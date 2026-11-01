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Сигнал за агитация във Враца преди балотажа е отхвърлен
  Тема: Избори

Сигнал за агитация във Враца преди балотажа е отхвърлен

1 Ноември, 2026 21:09 491 2

  • избори-
  • враца-
  • предизборна агитация-
  • районна избирателна комисия-
  • избирателна активност

Снимков материал е показвал предизборно послание на видеостена в нощно заведение часове преди отварянето на секциите. РИК е определила сигнала като неоснователен

Сигнал за агитация във Враца преди балотажа е отхвърлен - 1
Снимка: Profimedia.bg
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сигнал за предизборна агитация във Враца часове преди отварянето на изборните секции е бил определен като неоснователен от Районната избирателна комисия. Сигналът е бил придружен от снимков материал, според който на голяма видеостена в нощно заведение е излъчвана агитация в подкрепа на определена кандидат-президентска двойка.

Случаят е препратен до дежурния прокурор и до РИК. При разглеждането му в комисията е имало разделение, а за вземането на решение е било необходимо квалифицирано мнозинство от две трети. В крайна сметка сигналът не е бил уважен.

Активността във Врачанско е по-висока

Близо 20% от избирателите във Врачанско са гласували до 16:00 часа на балотажа. Това е с около 3 процентни пункта повече спрямо същия час на първия тур, или приблизително 4500 избиратели повече пред урните. Данните са съобщени от bTV.

На фона на изборния ден в региона са постъпили и сигнали за проблеми с условията в секциите. На места помещенията са били студени, а в някои училища са отчетени течове от покривите. Членове на секционни комисии са носили собствени отоплителни уреди.

В училище в Мездра жена от комисията е повикала съпруга си да ѝ донесе ботуши заради трудните условия. В част от училищата отоплението все пак е било включено заради провеждането на изборите.

Източници: novini.bg


Враца / България
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  • 1 Отхвърлен е защото е за Йотова.

    2 1 Отговор
    Ако беше за Гюров щяха да видят до небето.

    21:11 01.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

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