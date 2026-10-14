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Турция изнесе зеленчуци за $55,5 млн. към България

Турция изнесе зеленчуци за $55,5 млн. към България

14 Октомври, 2026 13:27 573 23

  • турски износ-
  • зеленчуци-
  • българия-
  • турция-
  • селско стопанство

България е четвъртият най-голям пазар за турските пресни зеленчуци през първите девет месеца на годината. Общият износ на сектора е нараснал с 10% до 822,7 млн. долара

Турция изнесе зеленчуци за $55,5 млн. към България - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Турция е изнесла пресни зеленчуци за 822,679 млн. долара през януари–септември 2026 г., като България е четвъртият по големина пазар с покупки за 55,485 млн. долара. За деветмесечието са реализирани 651 087 тона домати, чушки, краставици, тиквички и други зеленчуци.

Данните са събрани от Анадолската агенция по информация на Турския съвет на износителите. Общите приходи от износ са с 10% по-високи спрямо същия период на 2025 г., когато са били 749,157 млн. долара. Публикуваната статистика не посочва дали сумата за България е исторически рекорд, но потвърждава значителния обем на доставките към българския пазар.

Доматите и чушките са водещите продукти

Доматите са донесли 304,163 млн. долара, а приходите от износ на чушки са достигнали 275,486 млн. долара. Двата продукта формират около 70% от общите приходи от турския износ на пресни зеленчуци.

Износът на краставици и корнишони е бил на стойност 61,380 млн. долара. Турция е реализирала тиквички за 57,442 млн. долара, а моркови и репички за 39,638 млн. долара. На годишна основа приходите от домати са нараснали с 4%, докато тези от чушки са се увеличили с 29%.

България е след Румъния, Германия и Русия

Румъния е най-големият купувач на турски пресни зеленчуци със 147,018 млн. долара, следвана от Германия със 132,693 млн. долара и Русия със 76,054 млн. долара. България заема четвъртата позиция с 55,485 млн. долара, пред Украйна с 49,969 млн. долара и Нидерландия с 47,802 млн. долара.

„Износът ни за деветте месеца е нараснал с 10% спрямо година по-рано и това ни радва“, заяви Хайретин Учак, председател на секторния съвет на турските асоциации на износителите на пресни плодове и зеленчуци. Той посочи доматите и чушките като основни стоки в турските доставки за чужбина.

Източници: aa.com.tr, hurriyetdailynews.com, dailysabah.com


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да да

    26 10 Отговор
    От райска градина България се превърна в пустиня!

    Коментиран от #6, #8, #11

    13:30 14.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 честен ционист

    8 9 Отговор
    Добре, че е Турция, иначе Ганчо отдавна да е почнал гладните бунтове.

    Коментиран от #15

    13:31 14.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тик-Ток

    23 10 Отговор
    Само вижте упадъка на България за 35 години западна демокрация,по време на ТКЗС то хранихме целия СССР с плодове и зеленчуци и половината араби с месо,а сега внасяме пластмасови домати и краставици и 50 годишно месо от нашите приятели и партньори от запада

    Коментиран от #12, #16

    13:32 14.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ура..Ура , Другаре.

    11 7 Отговор
    До там го докарахте че ако не са Турция , Македония , Гърция , ке умрем от глад.

    Коментиран от #22

    13:32 14.10.2026

  • 8 Тик-Ток

    10 8 Отговор

    До коментар #1 от "Да да":

    Демокрацията не е съвместима с България

    13:33 14.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Не купувайте турско производство

    10 4 Отговор
    Като видите имената в земеделското министерство и свързаните агенции ще разберете кой и защо унищожи българското земеделие.

    13:35 14.10.2026

  • 11 Дякон Унуфрий Араллампиев

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Да да":

    В пустинята поне има пясък В България вече нищо няма Тухли и керемиди внасяме

    13:35 14.10.2026

  • 12 Жоржета

    3 6 Отговор

    До коментар #5 от "Тик-Ток":

    Началник
    Вие освен да пеете...когато бях овчарче
    Ко имате общо с хр.вк.промишленост🤔

    13:35 14.10.2026

  • 13 Хората

    12 1 Отговор
    се трудят и произвеждат ! В България селяните в Парламента и по ключови позиции без да имат и хал хабер!

    13:40 14.10.2026

  • 14 Иииии

    5 1 Отговор
    Колко мита влезнаха в държавния бюджет на България?

    13:42 14.10.2026

  • 15 АМИ ПРЕДСТАВИ СИ ЧЕ КООФФЛЕНД

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    ЗАтВОРИ ЗА 3 ДЕНА........ НАЦИОНАЛНАТА НИ СУГУРНОСТ ОТИВА НА КИИИИНООО....
    .....

    13:43 14.10.2026

  • 16 Въпрос

    3 7 Отговор

    До коментар #5 от "Тик-Ток":

    Кой те спира да се върнеш на село и да почнеш отново да изхранваш СССР и арабския свят?

    13:46 14.10.2026

  • 17 Сега ми светна

    5 0 Отговор
    защо свинското със зеле, колкото и да се стараят готвачите не става, както трябва. А то защото зелето било турско и не се погажда със свинското.

    13:48 14.10.2026

  • 18 оня с коня

    2 1 Отговор
    По времето на Съветското Иго властваше Мантрата че можем да си произведем всичко и ГО ПРАВЕХМЕ,но то някаси изглеждаше на НИЩО.Русия обаче предвидливо беше осигурила една много Яка Желязна завеса спрямо стоките на Загниващия Запад и Пазарът на това което произвеждаше Социализма се харчеше все пак задоволително на принципа "Като няма Риба ,и Ракът е риба".А си е всеизвестно че всяка Държава съобразно Климатичните си условия произвежда това което най-умее и има съответните условия,но някакси Черногледите драскачи тука отчитат вноса ни на Чушки и Домати от Турция,но НЕ и Вносът на Турция на Баснословни количества Зърно всякакво- нещо което пък ние сме Отличници в производството му!

    14:04 14.10.2026

  • 19 Ванко

    1 0 Отговор
    В България изхвърлиха над 300 тона или около половината долари подарени на Турция. Боклуците им са в казана или маскирани с невъзможност за доказване буркани по рафтовете на " веригите " наредени с етикет Българко и на Български , за зимна продажба със съответната 200 % надценка .

    14:09 14.10.2026

  • 20 А министъра

    1 0 Отговор
    Министъра на Земеделието с ехидната усмивка, нали твърдеше, че спира вноса от Турция. В Турция не са забранени препаратите и пестицидите, които са забранени от ЕС. Каква полза , като ядем всичко от Турция. Убиха земеделието с този внос. Което не произвеждаме, само то трябва да се внася.

    14:15 14.10.2026

  • 21 Жеката

    0 0 Отговор
    Малко повече от 60 млн. евро получиха родните ни зеленчукопроизводители, зърнарите 200 млн. евро за скъпия дизел?
    При 6 млн. население, нека хубаво да видим, кой пие, кой плаща и кой патки пасе?! С великите ни магистрали, всичко е по три, с тунели, аквадукти и мостове по пет! Куче влачи магистрала!!!Трагедия!

    14:16 14.10.2026

  • 22 Стенли

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ура..Ура , Другаре.":

    Да не забравяме и Полша ,а пък от братски Египет внасяме зрял фасул , срам и позор , щеше да е комично , ако не беше трагично 😮‍💨🤯😡👎

    14:18 14.10.2026

  • 23 Хохо Бохо

    0 0 Отговор
    Така става когато министерството на земеделието е дадено на турска етническа партия за целият тиквен преход. Банкянската тиква, сопола и дебелия са за доживотен

    14:18 14.10.2026

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