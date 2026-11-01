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Румен Радев: Йотова ще бъде достоен президент на България
  Тема: Избори

Румен Радев: Йотова ще бъде достоен президент на България

1 Ноември, 2026 21:20 1 206 88

  • румен радев-
  • илияна йотова-
  • президентски избори-
  • балотаж-
  • кирил вълчев

Премиерът направи първи коментар след данните от паралелното преброяване на балотажа

Румен Радев: Йотова ще бъде достоен президент на България - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Премиерът Румен Радев поздрави Илияна Йотова след балотажа на президентските избори. Според данните от паралелното преброяване Йотова и кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев печелят убедително вота.

„Познаваме се от 10 години. Г-жа Йотова ще бъде един достоен президент на България“, заяви Радев пред журналисти.

Вотът е между две кандидатпрезидентски двойки

На втория тур един срещу друг се изправиха двойките Илияна Йотова – Кирил Вълчев и Андрей Гюров – Георги Кандев. Гласуването се проведе на 1 ноември, след като на първия тур нито една от кандидатурите не получи необходимата подкрепа за победа.

Посочените резултати са от паралелно преброяване. Окончателните резултати и разпределението на гласовете се обявяват от Централната избирателна комисия.

Радев и Йотова работиха заедно в продължение на два президентски мандата. След като Радев напусна поста държавен глава, за да участва в парламентарните избори, Йотова пое функциите на президент до провеждането на редовен избор.

Източници: novini.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 България

    29 20 Отговор
    България пак стана социалистическа.

    Коментиран от #10, #26, #31, #45, #53, #80

    21:22 01.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ориент Експрес

    16 5 Отговор
    Да ,жена Президент от 1300 години!

    Коментиран от #8, #72, #75

    21:24 01.11.2026

  • 4 Аз съм веган

    35 27 Отговор
    Оставка на зеления чорап и зеления чорапогащник

    Коментиран от #79, #84

    21:24 01.11.2026

  • 5 Ние

    24 14 Отговор
    Води ни Путине през бурното море!

    21:24 01.11.2026

  • 6 Шенко

    41 24 Отговор
    Колкото ти си достоен за премиер, толкова и тя достойна за президент!
    От едно котило сте!

    21:25 01.11.2026

  • 7 Дика

    37 18 Отговор
    Честито на мазохистите и глупаците. Още другата седмица ще ви благодарят за избора за тия 60 процента с бюджета. Другите 40 да стягаме топлите дрехи, щото ще караме зимата май пак по площадите. А иначе явно мястото на България не е даже и някъде на изток, а на юг в Африканския съюз.

    21:25 01.11.2026

  • 8 Соломон П

    14 3 Отговор

    До коментар #3 от "Ориент Експрес":

    1300 години,жена не е управлявала аууу ауууу сакън.....

    Коментиран от #81

    21:25 01.11.2026

  • 9 Николова , София

    19 10 Отговор
    Лъжеш , няма как да не носиш отговорност за действията си като вице ,да обвиняваш сербезова и Еди кой (чисто топене ) и да си достоен ...и няма как да си достоен ако Пимпирев който точи държавата за скъпи и безсмислени екскурзии до антарктика да те издига за претендент ...тъжно

    21:26 01.11.2026

  • 10 🦉🦉🦉🦉

    26 6 Отговор

    До коментар #1 от "България":

    Има още много докато днешна България достигне нивото на живота на Социалистическа България❗

    Коментиран от #60

    21:26 01.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Досега

    22 6 Отговор
    бяхте достойни само по пътя на копринката. Мошеници!

    21:28 01.11.2026

  • 13 Ама нали е видяхме

    22 6 Отговор
    Само екскурзии и общи приказки.

    21:28 01.11.2026

  • 14 Наркос

    21 12 Отговор
    Целия затвор гласува за йотовна. Все пак повечето сме с основно образование

    21:28 01.11.2026

  • 15 Помак

    31 12 Отговор
    Румка , идва скъпа зима ,най скъпата в България, хората вече негодуват , живота е жесток , няма Бойко Мойко тие сте на власт ! ...чао бате , април късно ще е

    Коментиран от #17

    21:29 01.11.2026

  • 16 тагарев

    12 14 Отговор
    гюро боклука плаче

    21:31 01.11.2026

  • 17 Вярно е

    20 8 Отговор

    До коментар #15 от "Помак":

    А около Радев се налепиха некадърници в изпълнителната власт. Което е за наша сметка. И си го дърпат стабилно надолу.

    21:33 01.11.2026

  • 18 Бай Араб

    16 19 Отговор
    Хиляди украинци умират всеки ден да защитят Родината си земите си ,жените си,децата си,правото си на избор.Напълно споделям мнението на Уинстън Чърчил .

    Коментиран от #32, #68

    21:33 01.11.2026

  • 19 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    24 15 Отговор
    Млък мръсник долен БЕЗРОДНИК от ДС и БКП,,,унищожи България за няколко месеца ,, вече Пеевски и Боко изглеждат като цвете пред теб ! Какво стана със заплатите пенсиите майчинството ТЕЛК овете и т н изрод ,,слуга на Домусчиев и ДС олигархията

    Коментиран от #59

    21:33 01.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Нямахме избор

    15 10 Отговор
    И двете кандидатури са скоросни, и двете не стават ама Радев брои. Затова ще падне правителството след Н.Г

    21:34 01.11.2026

  • 22 Анонимен

    10 7 Отговор
    О ДА КОМУНИСТИТЕ ИМАТ ПЪЛНАТА ВЛАСТ ТУК И СЕГА

    Коментиран от #28

    21:34 01.11.2026

  • 23 УРА

    9 9 Отговор
    УРА ! УРА ЗА БЪЛГАРИЯ !

    21:34 01.11.2026

  • 24 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    14 13 Отговор
    Днес спечели БКП и ДС,,,днес спечели мутроолигархията, Домусчиев,кръга на БКП и евреите ,,днес България беше погребана за пореден път и се доказа окончателно че не сме народ а М,,,,Ъ,,,,Р,,,Ш,,,А

    Коментиран от #27

    21:35 01.11.2026

  • 25 Радев,

    9 9 Отговор
    Йотова не е спечелила нищо!
    Ти, подведе хората, че си лявоориентиран, с което долно ги излъга, но въпреки встчко тези хора я подкрепиха именно за това. Подкрепиха не тази нагла жена, кочто е помилвала чумата в днешно време!
    И как мислиш? С тази характеристика на закрила на престъпници, кой ще парктнира синея, освен Зеленски?

    21:37 01.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Свободен си във всеки един момент да си

    15 6 Отговор

    До коментар #24 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    тръгнеш за Украйна и да бъдеш щастлив там.

    Коментиран от #39

    21:38 01.11.2026

  • 28 9ти септември

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "Анонимен":

    Позна

    21:38 01.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    7 8 Отговор

    До коментар #1 от "България":

    Искаш да кажеш - КОМУНИСТИЧЕСКА

    21:39 01.11.2026

  • 32 Добре, а ти защо се мъчиш тук

    11 5 Отговор

    До коментар #18 от "Бай Араб":

    а не занимаваш за любимата си Украйна?!

    Коментиран от #76, #78

    21:39 01.11.2026

  • 33 Довиждане петроханци!

    10 8 Отговор
    Няма да липсвате на никого!!

    21:39 01.11.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Радев

    10 9 Отговор
    си тръгва.

    21:40 01.11.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Защо го

    11 7 Отговор
    дотласкахте тоя некадърник във властта, защо набутвате и женската му??? Каквото направиха за вас досега, ще ви го сервират отново и отново. Тъпъни!

    21:41 01.11.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Тръгват си онези, които хленчат

    4 6 Отговор

    До коментар #27 от "Свободен си във всеки един момент да си":

    и се оплакват.Т.е. вие.

    21:42 01.11.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Вън от НАТО !

    7 8 Отговор
    Референдум! Вече му е крайно време Радев

    21:42 01.11.2026

  • 44 Гюров

    8 6 Отговор
    Лошо ми е....

    Коментиран от #51

    21:42 01.11.2026

  • 45 Бай Хой

    8 5 Отговор

    До коментар #1 от "България":

    До сега един чичко демократ плюеше комунизма и каза че вече няма да го пращат в Сибир а на Антарктида .. сега разбирам защо е имало Белене ...за злобни хора ...35:г и още сънува червени петолъчки и злобее а един комунист не излезе да каже ,,ше карате москвичи и ше ви вземем гаражните магазини ...,, от къде тая злоба бе господа уж демократи !?!?!

    21:42 01.11.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Вън от НАТО !

    6 6 Отговор
    Всички атлантенца с ГЕРБ даже нямат общо 500 000 души ! 1/10 или 10% са от народа който е безспорно русофилски

    21:43 01.11.2026

  • 51 Мирчев

    5 4 Отговор

    До коментар #44 от "Гюров":

    И на мен ми е лошо.....

    21:43 01.11.2026

  • 52 Мдаа

    8 8 Отговор
    На тая баща й го утрепаха с нож във влака за Перник.Няма как да е достоен президент.Това е края на държавата.

    21:44 01.11.2026

  • 53 Кънчо

    8 6 Отговор

    До коментар #1 от "България":

    Май ще ни докарат гражданска война.

    21:44 01.11.2026

  • 54 Независимо

    5 4 Отговор
    от развитието на събитията, Възраждане винаги сап презюцакани. Защото нацизмът, хеле рашизмът нямат място в България.

    21:44 01.11.2026

  • 55 Счетоводител

    11 2 Отговор
    .... такааааа, в следващите 3.5 години властта е еднолична в ръцете на Радев и Йотова, всичко което ще става в нашата родина ще лежи на техните плещи и всичко хубаво и лошо ще го пишем на тяхната сметка. Следваща седмица ще дойде бюджет 2027, минахме през повишени винетки, осигурителни прагове и бюджетен дефицит. Хайде сега да видим новите стари управляващи какво ще направят и кой и как ще плати сметката. Само да не плачем после по форумите "Оле, каква я мислихме, а каква стана". Че има и две горещи войни, дето едни изперкали 80-годишни дядки се опитват да владеят света. Хайде със здраве и дано Господ пази България.

    21:45 01.11.2026

  • 56 Голям пердах

    6 7 Отговор
    Президентът Йотова попиля Гюро с 20 процента!!
    Този бой петроханците ще го помнят завинаги, а пък след 4 години никой повече няма да си спомня за сектата педофили и дебили.

    21:45 01.11.2026

  • 57 Дърт Комуняга

    6 6 Отговор
    Добре, че младите тъпаци не излезнаха да гласуват, защото можеше да обърнат вота. Нека си спят.

    21:46 01.11.2026

  • 58 Харпър

    8 5 Отговор
    Да ни е честита новата Президентка Мултак

    21:48 01.11.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Уточни:

    8 4 Отговор

    До коментар #10 от "🦉🦉🦉🦉":

    Фалшивият живот на социалистическа България, която е била фалирана от СССР още при влизането си в СИВ, и е живеела ИЗЦЯЛО на руски заеми, за да се поддържа фалшиво усещане за благополучие. Справка: хазната ни. Истината лъсна след разпадането на СССР. Ако този съюз не беше се разпаднал, още два века щяхме да сме кредитни крепостни. А така: просто не си платихме космическите борчове. Да живее разпадът на СССР!

    21:50 01.11.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 ЧИЧО

    7 3 Отговор
    Президента да се избира пт Парламента а не да се харчат толкова пари за нищото.

    21:52 01.11.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Ами

    5 6 Отговор
    Заради победата на Йотова сглобката е обявила три дневен траур.
    Още утре Гюров заминава за Англия да мие чинии в библиотеката,
    за да не го пратят в окраина да изпълнява договора който подписа.

    21:56 01.11.2026

  • 65 Цецко

    8 5 Отговор
    Драги русофили и соцностагици, от утре с указ на Президентката и Премиера Летецо ви се нарежда : 1 . Да си върнете задграничните паспорти. 2 . Слагат ви се Визи. 3. Започват записвания за Лада, Волга и Москвич , за панелно жилище и за цветен руски телевизор с антена на покрива и две програми. 4. Връща се 2 годишната казарма за синчетата ви , а щерките ви да се приготвят за земеделски бригади на полето. 5. Пригответе се за режим на тока 2 на 2, за Ленински съботници и безплатен физически труд. Забранява си се да излизате от България, като за целта на границата ще бъдат разположени граничари с калашници да ви спрат. И последното което ви се нарежда е да върнете всички капиталистически банани които си накупихте от супермаркетите.

    21:56 01.11.2026

  • 66 Големи ядове ни чакат!

    5 3 Отговор
    Ще видим колко достоен за България президент ще бъде Йотова.
    Предстоят тежки времена, предстои война.
    Българите искаме мир и неутралитет, искаме правова държава!

    21:57 01.11.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 тагарев

    3 7 Отговор

    До коментар #18 от "Бай Араб":

    умират за европската,еврейската и украинската мафия

    Коментиран от #77

    22:01 01.11.2026

  • 69 Какво

    8 4 Отговор
    Имаш един милион гласа пък те е страх от избори.Йотова и тя важна,че не се е намерил човека,който да и казва какво да прави.Абе за каква демокрация говориш ,Радев като само упражняваш деспотизъм.Ти искаш да ни направиш крепостни като руснаците.Кой още не е разбрал какъв шарлатанин е Радев.Чакаме лъжкинята Йотова да бъде съдена от Петков и Надежда Йорданова.

    22:02 01.11.2026

  • 70 Чудя се

    8 1 Отговор
    Чудя се какви мазохисти са българите!Да ти вземат залъка от устата,да ти изпразват джоба и ти да гласуваш за тях какъв трябва да си?Нормално ли е?

    22:16 01.11.2026

  • 71 Аз съм z

    5 0 Отговор
    Времето ще покаже ! Народа повече не може да си позволи търпение .

    22:19 01.11.2026

  • 72 Радев-

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ориент Експрес":

    "Йотова ще бъде достоен слуга на Путин"

    22:20 01.11.2026

  • 73 Почнаха

    5 0 Отговор
    с хвалбите.... Утре други ден пак ще им са виновни я предишните, я марсианците. Пък народа.... ще си яде меркурия.

    22:21 01.11.2026

  • 74 Йода

    5 1 Отговор
    Който е бил в казармата знае колко е акъла на шапкарите.

    22:28 01.11.2026

  • 75 Напротив

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ориент Експрес":

    Имало е и преди, две от цариците ни мисля, са имали върховна власт за малко. По важно е какво става после...

    22:30 01.11.2026

  • 76 Бай Араб

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Добре, а ти защо се мъчиш тук":

    Къде съм писал ,че Украйна ми е любима ? Пет пари не давам за Украйна .

    22:30 01.11.2026

  • 77 Бай Араб

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "тагарев":

    Ти от коя мафия си ?

    22:32 01.11.2026

  • 78 Бай Араб

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Добре, а ти защо се мъчиш тук":

    Чети хубаво какво пиша .

    22:33 01.11.2026

  • 79 Агенция

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Аз съм веган":

    Десен минути веднага след завършване първия тур ПРОГНОЗИРАХ 20% разлика, без да съм
    СОЦИОЛОГ.. Написах следноот:
    Искаме само за президент, който Да нЕ праща децата ни на война и да не подписва предателски, антибългарски договори, като служебен прайм министър.

    Червеният картон ще е за Гюров.
    Андрей Гюров пък дали е бил в казармата? Едва ли. Какъв чин има? Ако няма, той е по-лош от днешните гле-зени, жен-ствени тийнанжери. Военолюбец е, без да се е возил, оглушен от шума на веригите на БТР и не е носил автомат АК47 с две паласки с патрони  7,62 мм калибър.
    Нека да опита да пробяга 100 метра с подобна тежест и мигновено ще стане миролюбец. Само това. Няма да го пращам на фронта, на страната по негов избор.

    Йотова ще спечели с 15-20 процента, макар, че е странно главокаомандващият да е главокомандваща. Йотова била допуснала редица гафове. Аз знам само два: помилванеането на наркобоса и определяне на Русия за агресор и то на 3 март 2026.

    Коментиран от #83, #88

    22:37 01.11.2026

  • 80 САМО КОМЕНТИРАМ 😉

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "България":


    Провинцията и Държавният сектор си избраха комунисти/социалисти/русофили начело на държавата и сега Провинцията и Държавният сектор ще работят, за да ни издържат. Работата в Частния сектор при комунистическо/социалистическо управление се обезсмисля...


    .

    22:39 01.11.2026

  • 81 САМО КОМЕНТИРАМ 😉

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Соломон П":

    То и сега жена не/няма да управлява България, защото България е ПАРЛАМЕНТАРНА република. Т.е., управлява ни Парламентът, начело на който е премиерът...

    22:42 01.11.2026

  • 82 Перо

    1 1 Отговор
    Тя не е достоен Президент на 71% от населението, които не са гласували, но е достоен президент на 58% от 29% гласуващи! Какъв човек от народа може да бъде след като няма един ден трудов стаж, без партийна и номенклатурна подкрепа. Просто си няма понятие от реалния живот на населението! Гюров е много по-зле и за това не го избраха, въпреки задкулисната подкрепа на тиквата и дебелия, които му осигуриха над 300,000 гласа!

    22:50 01.11.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Закривай

    2 0 Отговор
    Комунистите ще ни довършат...

    22:53 01.11.2026

  • 86 Това

    0 0 Отговор
    може да е благородно за некои, за други обаче сякаш Радев си е сложил тенджера на главата и се опитва да се набира на нея...

    22:56 01.11.2026

  • 87 Веселяка

    0 0 Отговор
    Аз гласувах за Йотова 🤪 ей така само за майтапа 😆 както когато гласувам за Волен 😂 иначе ми е абсолютно все тая 🤣

    22:57 01.11.2026

  • 88 Споко

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "Агенция":

    ..... ако има война, тебе ще те мобилизират в мuнeтнuя батальон.

    22:57 01.11.2026

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