Голяма победа на демократите може да разклати Уолстрийт, но истинският риск идва след изборите

Инвеститорите вече очакват демократите да си върнат контрола поне над една от двете камари на Конгреса. Ако обаче победата им се окаже по-убедителна от прогнозите, американските акции могат да попаднат под нов натиск. Стратезите на UBS предупреждават за краткосрочни разпродажби, докато политическите анализатори виждат по-дълбок въпрос — какво ще означава изборният резултат за икономическата политика на САЩ след 2028 година.

Американските фондови пазари навлизат в последните дни преди междинните избори за Конгрес в необичайна ситуация. Индексът S&P 500 е нараснал с приблизително 12% от началото на годината, но през последните три седмици се отдалечава от рекордното си затваряне на 6 октомври. Инвеститорите вече не се тревожат толкова дали демократите ще постигнат успех, колкото колко голям ще бъде той. Разликата е съществена, защото финансовите пазари реагират не на самите политически събития, а на отклонението между очакванията и действителните резултати.

Според пазарите за прогнози Kalshi и Polymarket вероятността демократите да спечелят Камарата на представителите достига около 90%, докато шансовете им да си върнат контрола над Сената се оценяват на приблизително 65%. Това означава, че сценарият за разделено управление във Вашингтон до голяма степен вече е включен в борсовите оценки. Президентът Доналд Тръмп вероятно ще трябва да работи с Конгрес, в който републиканците няма да разполагат със сегашната свобода да прокарват законодателните си инициативи.

Проблемът за Уолстрийт би възникнал, ако демократите спечелят значително по-голямо мнозинство от очакваното. Кърт Райман, ръководител на анализа на междинните избори в UBS, предупреждава, че преднина от повече от един-два мандата в Сената, съчетана с мнозинство от десетина или дори двадесетина места в Камарата на представителите, може да предизвика краткосрочен спад на акциите. Основната причина е рискът инвеститорите да започнат да очакват по-строга регулаторна политика.

Подобна реакция би била особено интересна на фона на силното представяне на американските акции през последните години. Големите технологични компании, финансовият сектор и част от индустриалните предприятия се възползваха от очакванията за по-благоприятна данъчна и регулаторна среда. Убедителна победа на демократите може да постави под въпрос част от тези очаквания, дори ако непосредствените възможности за законодателни промени останат ограничени.

Но голямата политическа победа не означава автоматично голяма промяна в икономическата политика. И точно това може да се окаже най-важното обстоятелство за инвеститорите.

Дори демократите да контролират и двете камари, президентът запазва правото си на вето. За преодоляването му са необходими мнозинства от две трети в Камарата на представителите и Сената — резултат, който според анализаторите изглежда малко вероятен. Следователно една демократическа победа може да затрудни приемането на нови републикански инициативи, но няма непременно да позволи на опозицията да наложи собствената си програма.

От инвестиционна гледна точка това създава любопитен парадокс. Пазарите могат първоначално да реагират отрицателно на политическия резултат, а впоследствие да установят, че реалните промени в законодателството ще бъдат ограничени. Подобна последователност би обяснила защо UBS очаква евентуалната слабост на акциите да бъде краткотрайна.

Райман смята, че след първоначалната реакция вниманието отново ще се насочи към икономическите фундаменти — растежа, паричната политика на Федералния резерв, инфлацията, бюджетните решения и корпоративните печалби. Това е логична позиция. Политическите избори могат да променят очакванията за бъдещето, но сами по себе си не променят незабавно приходите на Microsoft, потреблението на американските домакинства или инвестиционните бюджети на големите предприятия.

По-интересният въпрос е дали изборите няма да поставят началото на по-дълбока промяна в политическите нагласи на американското общество.

Нейтън Дийн, старши анализатор на Bloomberg Intelligence, обръща внимание на възможността голяма победа на демократите да засили вътрешнопартийния сблъсък между прогресивното крило и центристите. Според него подобен дебат може да продължи години и да има значение за президентските избори през 2028 г.

Това е фактор, който Уолстрийт трудно може да оцени предварително. Една по-лява икономическа програма би могла да включва по-високи данъци за големите корпорации, по-строг контрол върху технологичните компании и промени в регулациите на финансовия сектор. Центристкият подход би предполагал по-умерени промени и по-голяма приемственост в икономическата политика. Засега обаче това са възможни политически посоки, а не конкретни законодателни решения.

Следователно инвеститорите трябва да разграничават два различни хоризонта. Първият обхваща непосредствената реакция след изборите, когато неочакваните резултати могат да предизвикат повишена волатилност. Вторият се простира към 2028 г., когато политическите промени биха могли да повлияят върху данъците, държавните разходи и регулаторната среда.

Исторически Уолстрийт често приема разделеното управление като благоприятен сценарий. Популярната теза е, че когато президентът и Конгресът не могат лесно да постигнат съгласие, рискът от радикални политически промени намалява. Това създава предвидимост, която инвеститорите обикновено ценят.

UBS обаче оспорва широко разпространеното убеждение, че политическата блокада непременно е добра за акциите. Според Райман историческите данни показват по-скоро, че фондовите пазари могат да се представят добре при разделено управление, но не доказват, че именно политическата блокада е причината за положителната доходност.

Това разграничение е важно. При единно управление могат да бъдат приемани мащабни данъчни и икономически реформи, които стимулират корпоративните инвестиции и потреблението. При разделено управление подобни инициативи често се забавят или блокират. От друга страна, ограничаването на законодателните промени може да намали политическата несигурност. Крайният ефект зависи от икономическата среда, а не само от разпределението на местата в Конгреса.

Има и още един риск, който заслужава внимание. Политическата блокада може да затрудни договарянето на бюджета и да увеличи вероятността от конфликти около финансирането на федералното правителство. Ако подобни спорове съвпаднат със забавяне на икономиката или с по-висока инфлация, пазарната реакция може да се окаже по-продължителна от очакваното.

Засега UBS не препоръчва промени в инвестиционните портфейли заради предстоящите избори. Това е показателно. Анализаторите виждат възможност за краткосрочни колебания, но не и достатъчно основания за съществена промяна в стратегическото разпределение на активите.

Според мен най-интересният сценарий е убедителна победа на демократите, последвана от първоначална разпродажба и постепенно възстановяване на пазара. Подобно развитие би било логично, ако инвеститорите първо реагират на политическия сигнал, а след това осъзнаят, че възможностите за радикални законодателни промени са ограничени.

Това обаче не означава, че всяка корекция след изборите непременно ще бъде възможност за покупки. Ако едновременно с политическата несигурност се появят признаци за отслабване на корпоративните печалби, по-устойчива инфлация или по-рестриктивна политика на Федералния резерв, пазарът може да намери достатъчно фундаментални причини да продължи спада си.

Изборите могат да бъдат поводът за разпродажба, без непременно да бъдат истинската причина за нея.

В крайна сметка междинните избори през 2026 г. ще бъдат важен тест за способността на американския фондов пазар да поглъща политическа несигурност. При очаквана победа на демократите най-голямата изненада би била не самата смяна на контрола в Конгреса, а мащабът на политическата промяна.

И докато Вашингтон се подготвя за ново разпределение на силите, инвеститорите вероятно ще продължат да следят далеч по-прозаични показатели — инфлацията, лихвите и печалбите на компаниите.

Защото политиците могат да променят настроенията на Уолстрийт за няколко дни. Но устойчивата посока на пазара в крайна сметка ще зависи от това дали американската икономика продължава да създава растеж и печалби.

Източник: money.bg