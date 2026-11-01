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Демерджиев: МВР се справи с купуването на гласове
  Тема: Избори

Демерджиев: МВР се справи с купуването на гласове

1 Ноември, 2026 20:39 575 30

  • иван демерджиев-
  • мвр-
  • купуване на гласове-
  • президентски избори

Вътрешният министър благодари на полицията за организацията около двата тура на президентските избори. По думите му порочните практики не са повлияли на резултата от балотажа

Демерджиев: МВР се справи с купуването на гласове - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че МВР е успяло да се справи с купуването на гласове по време на двата тура на президентските избори. Той благодари на полицията за работата ѝ и посочи, че вотът не е бил опорочен.

„Създадохме много добра организация за първия и втория тур на президентските избори“, каза Демерджиев на брифинг пред журналисти. По думите му проведените действия са показали, че изборите могат да протекат без обичайните проблеми и напрежение около избирателните секции.

„Справихме се“

Така вътрешният министър обобщи оценката си за работата на МВР срещу купения вот. Демерджиев заяви още, че полицията е предприела необходимите действия, за да не позволи изборният процес да бъде компрометиран.

Сигнали за действия на кметове преди балотажа

Министърът съобщи, че през последната седмица преди втория тур са били забелязани „странни активности“ от страна на кметове. Той не посочи конкретни имена, общини, сигнали или производства, свързани с тези действия.

Демерджиев заяви, че хората са искали справедливост и ще я получат. Той не уточни какви последващи действия ще бъдат предприети по повод споменатата активност.

Вотът не бил повлиян, твърди министърът

Според Иван Демерджиев резултатът от балотажа не е бил повлиян „в никаква степен“ от практиките за купуване на гласове. Изявлението му е направено след края на изборния ден, без да бъдат представени конкретни данни за броя на предотвратените нарушения, задържаните лица или започналите разследвания.

По-рано МВР отчете, че за охраната на изборите са били ангажирани над 17 000 полицаи, а изборните секции в страната са били над 12 000. Демерджиев определи организацията около двата тура като добра и заяви, че работата на полицията е ограничила опитите за търговия с вот.

Източници: news.bg, bgnes.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Красимир Петров

    6 4 Отговор
    Йотова отвя либералната сглобка

    20:41 01.11.2026

  • 3 хахахах

    8 7 Отговор
    така е справихте се и изкупихте гласовете за червената помия килотова

    Коментиран от #24

    20:41 01.11.2026

  • 4 Сорос

    5 5 Отговор
    Жалко за моите слуги,че загубиха

    20:42 01.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 обективен

    5 9 Отговор
    Това е най-добрият министър на МВР , от 37 г. до сега !!Всички други бяха пешки и калинки !

    20:43 01.11.2026

  • 7 Красимир Петров

    6 7 Отговор
    Жална им майка на Борисов и Пеевски

    20:44 01.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 осраински

    6 7 Отговор
    Очаквам Йотова и Радев смачкат евро циниците

    Коментиран от #27, #28

    20:45 01.11.2026

  • 10 Демерджиев

    9 4 Отговор
    Справихме се страхотно! Изкупихме всички гласове, чакаме местните избори да ги препродаваме!

    20:46 01.11.2026

  • 11 С.Д.с Каб.а..Кра..де

    7 2 Отговор
    Сега вече спокойно можем да си кешим с хората на К-оп....ринка...та.....важно е,потоците милио...ни да не спират към джоб...чето.

    20:46 01.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Костадин Георгиев

    8 5 Отговор
    Йотова отнесе Гюров с 20%,независимо ,че ГЕРБ и ДПС го подкрепиха.

    20:46 01.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Спецназ

    2 0 Отговор
    "Парите ми са дадох от ГОСПОДИНА за друго число,
    а аз пуснах за друг и те така..."

    20:48 01.11.2026

  • 17 кой да купува гласове

    5 1 Отговор
    като се манипулират машините?

    Коментиран от #22

    20:49 01.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Бай Араб

    6 1 Отговор
    Е кой е купувал гласове ? Радев държи кодовете за машините от Венецуела ,а Петроханците пари само вземат,не дават.Асен Василев даде пари за кмета на Варна ,но тогава той щеше лично да изгори,ако не беше платил .

    21:00 01.11.2026

  • 22 Бай Араб

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "кой да купува гласове":

    Браво! Не знам ,кой си ,но дръж здраво , обяснявай на хората ,българите много трудно схващат .

    21:02 01.11.2026

  • 23 Бай Араб

    3 2 Отговор
    Но,да ви кажа и още нещо ,скоро ще видите убийства ,които не сте виждали и по филмите .Мутренски години ли ? Ще ви се завие свят .

    21:05 01.11.2026

  • 24 Да бе

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "хахахах":

    Къде пренлагаха пари... ние безплатно гласувахме...

    21:07 01.11.2026

  • 25 Боруна Лом

    0 3 Отговор
    БРАВО НА ДЕМЕРДЖИЕВ!

    21:09 01.11.2026

  • 26 Анонимен

    2 0 Отговор
    Ама човеко мадуровките всичко купиха а БЪЛГАРИТЕ НЕИЗЛЯЗОХА ХАХАХАХАХА

    21:15 01.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

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