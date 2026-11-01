Демерджиев: МВР се справи с купуването на гласове

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че МВР е успяло да се справи с купуването на гласове по време на двата тура на президентските избори. Той благодари на полицията за работата ѝ и посочи, че вотът не е бил опорочен.
„Създадохме много добра организация за първия и втория тур на президентските избори“, каза Демерджиев на брифинг пред журналисти. По думите му проведените действия са показали, че изборите могат да протекат без обичайните проблеми и напрежение около избирателните секции.„Справихме се“
Така вътрешният министър обобщи оценката си за работата на МВР срещу купения вот. Демерджиев заяви още, че полицията е предприела необходимите действия, за да не позволи изборният процес да бъде компрометиран.
Сигнали за действия на кметове преди балотажа
Министърът съобщи, че през последната седмица преди втория тур са били забелязани „странни активности“ от страна на кметове. Той не посочи конкретни имена, общини, сигнали или производства, свързани с тези действия.
Демерджиев заяви, че хората са искали справедливост и ще я получат. Той не уточни какви последващи действия ще бъдат предприети по повод споменатата активност.
Вотът не бил повлиян, твърди министърът
Според Иван Демерджиев резултатът от балотажа не е бил повлиян „в никаква степен“ от практиките за купуване на гласове. Изявлението му е направено след края на изборния ден, без да бъдат представени конкретни данни за броя на предотвратените нарушения, задържаните лица или започналите разследвания.
По-рано МВР отчете, че за охраната на изборите са били ангажирани над 17 000 полицаи, а изборните секции в страната са били над 12 000. Демерджиев определи организацията около двата тура като добра и заяви, че работата на полицията е ограничила опитите за търговия с вот.
Източници: news.bg, bgnes.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Красимир Петров
20:41 01.11.2026
3 хахахах
Коментиран от #24
20:41 01.11.2026
4 Сорос
20:42 01.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 обективен
20:43 01.11.2026
7 Красимир Петров
20:44 01.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 осраински
Коментиран от #27, #28
20:45 01.11.2026
10 Демерджиев
20:46 01.11.2026
11 С.Д.с Каб.а..Кра..де
20:46 01.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Костадин Георгиев
20:46 01.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Спецназ
а аз пуснах за друг и те така..."
20:48 01.11.2026
17 кой да купува гласове
Коментиран от #22
20:49 01.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Бай Араб
21:00 01.11.2026
22 Бай Араб
До коментар #17 от "кой да купува гласове":Браво! Не знам ,кой си ,но дръж здраво , обяснявай на хората ,българите много трудно схващат .
21:02 01.11.2026
23 Бай Араб
21:05 01.11.2026
24 Да бе
До коментар #3 от "хахахах":Къде пренлагаха пари... ние безплатно гласувахме...
21:07 01.11.2026
25 Боруна Лом
21:09 01.11.2026
26 Анонимен
21:15 01.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.