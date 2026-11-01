Сиромахов разказа за срещата с малкия Ванката, която помни години наред

Писателят Иво Сиромахов отбеляза Деня на народните будители с емоционална публикация в личния си профил във Фейсбук. Вместо традиционно празнично послание той разказа история от миналото си, в която главен герой е 12-13-годишно момче на име Иван, наричано Ванката.

Случката се разиграла преди много години, когато Сиромахов тренирал езда. Именно на конната база срещнал момчето, което се отличавало с усърдието си и любовта към конете.

Ето какво написа Сиромахов:

Преди много години тренирах езда. Препускането върху гърба на коня ми даваше мимолетното усещане за свобода.

На конната база имаше едно момче – Ванката, на около 12-13 години, много усърден в тренировките. Яздеше едно дребно, но изключително сърцато конче.

Един ден видях Ванката да седи на пейката край манежа и да чете книга. Спрях коня си до него и го попитах:

- Ванка, какво четеш?

- “Опълченците на Шипка” – каза Ванката. – Учителката ни е дала за домашно да го научим наизуст. Но аз не мога да го науча, защото всеки път, като го чета, се разтрепервам от вълнение.

Оттогава, всеки път когато чуя някакви думи за будители, се сещам за малкия човек Ванката, който седеше до манежа, току-що прибрал в конюшнята кончето си, и трепереше от вълнение, четейки “Опълченците”.

Честит празник!