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МВР: 461 сигнала за изборни нарушения към 14:30 часа
  Тема: Избори

МВР: 461 сигнала за изборни нарушения към 14:30 часа

1 Ноември, 2026 17:02 689 4

  • избори-
  • мвр-
  • изборни нарушения-
  • купуване на гласове-
  • изборно законодателство

Най-много са сигналите за купуване на гласове – 318. Образувани са 10 наказателни производства и са задържани 10 лица

МВР: 461 сигнала за изборни нарушения към 14:30 часа - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Общо 461 сигнала за нарушаване на изборното законодателство и политическите права на гражданите са получени в структурите на МВР към 14:30 часа. Данните са на Ситуационния център на министерството, откъдето съобщават, че изборният ден протича нормално.

Най-голям е броят на сигналите в Бургас – 99, следват Враца със 70 и Стара Загора с 46.

Най-много сигнали са за купуване на гласове

От общия брой 318 сигнала са свързани с твърдения за купуване на гласове. За неправомерна агитация са постъпили 49 сигнала, един е за корпоративен вот, а 93 са за други нарушения, свързани с изборния процес.

Сигналите представляват подадена информация за възможни нарушения и не доказват извършването им. По тях компетентните органи извършват проверки и разследвания.

Образувани са 10 наказателни производства

МВР съобщава за 10 образувани наказателни производства. По две от тях работят областните дирекции в Кюстендил и Шумен, а по едно – Столичната дирекция на вътрешните работи и областните дирекции във Варна, Кърджали, Перник, Русе и Стара Загора.

Шест от производствата се разследват по общия ред, а четири са бързи производства. Не се съобщават подробности за конкретните случаи и за лицата, свързани с тях.

Проведени са 352 полицейски операции

На територията на страната са проведени общо 352 специализирани полицейски операции за превенция и противодействие на престъпленията срещу политическите права на гражданите. Задържани са 10 лица, съобщават от МВР.

Съставени са и 1872 предупредителни протокола. Най-много са в СДВР – 438, следвани от ОДМВР-Пловдив с 276 и ОДМВР-Пазарджик с 226. Полицията е оказала 12 съдействия на районни и секционни избирателни комисии.

При предходното обобщаване на данните към 10:30 часа МВР отчете 424 сигнала. Към 14:30 часа броят им е нараснал с 37.

Източници: bta.bg


София / България
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  • 1 Пущиня(к)

    3 1 Отговор
    Нищо не е.

    17:05 01.11.2026

  • 2 Дреме Джиев -

    5 0 Отговор
    АЗ НЕ СПЯ !!!
    Ловя наред !

    17:07 01.11.2026

  • 3 !!!?

    4 0 Отговор
    Сигнал за изборни нарушения - Мистър Кеш и казионните медии през целия ден продържаха пропагандата за Наркобаронесата на червената русофилска Мафия !!!?

    17:40 01.11.2026

  • 4 Дядо Кънчо

    0 0 Отговор
    Ето, какво е Милиция, преименувана на Полиция?

    Милват ми лицето по лицето, за да гласувам за комсомол минарето!

    18:10 01.11.2026

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