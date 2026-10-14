Турция изнесе зеленчуци за $55,5 млн. към България

Турция е изнесла пресни зеленчуци за 822,679 млн. долара през януари–септември 2026 г., като България е четвъртият по големина пазар с покупки за 55,485 млн. долара. За деветмесечието са реализирани 651 087 тона домати, чушки, краставици, тиквички и други зеленчуци.

Данните са събрани от Анадолската агенция по информация на Турския съвет на износителите. Общите приходи от износ са с 10% по-високи спрямо същия период на 2025 г., когато са били 749,157 млн. долара. Публикуваната статистика не посочва дали сумата за България е исторически рекорд, но потвърждава значителния обем на доставките към българския пазар.

Доматите и чушките са водещите продукти

Доматите са донесли 304,163 млн. долара, а приходите от износ на чушки са достигнали 275,486 млн. долара. Двата продукта формират около 70% от общите приходи от турския износ на пресни зеленчуци.

Износът на краставици и корнишони е бил на стойност 61,380 млн. долара. Турция е реализирала тиквички за 57,442 млн. долара, а моркови и репички за 39,638 млн. долара. На годишна основа приходите от домати са нараснали с 4%, докато тези от чушки са се увеличили с 29%.

България е след Румъния, Германия и Русия

Румъния е най-големият купувач на турски пресни зеленчуци със 147,018 млн. долара, следвана от Германия със 132,693 млн. долара и Русия със 76,054 млн. долара. България заема четвъртата позиция с 55,485 млн. долара, пред Украйна с 49,969 млн. долара и Нидерландия с 47,802 млн. долара.

„Износът ни за деветте месеца е нараснал с 10% спрямо година по-рано и това ни радва“, заяви Хайретин Учак, председател на секторния съвет на турските асоциации на износителите на пресни плодове и зеленчуци. Той посочи доматите и чушките като основни стоки в турските доставки за чужбина.

Източници: aa.com.tr, hurriyetdailynews.com, dailysabah.com