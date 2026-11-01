Новини
Спорт »
Бойни спортове »
Усик обмисля завръщане в полутежка категория

Усик обмисля завръщане в полутежка категория

1 Ноември, 2026 21:18 708 2

  • олександър усик-
  • тайсън фюри-
  • дейвид бенавидес-
  • бокс

Украинецът може да насочи кариерата си към нов опит да стане безспорен шампион, което поставя под въпрос трети мач с Тайсън Фюри

Усик обмисля завръщане в полутежка категория - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Олександър Усик обмисля да напусне тежката категория и да се върне в полутежка, където вече е бил безспорен световен шампион. Това обяви Сергей Лапин, главен изпълнителен директор на промоутърската компания на украинеца Ready To Fight.

„Сега обмисля завръщане в полутежка категория, която е неговата естествена теглова категория“, заяви Лапин пред Sky Sports.

Усик е олимпийски шампион и остава непобеден като професионалист. Той стана безспорен шампион в полутежка категория, а след преминаването си при най-тежките два пъти обедини всички основни световни титли в дивизията.

Украинецът за последно се боксира срещу Рико Верховен в Египет. Двубоят беше за титлата на WBC в тежка категория и завърши с победа за Усик. След мача той освободи титлите, които държеше в дивизията.

По думите на Лапин Усик вече е изчерпал основните предизвикателства в тежката категория. „Усик вече е изчистил категорията в тежка категория“, каза ръководителят на Ready To Fight и добави, че боксьорът обича предизвикателствата и може да търси ново историческо постижение.

Евентуалното завръщане в полутежка категория може да доведе до двубой с Дейвид Бенавидес. Американецът трябва да се изправи срещу Михал Чешлак на 5 декември в мач за поясите на WBC, WBO и WBA.

Ако Усик реши да преследва ново безспорно световно първенство, Бенавидес би бил сред основните препятствия по пътя му. Засега няма обявена дата или официално потвърден договор за мач между двамата.

Промяната в плановете поставя под въпрос и третия двубой с Тайсън Фюри. Британецът загуби и двете си срещи с Усик, но продължи публично да настоява за нов мач и оспори съдийското решение във втория двубой. Ако украинецът действително се върне в полутежка категория, следващият му съперник може да бъде различен.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Самолето

    0 0 Отговор
    Усик от тежка категория се мести в сврьхтежка,никогда не е бил в полутежка.

    21:49 01.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове