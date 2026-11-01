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Видин отново с най-висока активност на балотажа
  Тема: Избори

Видин отново с най-висока активност на балотажа

1 Ноември, 2026 15:54 740 11

  • избори за президент-
  • балотаж-
  • избирателна активност-
  • видин-
  • квартал нов път

Областта отново е лидер по избирателна активност, но пред секциите няма опашки. В квартал „Нов път“ няма данни за купен вот

Видин отново с най-висока активност на балотажа - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Видин отново е областта с най-висока избирателна активност в страната на президентския балотаж. Към 11.00 часа до урните са отишли 8,7% от избирателите, или 6881 души от общо 79 047. За сравнение, на първия тур активността в областта към същия час е била 8,12%.

На национално ниво активността към 11.00 часа е 6,11%, показват данните на Централната избирателна комисия. Въпреки лидерската позиция на Видин обаче пред секционните комисии няма струпване на избиратели.

В една от секциите в града до 12.00 часа са гласували само трима души. Членът на СИК Анжела Веселинова сравнява темпото с първия тур.

„Почти еднаква е, с тази разлика, че на миналия тур до 11.00 часа нямахме никой гласувал, а сега имаме трима“, казва Веселинова.

Изборният ден във Видин е започнал без сериозни нарушения. В квартал „Нов път“ интересът към гласуването също е слаб. Районът традиционно е свързван с полицейски операции преди избори заради сигнали за купен вот, но до момента няма данни за подобно нарушение.

Местни жители обясняват ниската активност с трудовата миграция. По думите на Александър около 90% от хората от квартала не са в домовете си, защото са заминали да работят извън страната.

„Тук няма работа, няма препитание просто, всеки си е намерил препитанието някъде в Германия, Финландия, Австрия, по целия свят“, казва той.

Гласуването на втория тур на президентските избори продължава, а окончателната избирателна активност ще бъде отчетена след края на изборния ден.


Видин / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    3 1 Отговор
    Всички от Видин са в София и пътуват по 5-6 часа.

    15:57 01.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Добър

    7 2 Отговор
    Тия хорица от северозапада не разбраха ли най после, че колкото повече гласуват все по бедни стават?

    Коментиран от #7, #11

    15:58 01.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Бре е е е !

    4 1 Отговор
    Много Висока Активност Бре !

    Ще Удари 120 % !

    15:59 01.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Видинлия

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Добър":

    Абе май си прав.

    16:15 01.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пущиня(к)

    0 0 Отговор
    Напрао нгьи разказааме играта на сички, глей кво става! Росито Кирова, на баце к..рвата, не смее да си покае носа от дома.

    16:34 01.11.2026

  • 11 Шопо

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Добър":

    Не си прав Видин е града с най скъпите пейки в парка.

    16:40 01.11.2026

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