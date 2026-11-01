МВР: 461 сигнала за изборни нарушения към 14:30 часа

Общо 461 сигнала за нарушаване на изборното законодателство и политическите права на гражданите са получени в структурите на МВР към 14:30 часа. Данните са на Ситуационния център на министерството, откъдето съобщават, че изборният ден протича нормално.
Най-голям е броят на сигналите в Бургас – 99, следват Враца със 70 и Стара Загора с 46.
Най-много сигнали са за купуване на гласове
От общия брой 318 сигнала са свързани с твърдения за купуване на гласове. За неправомерна агитация са постъпили 49 сигнала, един е за корпоративен вот, а 93 са за други нарушения, свързани с изборния процес.
Сигналите представляват подадена информация за възможни нарушения и не доказват извършването им. По тях компетентните органи извършват проверки и разследвания.
Образувани са 10 наказателни производства
МВР съобщава за 10 образувани наказателни производства. По две от тях работят областните дирекции в Кюстендил и Шумен, а по едно – Столичната дирекция на вътрешните работи и областните дирекции във Варна, Кърджали, Перник, Русе и Стара Загора.
Шест от производствата се разследват по общия ред, а четири са бързи производства. Не се съобщават подробности за конкретните случаи и за лицата, свързани с тях.
Проведени са 352 полицейски операции
На територията на страната са проведени общо 352 специализирани полицейски операции за превенция и противодействие на престъпленията срещу политическите права на гражданите. Задържани са 10 лица, съобщават от МВР.
Съставени са и 1872 предупредителни протокола. Най-много са в СДВР – 438, следвани от ОДМВР-Пловдив с 276 и ОДМВР-Пазарджик с 226. Полицията е оказала 12 съдействия на районни и секционни избирателни комисии.
При предходното обобщаване на данните към 10:30 часа МВР отчете 424 сигнала. Към 14:30 часа броят им е нараснал с 37.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пущиня(к)
17:05 01.11.2026
2 Дреме Джиев -
Ловя наред !
17:07 01.11.2026
3 !!!?
17:40 01.11.2026
4 Дядо Кънчо
Милват ми лицето по лицето, за да гласувам за комсомол минарето!
18:10 01.11.2026