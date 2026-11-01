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Сиромахов разказа за срещата с малкия Ванката, която помни години наред

Сиромахов разказа за срещата с малкия Ванката, която помни години наред

1 Ноември, 2026 16:04 1 024 13

  • иво сиромахов-
  • деня на народните будители

Една среща, която Иво Сиромахов помни години наред

Сиромахов разказа за срещата с малкия Ванката, която помни години наред - 1
Снимка: БГНЕС
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Иво Сиромахов Иво Сиромахов сценарист

Писателят Иво Сиромахов отбеляза Деня на народните будители с емоционална публикация в личния си профил във Фейсбук. Вместо традиционно празнично послание той разказа история от миналото си, в която главен герой е 12-13-годишно момче на име Иван, наричано Ванката.

Случката се разиграла преди много години, когато Сиромахов тренирал езда. Именно на конната база срещнал момчето, което се отличавало с усърдието си и любовта към конете.

Ето какво написа Сиромахов:

Преди много години тренирах езда. Препускането върху гърба на коня ми даваше мимолетното усещане за свобода.

На конната база имаше едно момче – Ванката, на около 12-13 години, много усърден в тренировките. Яздеше едно дребно, но изключително сърцато конче.

Един ден видях Ванката да седи на пейката край манежа и да чете книга. Спрях коня си до него и го попитах:

- Ванка, какво четеш?

- “Опълченците на Шипка” – каза Ванката. – Учителката ни е дала за домашно да го научим наизуст. Но аз не мога да го науча, защото всеки път, като го чета, се разтрепервам от вълнение.

Оттогава, всеки път когато чуя някакви думи за будители, се сещам за малкия човек Ванката, който седеше до манежа, току-що прибрал в конюшнята кончето си, и трепереше от вълнение, четейки “Опълченците”.

Честит празник!


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пущиня(к)

    7 7 Отговор
    Е па оно, Ванката беше некъв уруд у ващо шоу и го бъзикахте яко. Ма иначе некви високопарни ги редиш...

    16:07 01.11.2026

  • 2 Жул Верн

    6 5 Отговор
    Още един фантаст!

    16:09 01.11.2026

  • 3 По - Важно Е !

    7 0 Отговор
    Кво Стана !

    С Ванката ? !

    16:10 01.11.2026

  • 4 Сила

    9 0 Отговор
    Това е за Гала , " На кафе " или за" БГ мама" ...или за да забиеш некоя сгодна женица провинциален читалищен деец , след две големи ракии на селска вечеринка .....

    Коментиран от #13

    16:11 01.11.2026

  • 5 Този беше първа подлога на Славуца

    7 1 Отговор
    После като видя, че Славуца вече тотално издиша се фръцна от него. Иначе е милионер този с фамилията Сиромахов. Парадокс, нали?

    16:12 01.11.2026

  • 6 Видял ли е

    5 0 Отговор
    спирането на 7/8?

    16:13 01.11.2026

  • 7 Защо е

    4 0 Отговор
    малката?

    16:14 01.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Бялджип

    4 2 Отговор
    "Se non e vero, e ben trovato" - (Ако не е вярно, добре е измислено)-Приписват тези думи на Джордано Бруно. Затова написаното истина ли е, или не, поздравления на Сиромахов!

    16:15 01.11.2026

  • 10 Ето

    9 2 Отговор
    Най добрият се махна от 7/8 и славуча я закри не му помогнаха нито африкански нито балабанката

    16:16 01.11.2026

  • 11 кукузел

    2 2 Отговор
    Сиромах и в писането на класика.

    16:27 01.11.2026

  • 12 Емил Бедняков

    1 0 Отговор
    Сиромахов не е човекът, който има право да говори за Опълченците на Шипка. Той цял живот работеше за славуца и част от опростачаването на народа.

    16:39 01.11.2026

  • 13 Най ще прилегне

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сила":

    за Гала да го чете онзи оперния "сопран", който пял незнам си къде пък се спрял при клюките да пие "мазно кафе" с кого ?, с Гала, срам ! Аз се чудя в това "на кафе" тези "мъже" там дали наистина са мъже в живота или са "многоцветни", мъж да се занимава с клюки и глупости в зряла възраст не ми се струва мъжкарско, по-скоро това е в ляво !

    16:40 01.11.2026

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