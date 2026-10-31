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Водолази извадиха гуми, телефони и касов апарат край Моста

Водолази извадиха гуми, телефони и касов апарат край Моста

31 Октомври, 2026 20:24 581 2

  • водолази-
  • бургас-
  • черно море-
  • почистване-
  • морски отпадъци

Доброволците откриха на дъното в Бургас и стриди, както и множество риболовни отпадъци

Водолази извадиха гуми, телефони и касов апарат край Моста - 1
Снимка: Татяна Байкушева
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Телефони, автомобилни гуми, касов апарат и дори конска подкова извадиха водолази от морското дъно край Моста в Бургас. Акцията по почистване беше организирана по повод Международния ден на Черно море.

Доброволците изнесоха на брега множество метални и пластмасови отпадъци, счупени риболовни принадлежности, стъклени бутилки и буркани, оловни тежести и заплетени риболовни корди. В инициативата участваха гмуркачи от Бургас, Варна и София.

Организатор е сдружение „Приятели на морето – Бургас“, със съдействието на фирма „Синхрон спорт“. Кампанията премина под мотото „Да запазим чисти морето и морския бряг заедно“.

„Морето не е само за нас, то е за всички след нас“, заяви Ивайло Любенов от сдружението. По думите му опазването на морската среда е необходимо, за да бъде съхранено нейното разнообразие.

За доброволците почистването не е еднократна проява, а кауза. Пламен Тодоров от сдружението каза, че участниците са израснали с природата и морето и искат те да останат чисти.

Акцията се провежда два пъти годишно

Почистването на морското дъно около Моста вече е традиция. Водолазите се гмуркат два пъти годишно – преди началото на летния сезон и след неговия край.

Този път сред отпадъците те са открили и стриди на дъното под Моста. Според гмуркачите присъствието им може да е добър знак за състоянието на морската среда в района, но само по себе си не доказва чистотата на водата.

С акцията доброволците отново насочиха внимание към отпадъците в Черно море и към отговорността за опазването му.

Източници: btvnovinite.bg


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Айде

    3 1 Отговор
    Догодина украински дронове и телефони те са константа

    20:30 31.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

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