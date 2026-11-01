Демерджиев: МВР се справи с купуването на гласове

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че МВР е успяло да се справи с купуването на гласове по време на двата тура на президентските избори. Той благодари на полицията за работата ѝ и посочи, че вотът не е бил опорочен.

„Създадохме много добра организация за първия и втория тур на президентските избори“, каза Демерджиев на брифинг пред журналисти. По думите му проведените действия са показали, че изборите могат да протекат без обичайните проблеми и напрежение около избирателните секции.

„Справихме се“

Така вътрешният министър обобщи оценката си за работата на МВР срещу купения вот. Демерджиев заяви още, че полицията е предприела необходимите действия, за да не позволи изборният процес да бъде компрометиран.

Сигнали за действия на кметове преди балотажа

Министърът съобщи, че през последната седмица преди втория тур са били забелязани „странни активности“ от страна на кметове. Той не посочи конкретни имена, общини, сигнали или производства, свързани с тези действия.

Демерджиев заяви, че хората са искали справедливост и ще я получат. Той не уточни какви последващи действия ще бъдат предприети по повод споменатата активност.

Вотът не бил повлиян, твърди министърът

Според Иван Демерджиев резултатът от балотажа не е бил повлиян „в никаква степен“ от практиките за купуване на гласове. Изявлението му е направено след края на изборния ден, без да бъдат представени конкретни данни за броя на предотвратените нарушения, задържаните лица или започналите разследвания.

По-рано МВР отчете, че за охраната на изборите са били ангажирани над 17 000 полицаи, а изборните секции в страната са били над 12 000. Демерджиев определи организацията около двата тура като добра и заяви, че работата на полицията е ограничила опитите за търговия с вот.

Източници: news.bg, bgnes.bg