Сиромахов разказа за срещата с малкия Ванката, която помни години наред

Писателят Иво Сиромахов отбеляза Деня на народните будители с емоционална публикация в личния си профил във Фейсбук. Вместо традиционно празнично послание той разказа история от миналото си, в която главен герой е 12-13-годишно момче на име Иван, наричано Ванката.
Случката се разиграла преди много години, когато Сиромахов тренирал езда. Именно на конната база срещнал момчето, което се отличавало с усърдието си и любовта към конете.
Ето какво написа Сиромахов:
Преди много години тренирах езда. Препускането върху гърба на коня ми даваше мимолетното усещане за свобода.
На конната база имаше едно момче – Ванката, на около 12-13 години, много усърден в тренировките. Яздеше едно дребно, но изключително сърцато конче.
Един ден видях Ванката да седи на пейката край манежа и да чете книга. Спрях коня си до него и го попитах:
- Ванка, какво четеш?
- “Опълченците на Шипка” – каза Ванката. – Учителката ни е дала за домашно да го научим наизуст. Но аз не мога да го науча, защото всеки път, като го чета, се разтрепервам от вълнение.
Оттогава, всеки път когато чуя някакви думи за будители, се сещам за малкия човек Ванката, който седеше до манежа, току-що прибрал в конюшнята кончето си, и трепереше от вълнение, четейки “Опълченците”.
Честит празник!
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пущиня(к)
16:07 01.11.2026
2 Жул Верн
16:09 01.11.2026
3 По - Важно Е !
С Ванката ? !
16:10 01.11.2026
4 Сила
Коментиран от #13
16:11 01.11.2026
5 Този беше първа подлога на Славуца
16:12 01.11.2026
6 Видял ли е
16:13 01.11.2026
7 Защо е
16:14 01.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Бялджип
16:15 01.11.2026
10 Ето
16:16 01.11.2026
11 кукузел
16:27 01.11.2026
12 Емил Бедняков
16:39 01.11.2026
13 Най ще прилегне
До коментар #4 от "Сила":за Гала да го чете онзи оперния "сопран", който пял незнам си къде пък се спрял при клюките да пие "мазно кафе" с кого ?, с Гала, срам ! Аз се чудя в това "на кафе" тези "мъже" там дали наистина са мъже в живота или са "многоцветни", мъж да се занимава с клюки и глупости в зряла възраст не ми се струва мъжкарско, по-скоро това е в ляво !
16:40 01.11.2026