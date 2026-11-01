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Няма нарушения в електрозахранването в изборния ден, екипите на ЕРМ Запад остават в готовност

Няма нарушения в електрозахранването в изборния ден, екипите на ЕРМ Запад остават в готовност

1 Ноември, 2026 16:34 490

  • ерм запад-
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  • енерго

Дружеството следи ситуацията, удвоен брой дежурни екипи остава в готовност за незабавна реакция при необходимост

Няма нарушения в електрозахранването в изборния ден, екипите на ЕРМ Запад остават в готовност - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Към 16:30 ч. няма регистрирани нарушения на електрозахранването, които да възпрепятстват нормалното протичане на изборния процес на територията, обслужвана от ЕРМ Запад.

Дружеството продължава да следи ситуацията, а удвоеният брой дежурни екипи остава в готовност за незабавна реакция при необходимост.

Към момента обстановката е спокойна и няма нередности, свързани с електрозахранването на обектите, ангажирани с изборния процес.

ЕРМ Запад призовава гражданите да сигнализират незабавно на денонощната телефонна линия на Електрохолд 0700 10 010 или по установените канали за контакт с дружеството при възникване на проблем с електрозахранването вследствие на влошената метеорологична обстановка.


София / България
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