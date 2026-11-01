Режисьорът на "Жега" Майкъл Ман се простреля на стрелбище в Лос Анджелис

Режисьорът на „Жега“ Майкъл Ман се е прострелял по невнимание в крака на стрелбище в Лос Анджелис. Инцидентът е станал в събота, 31 октомври, около 16:00 часа местно време в The Range LA.
Според TMZ, който цитира свои източници и полицията в Лос Анджелис, Ман е опитвал да постави оръжието си в кобура, когато то внезапно е произвело изстрел. Полицията и пожарната служба са били извикани на място след сигнал за стрелба.
83-годишният режисьор е бил откаран с линейка в местна болница. Впоследствие негов представител е заявил, че оръжието е произвело изстрел, докато е било в кобур, и че Ман е получил „повърхностно нараняване“.
Полицията е определила случилото се като тренировъчен инцидент и е посочила, че няма данни режисьорът да е имал намерение да се самонарани. Допълнителни подробности за медицинското му състояние не са съобщени.
Режисьорът на „Жега“
Майкъл Ман е сред най-разпознаваемите американски режисьори, работещи в криминалния жанр. Филмът „Жега“ от 1995 г. с Ал Пачино и Робърт де Ниро се превръща в една от емблематичните му продукции.
Ман е автор и на „Крадецът“, „Последният мохикан“, „Вътрешният човек“, „Съучастникът“ и „Ферари“. Той е изпълнителен продуцент на телевизионния сериал „Маями Вайс“, а последният му пълнометражен филм е „Ферари“ от 2023 г.
Източници: tmz.com, apnews.com, latimes.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Не разрешавайте дъртофелници
Аз тренирам с такова още от 12 13-годишен и знам колко е опасно защото съм го преживял лично. А този е с акъла си толкова колкото аз бях и на тези години за които говоря.
Имало е шанс и е оцелял от по-сериозни наранявания
21:26 01.11.2026
3 Хорейшо
21:31 01.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 🦉🦉🦉🦉
а друго да стреляш на стрелбище😉😀
21:45 01.11.2026
6 Kaлпазанин
22:07 01.11.2026
7 665
22:18 01.11.2026