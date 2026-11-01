Румен Радев: Йотова ще бъде достоен президент на България

Премиерът Румен Радев поздрави Илияна Йотова след балотажа на президентските избори. Според данните от паралелното преброяване Йотова и кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев печелят убедително вота.
„Познаваме се от 10 години. Г-жа Йотова ще бъде един достоен президент на България“, заяви Радев пред журналисти.
Вотът е между две кандидатпрезидентски двойки
На втория тур един срещу друг се изправиха двойките Илияна Йотова – Кирил Вълчев и Андрей Гюров – Георги Кандев. Гласуването се проведе на 1 ноември, след като на първия тур нито една от кандидатурите не получи необходимата подкрепа за победа.
Посочените резултати са от паралелно преброяване. Окончателните резултати и разпределението на гласовете се обявяват от Централната избирателна комисия.
Радев и Йотова работиха заедно в продължение на два президентски мандата. След като Радев напусна поста държавен глава, за да участва в парламентарните избори, Йотова пое функциите на президент до провеждането на редовен избор.
Източници: novini.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 България
Коментиран от #10, #26, #31, #45, #53, #80
21:22 01.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Ориент Експрес
Коментиран от #8, #72, #75
21:24 01.11.2026
4 Аз съм веган
Коментиран от #79, #84
21:24 01.11.2026
5 Ние
21:24 01.11.2026
6 Шенко
От едно котило сте!
21:25 01.11.2026
7 Дика
21:25 01.11.2026
8 Соломон П
До коментар #3 от "Ориент Експрес":1300 години,жена не е управлявала аууу ауууу сакън.....
Коментиран от #81
21:25 01.11.2026
9 Николова , София
21:26 01.11.2026
10 🦉🦉🦉🦉
До коментар #1 от "България":Има още много докато днешна България достигне нивото на живота на Социалистическа България❗
Коментиран от #60
21:26 01.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Досега
21:28 01.11.2026
13 Ама нали е видяхме
21:28 01.11.2026
14 Наркос
21:28 01.11.2026
15 Помак
Коментиран от #17
21:29 01.11.2026
16 тагарев
21:31 01.11.2026
17 Вярно е
До коментар #15 от "Помак":А около Радев се налепиха некадърници в изпълнителната власт. Което е за наша сметка. И си го дърпат стабилно надолу.
21:33 01.11.2026
18 Бай Араб
Коментиран от #32, #68
21:33 01.11.2026
19 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
Коментиран от #59
21:33 01.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Нямахме избор
21:34 01.11.2026
22 Анонимен
Коментиран от #28
21:34 01.11.2026
23 УРА
21:34 01.11.2026
24 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
Коментиран от #27
21:35 01.11.2026
25 Радев,
Ти, подведе хората, че си лявоориентиран, с което долно ги излъга, но въпреки встчко тези хора я подкрепиха именно за това. Подкрепиха не тази нагла жена, кочто е помилвала чумата в днешно време!
И как мислиш? С тази характеристика на закрила на престъпници, кой ще парктнира синея, освен Зеленски?
21:37 01.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Свободен си във всеки един момент да си
До коментар #24 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":тръгнеш за Украйна и да бъдеш щастлив там.
Коментиран от #39
21:38 01.11.2026
28 9ти септември
До коментар #22 от "Анонимен":Позна
21:38 01.11.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
До коментар #1 от "България":Искаш да кажеш - КОМУНИСТИЧЕСКА
21:39 01.11.2026
32 Добре, а ти защо се мъчиш тук
До коментар #18 от "Бай Араб":а не занимаваш за любимата си Украйна?!
Коментиран от #76, #78
21:39 01.11.2026
33 Довиждане петроханци!
21:39 01.11.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Радев
21:40 01.11.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Защо го
21:41 01.11.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Тръгват си онези, които хленчат
До коментар #27 от "Свободен си във всеки един момент да си":и се оплакват.Т.е. вие.
21:42 01.11.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Вън от НАТО !
21:42 01.11.2026
44 Гюров
Коментиран от #51
21:42 01.11.2026
45 Бай Хой
До коментар #1 от "България":До сега един чичко демократ плюеше комунизма и каза че вече няма да го пращат в Сибир а на Антарктида .. сега разбирам защо е имало Белене ...за злобни хора ...35:г и още сънува червени петолъчки и злобее а един комунист не излезе да каже ,,ше карате москвичи и ше ви вземем гаражните магазини ...,, от къде тая злоба бе господа уж демократи !?!?!
21:42 01.11.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Вън от НАТО !
21:43 01.11.2026
51 Мирчев
До коментар #44 от "Гюров":И на мен ми е лошо.....
21:43 01.11.2026
52 Мдаа
21:44 01.11.2026
53 Кънчо
До коментар #1 от "България":Май ще ни докарат гражданска война.
21:44 01.11.2026
54 Независимо
21:44 01.11.2026
55 Счетоводител
21:45 01.11.2026
56 Голям пердах
Този бой петроханците ще го помнят завинаги, а пък след 4 години никой повече няма да си спомня за сектата педофили и дебили.
21:45 01.11.2026
57 Дърт Комуняга
21:46 01.11.2026
58 Харпър
21:48 01.11.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Уточни:
До коментар #10 от "🦉🦉🦉🦉":Фалшивият живот на социалистическа България, която е била фалирана от СССР още при влизането си в СИВ, и е живеела ИЗЦЯЛО на руски заеми, за да се поддържа фалшиво усещане за благополучие. Справка: хазната ни. Истината лъсна след разпадането на СССР. Ако този съюз не беше се разпаднал, още два века щяхме да сме кредитни крепостни. А така: просто не си платихме космическите борчове. Да живее разпадът на СССР!
21:50 01.11.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 ЧИЧО
21:52 01.11.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Ами
Още утре Гюров заминава за Англия да мие чинии в библиотеката,
за да не го пратят в окраина да изпълнява договора който подписа.
21:56 01.11.2026
65 Цецко
21:56 01.11.2026
66 Големи ядове ни чакат!
Предстоят тежки времена, предстои война.
Българите искаме мир и неутралитет, искаме правова държава!
21:57 01.11.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 тагарев
До коментар #18 от "Бай Араб":умират за европската,еврейската и украинската мафия
Коментиран от #77
22:01 01.11.2026
69 Какво
22:02 01.11.2026
70 Чудя се
22:16 01.11.2026
71 Аз съм z
22:19 01.11.2026
72 Радев-
До коментар #3 от "Ориент Експрес":"Йотова ще бъде достоен слуга на Путин"
22:20 01.11.2026
73 Почнаха
22:21 01.11.2026
74 Йода
22:28 01.11.2026
75 Напротив
До коментар #3 от "Ориент Експрес":Имало е и преди, две от цариците ни мисля, са имали върховна власт за малко. По важно е какво става после...
22:30 01.11.2026
76 Бай Араб
До коментар #32 от "Добре, а ти защо се мъчиш тук":Къде съм писал ,че Украйна ми е любима ? Пет пари не давам за Украйна .
22:30 01.11.2026
77 Бай Араб
До коментар #68 от "тагарев":Ти от коя мафия си ?
22:32 01.11.2026
78 Бай Араб
До коментар #32 от "Добре, а ти защо се мъчиш тук":Чети хубаво какво пиша .
22:33 01.11.2026
79 Агенция
До коментар #4 от "Аз съм веган":Десен минути веднага след завършване първия тур ПРОГНОЗИРАХ 20% разлика, без да съм
СОЦИОЛОГ.. Написах следноот:
Искаме само за президент, който Да нЕ праща децата ни на война и да не подписва предателски, антибългарски договори, като служебен прайм министър.
Червеният картон ще е за Гюров.
Андрей Гюров пък дали е бил в казармата? Едва ли. Какъв чин има? Ако няма, той е по-лош от днешните гле-зени, жен-ствени тийнанжери. Военолюбец е, без да се е возил, оглушен от шума на веригите на БТР и не е носил автомат АК47 с две паласки с патрони 7,62 мм калибър.
Нека да опита да пробяга 100 метра с подобна тежест и мигновено ще стане миролюбец. Само това. Няма да го пращам на фронта, на страната по негов избор.
Йотова ще спечели с 15-20 процента, макар, че е странно главокаомандващият да е главокомандваща. Йотова била допуснала редица гафове. Аз знам само два: помилванеането на наркобоса и определяне на Русия за агресор и то на 3 март 2026.
Коментиран от #83, #88
22:37 01.11.2026
80 САМО КОМЕНТИРАМ 😉
До коментар #1 от "България":
Провинцията и Държавният сектор си избраха комунисти/социалисти/русофили начело на държавата и сега Провинцията и Държавният сектор ще работят, за да ни издържат. Работата в Частния сектор при комунистическо/социалистическо управление се обезсмисля...
.
22:39 01.11.2026
81 САМО КОМЕНТИРАМ 😉
До коментар #8 от "Соломон П":То и сега жена не/няма да управлява България, защото България е ПАРЛАМЕНТАРНА република. Т.е., управлява ни Парламентът, начело на който е премиерът...
22:42 01.11.2026
82 Перо
22:50 01.11.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Закривай
22:53 01.11.2026
86 Това
22:56 01.11.2026
87 Веселяка
22:57 01.11.2026
88 Споко
До коментар #79 от "Агенция":..... ако има война, тебе ще те мобилизират в мuнeтнuя батальон.
22:57 01.11.2026