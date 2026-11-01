Асен Василев: Около 800 000 гласа ще се отдръпнат от Йотова

Около 800 000 гласа може да се отдръпнат от подкрепата за Илияна Йотова, заяви лидерът на „Продължаваме промяната“ и бивш финансов министър Асен Василев пред журналисти. По думите му партиите, подкрепили Йотова за президент, са ГЕРБ, „Възраждане“, ДПС, БСП и „Величие“. Информацията беше публикувана от News.bg.

Василев посочи, че предварителните резултати показват удвояване на резултата на Андрей Гюров спрямо първия тур. Той уточни, че не е разговарял с Гюров до момента.

Лидерът на „Продължаваме промяната“ определи подкрепата на ГЕРБ за кандидата като „проформа“. Той заяви, че партията му следва собствен икономически и политически курс, а според последните социологически проучвания е втора политическа сила.

„Тези избори са много ясен сигнал и червен картон, че това правителство не се справя с цените, доходите и борбата с олигархията“, заяви Асен Василев.

Василев заяви, че очаква да види какво ще предложи „Прогресивна България“ в бюджета за 2027 г. По думите му, ако бюджетът е лош и не бъде коригиран, е възможно да има протести.

Източници: news.bg