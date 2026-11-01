Михаела Доцова: Моят избор е опитът и държавността

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова призова гражданите да гласуват и определи своя избор като избор на последователността, опита и държавността.

„Моят избор е последователността, опитът и държавността. Днес ние можем и трябва да гласуваме“, написа Доцова. Тя публикува посланието си заедно със снимка, на която упражнява правото си на глас.

В публикацията си председателят на парламента честити Деня на народните будители и направи връзка между просветителската мисия на будителите и демократичното право на избор.

„Будителите са просвещавали, но също така са се борили да имаме право на избор“, написа Михаела Доцова.

Доцова беше избрана за председател на 52-рото Народно събрание на 30 април 2026 г. За кандидатурата ѝ гласуваха 188 народни представители, а 49 се въздържаха. Тя е представител на парламентарната група „Прогресивна България“.

Източници: bta.bg