Асен Василев: Около 800 000 гласа ще се отдръпнат от Йотова

Около 800 000 гласа може да се отдръпнат от подкрепата за Илияна Йотова, заяви лидерът на „Продължаваме промяната“ и бивш финансов министър Асен Василев пред журналисти. По думите му партиите, подкрепили Йотова за президент, са ГЕРБ, „Възраждане“, ДПС, БСП и „Величие“. Информацията беше публикувана от News.bg.
Василев посочи, че предварителните резултати показват удвояване на резултата на Андрей Гюров спрямо първия тур. Той уточни, че не е разговарял с Гюров до момента.
Лидерът на „Продължаваме промяната“ определи подкрепата на ГЕРБ за кандидата като „проформа“. Той заяви, че партията му следва собствен икономически и политически курс, а според последните социологически проучвания е втора политическа сила.„Тези избори са много ясен сигнал и червен картон, че това правителство не се справя с цените, доходите и борбата с олигархията“, заяви Асен Василев.
Василев заяви, че очаква да види какво ще предложи „Прогресивна България“ в бюджета за 2027 г. По думите му, ако бюджетът е лош и не бъде коригиран, е възможно да има протести.
Източници: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Прогресивен
Коментиран от #27, #41
20:28 01.11.2026
2 Съдията
Коментиран от #66
20:28 01.11.2026
3 Евгени Минчев
20:28 01.11.2026
4 Свобода
20:29 01.11.2026
5 Анонимен
20:29 01.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 🦉🦉🦉🦉
Коментиран от #15
20:29 01.11.2026
8 хаха
20:30 01.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Това откачено нещо
20:30 01.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Уууууууууу
20:30 01.11.2026
13 Фидан
20:31 01.11.2026
14 осраински
НО ЙОТОВА печели ако ще и с един глас
20:31 01.11.2026
15 Гробар
До коментар #7 от "🦉🦉🦉🦉":Радев е техен човек. Нищо не казаха на парламентарните избори.
20:32 01.11.2026
16 Хасковски каунь
20:32 01.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Горски
20:33 01.11.2026
19 Питам
Коментиран от #36
20:33 01.11.2026
20 Винаги само говориш
20:33 01.11.2026
21 Този определено
20:34 01.11.2026
22 Петко
20:35 01.11.2026
23 Хмм
20:35 01.11.2026
24 Червен картон за теб
20:35 01.11.2026
25 АБЕ
20:35 01.11.2026
26 Кокорчо,
20:36 01.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Дзак
20:38 01.11.2026
29 Какво чакаш?
До коментар #27 от "Признавам ви победата":Прав ти път. На никой няма да липсваш.
20:38 01.11.2026
30 Григор
20:38 01.11.2026
31 Да знаете
Коментиран от #32, #34, #38, #43
20:39 01.11.2026
32 Ако е за маймуна
До коментар #31 от "Да знаете":да гласуваме за тебе тогава
20:40 01.11.2026
33 Ний ша Ва упрайм
20:41 01.11.2026
34 Последно
До коментар #31 от "Да знаете":Ако мислите че имате умения и знания, не се примирявайте и не си губете времето да си давате труда на бизнес мафията в България! Търсете си доброто място, където ще ви оценят и ще може да създадете семейство! Тук ще си загубите живота. Желая ви успех, пазете се.
Коментиран от #37
20:41 01.11.2026
35 Голям зор
20:42 01.11.2026
36 ПО ВАЖНОТО ПЪЪЪРВО ДА СЕ
До коментар #19 от "Питам":ИЗЧИСЛИ КОООЛКО ПЪТИ В ПОВЕЧЕ БЪЛГАРИ НЕ ИЗКАТ И ДВЕТЕ ДВОЙКИ ДВОЙКАДЖИИ ....
20:43 01.11.2026
37 Знаем,
До коментар #34 от "Последно":че от еничари акъл не искаме.
20:43 01.11.2026
38 Кики
До коментар #31 от "Да знаете":Досегашните направиха парата за толкова години и сега да се оправяме ние.... Емиии. То все е на гърба на сиромаха. То не бяха Хаяшита ,то не бяха фабрики , то не бяха сакове, нагледах се на какво ли не.
20:43 01.11.2026
39 АманДа
20:43 01.11.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Оня
До коментар #31 от "Да знаете":Колко много ми напомня това неистовия вой на всички маргинални общества в Щатите, след победата на Тръмп. Нищо чудно ! Либерал-паветно-розово/черната мръсна пяна по целия свят ЕДИН я е правил.
20:47 01.11.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 това лесно ще се провери
800к отдръпване ще е добра новина за тях, при участие под 30 процента. Опасявам се обаче, че резултатът ще е по неприятен. Към 1 милион гласа ще лиспват.
Отделно трябва да се анализира къде са отишли послушковците на Шиши.
А ГЕРБ очевидно отказаха да подкрепят когото и а е от двамата.
Коментиран от #49
20:49 01.11.2026
47 Сладки ботчета
20:50 01.11.2026
48 идиоти вън
20:50 01.11.2026
49 Хмм
До коментар #46 от "това лесно ще се провери":гласовете през април са за Радев, Йотова се кандидатира сама, разчиташе на рейтинга на Радев и действаше против него, нарече Русия агресор, подкрепи в ООН декларация за незабавно изтегляне на Русия от Донбас, пак Радев я измъкваше от глупостите които направи
20:54 01.11.2026
50 стоян георгиев
20:54 01.11.2026
51 Хахахахахах
20:54 01.11.2026
52 Присмехулник
Ще ти река, Денкофф да събира цялото ППДБ и заедно с него - в политическото Алдомировско блато. Ти едва ли знаеш нещо за него, но можеш да се информираш. Всичко хубаво!
20:55 01.11.2026
53 Ха мит ха ни мит
20:56 01.11.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 ЧИЧО РУМЕН
Коментиран от #57
21:04 01.11.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Е.С.
21:06 01.11.2026
59 РЕАЛИСТ
21:07 01.11.2026
60 Обективни истини
Най-добре е просто да поздравите Йотова и да замлъкнеш за известни време.
ГЕРБ никога не е била дясна партия и Борисов много добре знаеше, че това е про-форма подкрепа с ясното съзнание, че с "подкрепата" си за некадърния Гюров налива гласове за Йотова
21:09 01.11.2026
61 гошо
21:10 01.11.2026
62 Баце
Еее Кокорчо много си лаком.
Коментиран от #71
21:11 01.11.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Кокор
21:20 01.11.2026
71 Баце, този ако играеше тенис
До коментар #62 от "Баце":и футбол, считай, че Банкята беше отекъл
21:23 01.11.2026
72 Хахаха
21:23 01.11.2026