки ден пътно шоу от професионалисти тежка категория

    17:36 31.10.2026

  • 6 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор
    Абе МИСирКИ научете се, че
    "ТИР", " Тир" и "тир" са три различни думи
    и означават различни неща❗❗❗

    Коментиран от #7

    17:41 31.10.2026

  • 7 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "🦉🦉🦉🦉":

    То все едно да пишете ПИ-КА с каквото Ви падне Т, Ш или Ч❗

    17:42 31.10.2026

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