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Режисьорът на "Жега" Майкъл Ман се простреля на стрелбище в Лос Анджелис
  Тема: Известни личности

Режисьорът на "Жега" Майкъл Ман се простреля на стрелбище в Лос Анджелис

1 Ноември, 2026 21:14, обновена 1 Ноември, 2026 21:17 912 7

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  • стрелбище-
  • жега-
  • холивуд

Кинаджията е получил повърхностно нараняване и е бил откаран в болница. По-късно е освободен, съобщи негов представител

Режисьорът на "Жега" Майкъл Ман се простреля на стрелбище в Лос Анджелис - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Режисьорът на „Жега“ Майкъл Ман се е прострелял по невнимание в крака на стрелбище в Лос Анджелис. Инцидентът е станал в събота, 31 октомври, около 16:00 часа местно време в The Range LA.

Според TMZ, който цитира свои източници и полицията в Лос Анджелис, Ман е опитвал да постави оръжието си в кобура, когато то внезапно е произвело изстрел. Полицията и пожарната служба са били извикани на място след сигнал за стрелба.

83-годишният режисьор е бил откаран с линейка в местна болница. Впоследствие негов представител е заявил, че оръжието е произвело изстрел, докато е било в кобур, и че Ман е получил „повърхностно нараняване“.

„Той беше лекуван и е освободен“, е заявил представителят на Майкъл Ман.

Полицията е определила случилото се като тренировъчен инцидент и е посочила, че няма данни режисьорът да е имал намерение да се самонарани. Допълнителни подробности за медицинското му състояние не са съобщени.

Режисьорът на „Жега“

Майкъл Ман е сред най-разпознаваемите американски режисьори, работещи в криминалния жанр. Филмът „Жега“ от 1995 г. с Ал Пачино и Робърт де Ниро се превръща в една от емблематичните му продукции.

Ман е автор и на „Крадецът“, „Последният мохикан“, „Вътрешният човек“, „Съучастникът“ и „Ферари“. Той е изпълнителен продуцент на телевизионния сериал „Маями Вайс“, а последният му пълнометражен филм е „Ферари“ от 2023 г.

Източници: tmz.com, apnews.com, latimes.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Не разрешавайте дъртофелници

    4 0 Отговор
    да използват огнестрелно оръжие.
    Аз тренирам с такова още от 12 13-годишен и знам колко е опасно защото съм го преживял лично. А този е с акъла си толкова колкото аз бях и на тези години за които говоря.
    Имало е шанс и е оцелял от по-сериозни наранявания

    21:26 01.11.2026

  • 3 Хорейшо

    4 0 Отговор
    Неволно е усетил.... жега-та.

    21:31 01.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 🦉🦉🦉🦉

    1 0 Отговор
    То едно е да стеряш пред камера,
    а друго да стреляш на стрелбище😉😀

    21:45 01.11.2026

  • 6 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    Филмите се пренасят в реалността ,Холивуд е голяма работа ,игрите на глада ,андрииди по улиците ,автономни коли ,веч живеем като във филмите ,само дето великия хиро хамерския войник все бяга ,

    22:07 01.11.2026

  • 7 665

    1 0 Отговор
    Тия пищаци, дето са без предпазител , като страйк-файър системата, са много удобни за бърза стрелба, но и яко опасни за боравене, особено, като ги връщаш в кобура. Дисциплината пръстът да е извън скобата на спусъка трябва да е желязна.

    22:18 01.11.2026