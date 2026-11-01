Висока избирателна активност на балотажа в Сърбия

Още преди обяд посланикът на Република България в Сърбия Ангел Ангелов и неговата съпруга Биляна упражниха правото си на глас в изборите за президент на България.

Това съобщиха от посолството на България в Белград.

Изборният ден на територията на Сърбия протича при засилен интерес и висока избирателна активност. Към този час близо 200 български граждани вече са дали своя глас в Белград.

Всички български граждани, намиращи се на територията на Сърбия, могат да упражнят правото си на глас до 20:00 часа в разкритите избирателни секции в Белград, Ниш, Пирот, Босилеград, Цариброд (две секции) и село Звонци.