Усик обмисля завръщане в полутежка категория

Олександър Усик обмисля да напусне тежката категория и да се върне в полутежка, където вече е бил безспорен световен шампион. Това обяви Сергей Лапин, главен изпълнителен директор на промоутърската компания на украинеца Ready To Fight.

„Сега обмисля завръщане в полутежка категория, която е неговата естествена теглова категория“, заяви Лапин пред Sky Sports.

Усик е олимпийски шампион и остава непобеден като професионалист. Той стана безспорен шампион в полутежка категория, а след преминаването си при най-тежките два пъти обедини всички основни световни титли в дивизията.

Украинецът за последно се боксира срещу Рико Верховен в Египет. Двубоят беше за титлата на WBC в тежка категория и завърши с победа за Усик. След мача той освободи титлите, които държеше в дивизията.

По думите на Лапин Усик вече е изчерпал основните предизвикателства в тежката категория. „Усик вече е изчистил категорията в тежка категория“, каза ръководителят на Ready To Fight и добави, че боксьорът обича предизвикателствата и може да търси ново историческо постижение.

Евентуалното завръщане в полутежка категория може да доведе до двубой с Дейвид Бенавидес. Американецът трябва да се изправи срещу Михал Чешлак на 5 декември в мач за поясите на WBC, WBO и WBA.

Ако Усик реши да преследва ново безспорно световно първенство, Бенавидес би бил сред основните препятствия по пътя му. Засега няма обявена дата или официално потвърден договор за мач между двамата.

Промяната в плановете поставя под въпрос и третия двубой с Тайсън Фюри. Британецът загуби и двете си срещи с Усик, но продължи публично да настоява за нов мач и оспори съдийското решение във втория двубой. Ако украинецът действително се върне в полутежка категория, следващият му съперник може да бъде различен.