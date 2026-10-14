Турция изнесе зеленчуци за $55,5 млн. към България

Турция е изнесла пресни зеленчуци за 822,679 млн. долара през януари–септември 2026 г., като България е четвъртият по големина пазар с покупки за 55,485 млн. долара. За деветмесечието са реализирани 651 087 тона домати, чушки, краставици, тиквички и други зеленчуци.
Данните са събрани от Анадолската агенция по информация на Турския съвет на износителите. Общите приходи от износ са с 10% по-високи спрямо същия период на 2025 г., когато са били 749,157 млн. долара. Публикуваната статистика не посочва дали сумата за България е исторически рекорд, но потвърждава значителния обем на доставките към българския пазар.
Доматите и чушките са водещите продукти
Доматите са донесли 304,163 млн. долара, а приходите от износ на чушки са достигнали 275,486 млн. долара. Двата продукта формират около 70% от общите приходи от турския износ на пресни зеленчуци.
Износът на краставици и корнишони е бил на стойност 61,380 млн. долара. Турция е реализирала тиквички за 57,442 млн. долара, а моркови и репички за 39,638 млн. долара. На годишна основа приходите от домати са нараснали с 4%, докато тези от чушки са се увеличили с 29%.
България е след Румъния, Германия и Русия
Румъния е най-големият купувач на турски пресни зеленчуци със 147,018 млн. долара, следвана от Германия със 132,693 млн. долара и Русия със 76,054 млн. долара. България заема четвъртата позиция с 55,485 млн. долара, пред Украйна с 49,969 млн. долара и Нидерландия с 47,802 млн. долара.
„Износът ни за деветте месеца е нараснал с 10% спрямо година по-рано и това ни радва“, заяви Хайретин Учак, председател на секторния съвет на турските асоциации на износителите на пресни плодове и зеленчуци. Той посочи доматите и чушките като основни стоки в турските доставки за чужбина.
Източници: aa.com.tr, hurriyetdailynews.com, dailysabah.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да да
Коментиран от #6, #8, #11
13:30 14.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 честен ционист
Коментиран от #15
13:31 14.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Тик-Ток
Коментиран от #12, #16
13:32 14.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Ура..Ура , Другаре.
Коментиран от #22
13:32 14.10.2026
8 Тик-Ток
До коментар #1 от "Да да":Демокрацията не е съвместима с България
13:33 14.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Не купувайте турско производство
13:35 14.10.2026
11 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #1 от "Да да":В пустинята поне има пясък В България вече нищо няма Тухли и керемиди внасяме
13:35 14.10.2026
12 Жоржета
До коментар #5 от "Тик-Ток":Началник
Вие освен да пеете...когато бях овчарче
Ко имате общо с хр.вк.промишленост🤔
13:35 14.10.2026
13 Хората
13:40 14.10.2026
14 Иииии
13:42 14.10.2026
15 АМИ ПРЕДСТАВИ СИ ЧЕ КООФФЛЕНД
До коментар #3 от "честен ционист":ЗАтВОРИ ЗА 3 ДЕНА........ НАЦИОНАЛНАТА НИ СУГУРНОСТ ОТИВА НА КИИИИНООО....
.....
13:43 14.10.2026
16 Въпрос
До коментар #5 от "Тик-Ток":Кой те спира да се върнеш на село и да почнеш отново да изхранваш СССР и арабския свят?
13:46 14.10.2026
17 Сега ми светна
13:48 14.10.2026
18 оня с коня
14:04 14.10.2026
19 Ванко
14:09 14.10.2026
20 А министъра
14:15 14.10.2026
21 Жеката
При 6 млн. население, нека хубаво да видим, кой пие, кой плаща и кой патки пасе?! С великите ни магистрали, всичко е по три, с тунели, аквадукти и мостове по пет! Куче влачи магистрала!!!Трагедия!
14:16 14.10.2026
22 Стенли
До коментар #7 от "Ура..Ура , Другаре.":Да не забравяме и Полша ,а пък от братски Египет внасяме зрял фасул , срам и позор , щеше да е комично , ако не беше трагично 😮💨🤯😡👎
14:18 14.10.2026
23 Хохо Бохо
14:18 14.10.2026