Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Михаела Доцова: Моят избор е опитът и държавността
  Тема: Избори

Михаела Доцова: Моят избор е опитът и държавността

1 Ноември, 2026 16:21 407 10

  • михаела доцова-
  • народно събрание-
  • гласуване-
  • ден на народните будители-
  • избори

Председателят на Народното събрание призова гражданите да гласуват и честити Деня на народните будители

Михаела Доцова: Моят избор е опитът и държавността - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова призова гражданите да гласуват и определи своя избор като избор на последователността, опита и държавността.

„Моят избор е последователността, опитът и държавността. Днес ние можем и трябва да гласуваме“, написа Доцова. Тя публикува посланието си заедно със снимка, на която упражнява правото си на глас.

В публикацията си председателят на парламента честити Деня на народните будители и направи връзка между просветителската мисия на будителите и демократичното право на избор.

„Будителите са просвещавали, но също така са се борили да имаме право на избор“, написа Михаела Доцова.

Доцова беше избрана за председател на 52-рото Народно събрание на 30 април 2026 г. За кандидатурата ѝ гласуваха 188 народни представители, а 49 се въздържаха. Тя е представител на парламентарната група „Прогресивна България“.

Източници: bta.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стресиран

    7 2 Отговор
    адекватен ли е да гласува?

    16:23 01.11.2026

  • 2 гОШО

    8 1 Отговор
    Отврат

    16:24 01.11.2026

  • 3 Питане

    6 0 Отговор
    От коя сто.янка на ринга ???

    16:25 01.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гласувах

    8 1 Отговор
    както ми наредиха!

    16:26 01.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Не!

    6 2 Отговор
    Само физиономията на тази жалка фатмашка слугиня не трябваше да ни показвате! Долна, мазна, противна, двулична лъжкиня от най-висока класа! Излъга цялн народ, че "не е видяла" как нейният пазвантин - някакъв изверг и изрод така силно блъсна журналистката, че тя падна на земята. Пак добре, че не се случи най-лошото! Хайде ма, лъжкиньо, дето на дядо ти му викали Доцо, падавай си оставката и заминавай на село при него да разгонваш враните от лозето му! За друго не ставаш! И за чеп за зеле не ставаш!

    16:30 01.11.2026

  • 8 Шушлячето

    3 1 Отговор
    сама ли избра?

    16:30 01.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Последователна номеклатура

    1 0 Отговор
    Йотовица на младини изглежда? Била ли е в младежката номенклатура на БСП? Или мама и тате са я въртели в адвокатските или в съдийските среди?

    16:38 01.11.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове