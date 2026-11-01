Сигнал за агитация във Враца преди балотажа е отхвърлен

Сигнал за предизборна агитация във Враца часове преди отварянето на изборните секции е бил определен като неоснователен от Районната избирателна комисия. Сигналът е бил придружен от снимков материал, според който на голяма видеостена в нощно заведение е излъчвана агитация в подкрепа на определена кандидат-президентска двойка.

Случаят е препратен до дежурния прокурор и до РИК. При разглеждането му в комисията е имало разделение, а за вземането на решение е било необходимо квалифицирано мнозинство от две трети. В крайна сметка сигналът не е бил уважен.

Активността във Врачанско е по-висока

Близо 20% от избирателите във Врачанско са гласували до 16:00 часа на балотажа. Това е с около 3 процентни пункта повече спрямо същия час на първия тур, или приблизително 4500 избиратели повече пред урните. Данните са съобщени от bTV.

На фона на изборния ден в региона са постъпили и сигнали за проблеми с условията в секциите. На места помещенията са били студени, а в някои училища са отчетени течове от покривите. Членове на секционни комисии са носили собствени отоплителни уреди.

В училище в Мездра жена от комисията е повикала съпруга си да ѝ донесе ботуши заради трудните условия. В част от училищата отоплението все пак е било включено заради провеждането на изборите.

Източници: novini.bg