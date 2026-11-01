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Американският сенатор Крис Мърфи е получил инсулт
  Тема: Известни личности

Американският сенатор Крис Мърфи е получил инсулт

1 Ноември, 2026 21:19, обновена 1 Ноември, 2026 21:21 1 073 7

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Демократът от Кънектикът е преместен в медицинския център „Джон Хопкинс“ за наблюдение и лечение. Представителите му съобщиха, че е буден и контактен

Американският сенатор Крис Мърфи е получил инсулт - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският сенатор Крис Мърфи е получил инсулт и е настанен в медицинскияя център „Джон Хопкинс“ в Мериленд, съобщи кабинетът му. 53-годишният демократ от Кънектикът е бил преместен там за допълнително наблюдение и лечение.

Според началника на кабинета му Алисън Херуит Мърфи е започнал да усеща изтръпване на ръката по време на хокейния мач на сина си в събота. Той е бил откаран в местна болница, където лекарите са установили, че е получил инсулт.

„Той беше преместен в „Джон Хопкинс“ за допълнително наблюдение и реагира добре на лечението. Лекарите са насърчени от напредъка му, той е буден и контактен и сме оптимисти, че ще се възстанови напълно“, заяви Херуит.

До момента не са съобщени подробности за тежестта на инсулта, както и кога сенаторът може да бъде изписан. Мърфи е член на Сената на САЩ от 2013 г. и представлява Кънектикът.

Източници: apnews.com, axios.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    13 0 Отговор
    Кой го черпи кафе тоя бе...?!
    Баширов, или Петров...?!

    21:22 01.11.2026

  • 2 Дън Бай

    15 0 Отговор
    И какво трябва да направя сега? Да рева или да се радвам?! Този, за пръв път го чувам.

    Коментиран от #3

    21:29 01.11.2026

  • 3 Новичок

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дън Бай":

    Питай М.Ганев...

    21:40 01.11.2026

  • 4 Тото

    8 0 Отговор
    И кой е тоя и какво ни дреме за някой си от някъде си.

    21:55 01.11.2026

  • 5 късо име

    8 0 Отговор
    Ми хубавичко! Добре е направил човека.
    п.п.
    Капачки и и по една заплата ще събираме ли и за него или само за Зели?

    21:59 01.11.2026

  • 6 Колко са сенаторите в САЩ?

    7 0 Отговор
    И защо този е така важен за нас? Получил е инсулт. Ок, това какво ни грее нас. Бас държа, че той не знае къде е България.

    Коментиран от #7

    22:06 01.11.2026

  • 7 Ааа, грее ни, грее ни

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Колко са сенаторите в САЩ?":

    Един така дойде и забрани Южен поток, после му порасна тумор в главата и отиде при св. Петър.

    23:06 01.11.2026