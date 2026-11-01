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17 жени и около 130 мъже са президенти по света
  Тема: Избори

17 жени и около 130 мъже са президенти по света

1 Ноември, 2026 20:22 498 3

  • президенти-
  • жени в политиката-
  • държавни глави-
  • президентски избори

Жените заемат държавния пост в значително по-малко държави, показва обобщената статистика за страните - членки на ООН

17 жени и около 130 мъже са президенти по света - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жените са 17, а мъжете – около 130 сред действащите президенти на държавите - членки на ООН. Разликата показва значително неравенство между половете на един от най-високите политически постове.

Данните са представени от NOVA на фона на президентските избори в България. Статистиката обхваща държавите, в които президентът е държавен глава, но не включва всички страни по света в една и съща институционална категория.

Не навсякъде президентът е държавен глава

В част от държавите най-високата власт е поверена на монарси, емири или духовни лидери. Това е свързано с устройството на съответната страна и означава, че там няма президент като най-висш държавен пост.

Затова сравнението между 17 жени и около 130 мъже се отнася конкретно до президентските длъжности, а не до всички държавни ръководители по света.

Обобщените данни поставят президентския пост сред сферите, в които жените остават малцинство. На фона на вота за държавен глава в България статистиката показва колко различно е разпределено политическото представителство в отделните държави.

Източници: nova.bg


България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Троъп

    2 0 Отговор
    Айде пак сексизъм.

    21:07 01.11.2026

  • 3 n√Варна

    0 0 Отговор
    А колко са с нетрадиционна сексуалност, а?

    21:22 01.11.2026

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