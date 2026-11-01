Михаела Доцова: Моят избор е опитът и държавността

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова призова гражданите да гласуват и определи своя избор като избор на последователността, опита и държавността.
„Моят избор е последователността, опитът и държавността. Днес ние можем и трябва да гласуваме“, написа Доцова. Тя публикува посланието си заедно със снимка, на която упражнява правото си на глас.
В публикацията си председателят на парламента честити Деня на народните будители и направи връзка между просветителската мисия на будителите и демократичното право на избор.„Будителите са просвещавали, но също така са се борили да имаме право на избор“, написа Михаела Доцова.
Доцова беше избрана за председател на 52-рото Народно събрание на 30 април 2026 г. За кандидатурата ѝ гласуваха 188 народни представители, а 49 се въздържаха. Тя е представител на парламентарната група „Прогресивна България“.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Стресиран
16:23 01.11.2026
2 гОШО
16:24 01.11.2026
3 Питане
16:25 01.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Гласувах
16:26 01.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Не!
16:30 01.11.2026
8 Шушлячето
16:30 01.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Последователна номеклатура
16:38 01.11.2026