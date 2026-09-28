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Цената на плодовете и зеленчуците расте, потреблението намалява

Цената на плодовете и зеленчуците расте, потреблението намалява

28 Септември, 2026 08:20 571 15

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За есенния пазар няма купувачи

Цената на плодовете и зеленчуците расте, потреблението намалява - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Повишава се цената на плодовете и зеленчуците според последните данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържища.

В същото време на борсата в пловдивското село Първенец се отбелязва свиване на потреблението, съобщава БНТ.

"Пазарът се срина през последните седмици. Когато сега в момента трябва да е най-силен, есенният пазар - няма купувачи. И аз имам обяснение на това. Мисля, че се дължи основно на спадането на дохода на хората и обедняването. Хората вече си правят сметка какво да купуват", заяви в "Денят започва" по БНТ Илия Гатев - изпълнителен директор на Стоковата борса в село Първенец.

Основното е, че тези зеленчуци и плодове, които излизат извън сезона, цените им се покачват, поясни той. Допълни, че цените на вносните и на българските продукции са изравнени, което се дължи основно на цените на горивата.

При краставиците цената е почти като при доматите - евро и 50 за килограм. Пиперът засега държи по-ниска цена, но ще започне да се покачва - от 80 евро цента в момента. Преди сезона цената му достигаше до евро и 80, 2 евро, така че това е нормално за сезона.

По отношение на цените на плодовете Илия Гатев посочи, че при тези, които излизат извън сезона, има поскъпване на цената. За гроздето поясни, че в момента няма пазар и това се отчита от всички. Дори производители се оплаквали, че не си обират гроздето, защото няма на кого да го продадат.

Това се дължи точно на по-малкото купувачи, на по-малкото пари, които се отделят за закупуване на грозде от винпромите.

Илия Гатев коментира мерките на правителството така:

Всяка една мярка трябва да мине време да се види какъв ефект ще има. Аз винаги съм казвал, че икономическите мерки са най-важни. След това са социалните мерки - за хората, които буквално обедняха през последната една година. Не е лесен периодът нито за бизнеса, нито за гражданите.

Според него трябва да се намери по-скоро решение за проблема с цените на горивата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пламен

    9 1 Отговор
    Така е , в хотел "Орфей"- Пампорово даже бяха безплатни . :)

    Коментиран от #3

    08:38 28.09.2026

  • 2 Трябва Да започнат да хвърлят !

    5 0 Отговор
    За да Се Регулират !

    Цените !

    08:39 28.09.2026

  • 3 Безплатни ! - Зер !

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пламен":

    Ти плащаш !

    08:40 28.09.2026

  • 4 Механик

    13 1 Отговор
    Кво стана със знаменития постулат на пазарната икономика, дето тя сама се регулирала и когато потреблението спадало, цените също спадали?????
    Май тая демокрация се оказа книга от рафта "ненаучна фантастика"? М?

    08:40 28.09.2026

  • 5 бушприт

    2 0 Отговор
    Мастната тъкан се състои от клетки, наречени адипоцити.

    08:44 28.09.2026

  • 6 Кина

    8 0 Отговор
    Нали викахте ..45 г стигат времето е наше..! Ящте сега капитализъм овце ТЪ..ПИ..!

    08:50 28.09.2026

  • 7 Стига с

    3 1 Отговор
    Тая Русия аман вижте РУМЕН РАДЕВ КАК ТЕХНИТЕ ФИРМИ ЛАПАТ ПО 2 ЕВРО ЗА КИЛО НАФТА... лобистки фирми.само Гюров Кандев...

    08:51 28.09.2026

  • 8 0407

    4 0 Отговор
    а при бананите как е...........?

    Коментиран от #11

    08:54 28.09.2026

  • 9 Хи хи хи

    5 0 Отговор
    В Първенец, да си ги ядат със Здраве.🤣

    08:56 28.09.2026

  • 10 Всичко

    2 0 Отговор
    е заради леврото !

    08:58 28.09.2026

  • 11 Допълнение

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "0407":

    А при черешите ?

    08:59 28.09.2026

  • 12 Владо "кошницата"

    5 0 Отговор
    Цената на плодовете и зеленчуците расте, потреблението намалява ! Защо ли ?

    09:01 28.09.2026

  • 13 Питанка

    3 0 Отговор
    На борсата в Първенец предлагат ли се български не пластмасови домати или всичкото е вносен боклук?

    09:03 28.09.2026

  • 14 Румен Фуражката

    1 0 Отговор
    За бога братя, не купувайте!

    09:12 28.09.2026

  • 15 Хмм

    1 0 Отговор
    Краставици по 3-4 евро, домати по 5-7 евро за килограм на пазара.

    09:16 28.09.2026

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