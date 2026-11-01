Румен Радев: Йотова ще бъде достоен президент на България

Премиерът Румен Радев поздрави Илияна Йотова след балотажа на президентските избори. Според данните от паралелното преброяване Йотова и кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев печелят убедително вота.

„Познаваме се от 10 години. Г-жа Йотова ще бъде един достоен президент на България“, заяви Радев пред журналисти.

Вотът е между две кандидатпрезидентски двойки

На втория тур един срещу друг се изправиха двойките Илияна Йотова – Кирил Вълчев и Андрей Гюров – Георги Кандев. Гласуването се проведе на 1 ноември, след като на първия тур нито една от кандидатурите не получи необходимата подкрепа за победа.

Посочените резултати са от паралелно преброяване. Окончателните резултати и разпределението на гласовете се обявяват от Централната избирателна комисия.

Радев и Йотова работиха заедно в продължение на два президентски мандата. След като Радев напусна поста държавен глава, за да участва в парламентарните избори, Йотова пое функциите на президент до провеждането на редовен избор.

Източници: novini.bg