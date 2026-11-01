Американският сенатор Крис Мърфи е получил инсулт и е настанен в медицинскияя център „Джон Хопкинс“ в Мериленд, съобщи кабинетът му. 53-годишният демократ от Кънектикът е бил преместен там за допълнително наблюдение и лечение.

Според началника на кабинета му Алисън Херуит Мърфи е започнал да усеща изтръпване на ръката по време на хокейния мач на сина си в събота. Той е бил откаран в местна болница, където лекарите са установили, че е получил инсулт.

„Той беше преместен в „Джон Хопкинс“ за допълнително наблюдение и реагира добре на лечението. Лекарите са насърчени от напредъка му, той е буден и контактен и сме оптимисти, че ще се възстанови напълно“, заяви Херуит.

До момента не са съобщени подробности за тежестта на инсулта, както и кога сенаторът може да бъде изписан. Мърфи е член на Сената на САЩ от 2013 г. и представлява Кънектикът.

Източници: apnews.com, axios.com