17 жени и около 130 мъже са президенти по света

Жените са 17, а мъжете – около 130 сред действащите президенти на държавите - членки на ООН. Разликата показва значително неравенство между половете на един от най-високите политически постове.

Данните са представени от NOVA на фона на президентските избори в България. Статистиката обхваща държавите, в които президентът е държавен глава, но не включва всички страни по света в една и съща институционална категория.

Не навсякъде президентът е държавен глава

В част от държавите най-високата власт е поверена на монарси, емири или духовни лидери. Това е свързано с устройството на съответната страна и означава, че там няма президент като най-висш държавен пост.

Затова сравнението между 17 жени и около 130 мъже се отнася конкретно до президентските длъжности, а не до всички държавни ръководители по света.

Обобщените данни поставят президентския пост сред сферите, в които жените остават малцинство. На фона на вота за държавен глава в България статистиката показва колко различно е разпределено политическото представителство в отделните държави.

Източници: nova.bg