Американският сенатор Крис Мърфи е получил инсулт и е настанен в медицинскияя център „Джон Хопкинс“ в Мериленд, съобщи кабинетът му. 53-годишният демократ от Кънектикът е бил преместен там за допълнително наблюдение и лечение.
Според началника на кабинета му Алисън Херуит Мърфи е започнал да усеща изтръпване на ръката по време на хокейния мач на сина си в събота. Той е бил откаран в местна болница, където лекарите са установили, че е получил инсулт.„Той беше преместен в „Джон Хопкинс“ за допълнително наблюдение и реагира добре на лечението. Лекарите са насърчени от напредъка му, той е буден и контактен и сме оптимисти, че ще се възстанови напълно“, заяви Херуит.
До момента не са съобщени подробности за тежестта на инсулта, както и кога сенаторът може да бъде изписан. Мърфи е член на Сената на САЩ от 2013 г. и представлява Кънектикът.
Източници: apnews.com, axios.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Баширов, или Петров...?!
21:22 01.11.2026
2 Дън Бай
Коментиран от #3
21:29 01.11.2026
3 Новичок
До коментар #2 от "Дън Бай":Питай М.Ганев...
21:40 01.11.2026
4 Тото
21:55 01.11.2026
5 късо име
п.п.
Капачки и и по една заплата ще събираме ли и за него или само за Зели?
21:59 01.11.2026
6 Колко са сенаторите в САЩ?
Коментиран от #7
22:06 01.11.2026
7 Ааа, грее ни, грее ни
До коментар #6 от "Колко са сенаторите в САЩ?":Един така дойде и забрани Южен поток, после му порасна тумор в главата и отиде при св. Петър.
23:06 01.11.2026