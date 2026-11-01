Видин отново с най-висока активност на балотажа

Видин отново е областта с най-висока избирателна активност в страната на президентския балотаж. Към 11.00 часа до урните са отишли 8,7% от избирателите, или 6881 души от общо 79 047. За сравнение, на първия тур активността в областта към същия час е била 8,12%.

На национално ниво активността към 11.00 часа е 6,11%, показват данните на Централната избирателна комисия. Въпреки лидерската позиция на Видин обаче пред секционните комисии няма струпване на избиратели.

В една от секциите в града до 12.00 часа са гласували само трима души. Членът на СИК Анжела Веселинова сравнява темпото с първия тур.

„Почти еднаква е, с тази разлика, че на миналия тур до 11.00 часа нямахме никой гласувал, а сега имаме трима“, казва Веселинова.

Изборният ден във Видин е започнал без сериозни нарушения. В квартал „Нов път“ интересът към гласуването също е слаб. Районът традиционно е свързван с полицейски операции преди избори заради сигнали за купен вот, но до момента няма данни за подобно нарушение.

Местни жители обясняват ниската активност с трудовата миграция. По думите на Александър около 90% от хората от квартала не са в домовете си, защото са заминали да работят извън страната.

„Тук няма работа, няма препитание просто, всеки си е намерил препитанието някъде в Германия, Финландия, Австрия, по целия свят“, казва той.

Гласуването на втория тур на президентските избори продължава, а окончателната избирателна активност ще бъде отчетена след края на изборния ден.