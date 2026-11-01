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Асен Василев: Около 800 000 гласа ще се отдръпнат от Йотова
  Тема: Избори

Асен Василев: Около 800 000 гласа ще се отдръпнат от Йотова

1 Ноември, 2026 20:26 1 746 72

  • асен василев-
  • илияна йотова-
  • андрей гюров-
  • продължаваме промяната-
  • президентски избори

Лидерът на „Продължаваме промяната“ посочи партиите, подкрепили Илияна Йотова, и определи подкрепата на ГЕРБ за Андрей Гюров като „проформа“

Асен Василев: Около 800 000 гласа ще се отдръпнат от Йотова - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Около 800 000 гласа може да се отдръпнат от подкрепата за Илияна Йотова, заяви лидерът на „Продължаваме промяната“ и бивш финансов министър Асен Василев пред журналисти. По думите му партиите, подкрепили Йотова за президент, са ГЕРБ, „Възраждане“, ДПС, БСП и „Величие“. Информацията беше публикувана от News.bg.

Василев посочи, че предварителните резултати показват удвояване на резултата на Андрей Гюров спрямо първия тур. Той уточни, че не е разговарял с Гюров до момента.

Лидерът на „Продължаваме промяната“ определи подкрепата на ГЕРБ за кандидата като „проформа“. Той заяви, че партията му следва собствен икономически и политически курс, а според последните социологически проучвания е втора политическа сила.

„Тези избори са много ясен сигнал и червен картон, че това правителство не се справя с цените, доходите и борбата с олигархията“, заяви Асен Василев.

Василев заяви, че очаква да види какво ще предложи „Прогресивна България“ в бюджета за 2027 г. По думите му, ако бюджетът е лош и не бъде коригиран, е възможно да има протести.

Източници: news.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Прогресивен

    101 9 Отговор
    Важното е, че Йотова спечели, а кривите сметки на Кокорчо и ППетрханци са ясни!

    Коментиран от #27, #41

    20:28 01.11.2026

  • 2 Съдията

    81 4 Отговор
    И Кокорчо е правил сметките със сметало с топчета. Обаче е смятал грешно, това не е като да откраднеш фирмата от съдружника си.

    Коментиран от #66

    20:28 01.11.2026

  • 3 Евгени Минчев

    53 6 Отговор
    Този е бъдещ лорд..! Заклевам се..!

    20:28 01.11.2026

  • 4 Свобода

    8 32 Отговор
    На Брендо....болен на лег..ло....да се помилва ведна..га....че къщата в бояна трябва да се обзавежда.

    20:29 01.11.2026

  • 5 Анонимен

    31 15 Отговор
    ВАСИЛЕВ ТИ НАСТАНИ РАДЕВ И ЙОТОВА ДА ЗАВЛАДЕЯТ БЪЛГАРИЯ ТИ

    20:29 01.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 🦉🦉🦉🦉

    46 1 Отговор
    Ще помолят ли ЕсеС за обяви изборите за фалшифицирани 🤔❓

    Коментиран от #15

    20:29 01.11.2026

  • 8 хаха

    46 3 Отговор
    Асен Василев призова избирателите да изберат истината пред лъжата 🤣

    20:30 01.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Това откачено нещо

    52 4 Отговор
    Що се напъва като на никой не му пука какво ще каже

    20:30 01.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Уууууууууу

    8 41 Отговор
    ПБ са мафията. Величие, възраждане, ВМРО, БСП, герб, обединени за корупция и далавери.

    20:30 01.11.2026

  • 13 Фидан

    37 1 Отговор
    Вот неудобряващ либерален модел.

    20:31 01.11.2026

  • 14 осраински

    51 4 Отговор
    РЕването по трите така наречени национални телевизии е голямо
    НО ЙОТОВА печели ако ще и с един глас

    20:31 01.11.2026

  • 15 Гробар

    4 11 Отговор

    До коментар #7 от "🦉🦉🦉🦉":

    Радев е техен човек. Нищо не казаха на парламентарните избори.

    20:32 01.11.2026

  • 16 Хасковски каунь

    17 2 Отговор
    Бизим театро битти / нашият театър свърши/!

    20:32 01.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Горски

    53 5 Отговор
    Предотвратихме евроатлантичната инсталация на Гюров. Този такива щеше да ги надроби... Благодаря на всички Българи които гласуваха, а не блееха като овце че нямало смисъл, а после се вайкат че агитките на Пеевски и Борисов решавали резултатът. Честито, и сега тя да не забравя кой я направи Президент-Българският народ и трябва да служи честно на този народ. Винаги до сега е била смъртоносна. ППДБ постъпиха изключително глупави организирайки подкрепата за Гюров на втори тур и привиквайки Борисов, Плевнелиев и сие да се подпишат под призива. Вече няма как да убедят народа, че не са в сглобка и че ПБ е в съдружие с ГЕРБ и ДПС. Играха ва банк. Много тъп ход.

    20:33 01.11.2026

  • 19 Питам

    31 1 Отговор
    Василев, ти като гений в счетоводството изчисли ли колко са сумарните гласове на ГЕРБ, ПП/ДБ, ДПС-НН, Меч, и другите дребни "десни" партии през април и колко са сумарните на горепосочените сега?

    Коментиран от #36

    20:33 01.11.2026

  • 20 Винаги само говориш

    27 1 Отговор
    А нищо не правиш за да имате някакъв прогрес. Все другите са губещи все другите потъват а и преди и сега сте десетата дупка на кавала. НЕ СТАВАТЕ И ЗА Ч ЗА ЗЕЛЕ

    20:33 01.11.2026

  • 21 Този определено

    28 1 Отговор
    Е загубил връзка с реалността:"Тези избори са много ясен сигнал и червен картон, че това правителство не се справя с цените, доходите и борбата с олигархията“, заяви Асен Василев. Олигархията олицетворявана от ГЕРБ и ДПС гласуваха за Гюров. Подкрепата е заявена от вожда в писмена форма. Бай бай ППДБ.

    20:34 01.11.2026

  • 22 Петко

    32 2 Отговор
    Кокорий, ето каквото помоли хората, това направиха. Гласуваха за истината. Ето я, суверена не греши, а ти си подай оставката защото нищо не правиш и си некадърен. Срещу такъв слаб опонент се провали. Просто некадърен. С плюнки не става, иска се достойнство.

    20:35 01.11.2026

  • 23 Хмм

    31 1 Отговор
    подкрепата на борисов и пеевски, на която толкова се радваха, провали Гюров, на миналите избори герджиков загуби катастрофално точно защото беше подкрепен от ГЕРБ

    20:35 01.11.2026

  • 24 Червен картон за теб

    35 2 Отговор
    Това на снимката пак се опитва да огъва истината, а тя че ППДБ са едни напълно некомпетентни марионетки на ЕС. Напълно некомпетентно промениха изборния кодекс, след това ни натресоха еврото и не успяха да удържат инфлацията, сега поискаха подкрепа от ГЕРБ, а пък те уж не я били дали. Борисов напрова ги закопа като официално ги подкрепи. Така е като си завършил в Харвард - явно там първо действат, после мислят. Такива немислещи да управляват България не ни трябват. Достатъчно щети предизвикаха, че вече е време да бъдат съдени и да влизат в затвора.

    20:35 01.11.2026

  • 25 АБЕ

    33 2 Отговор
    Спечели,който трябваше.

    20:35 01.11.2026

  • 26 Кокорчо,

    27 2 Отговор
    тъпичък си, ама много

    20:36 01.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Дзак

    13 4 Отговор
    Логиката казва друго!

    20:38 01.11.2026

  • 29 Какво чакаш?

    16 1 Отговор

    До коментар #27 от "Признавам ви победата":

    Прав ти път. На никой няма да липсваш.

    20:38 01.11.2026

  • 30 Григор

    26 2 Отговор
    Асен да подава оставка сега. Некадърна и глупава кампания и ето го резултата. Знам, че толкова си може той , ама е крайно време да разбере, че дърпа партията си на зад. Просто оставка....

    20:38 01.11.2026

  • 31 Да знаете

    3 21 Отговор
    ПБ са най-голямата сглобка на прехода. Ще има да ревете и децата ви ще плащат сметките. С това приключвам и повече никога не ме интересува. Избирайте маймуна, ако искате. Който може да се спасява.

    Коментиран от #32, #34, #38, #43

    20:39 01.11.2026

  • 32 Ако е за маймуна

    14 1 Отговор

    До коментар #31 от "Да знаете":

    да гласуваме за тебе тогава

    20:40 01.11.2026

  • 33 Ний ша Ва упрайм

    20 0 Отговор
    финито! Тоя със злоба ша са задави!

    20:41 01.11.2026

  • 34 Последно

    3 7 Отговор

    До коментар #31 от "Да знаете":

    Ако мислите че имате умения и знания, не се примирявайте и не си губете времето да си давате труда на бизнес мафията в България! Търсете си доброто място, където ще ви оценят и ще може да създадете семейство! Тук ще си загубите живота. Желая ви успех, пазете се.

    Коментиран от #37

    20:41 01.11.2026

  • 35 Голям зор

    9 0 Отговор
    Асенчо направи всичко възможно да стане премиер бившият ти президент,сега всичко е на зад.Това че само говориш няма да реши нещата.

    20:42 01.11.2026

  • 36 ПО ВАЖНОТО ПЪЪЪРВО ДА СЕ

    4 3 Отговор

    До коментар #19 от "Питам":

    ИЗЧИСЛИ КОООЛКО ПЪТИ В ПОВЕЧЕ БЪЛГАРИ НЕ ИЗКАТ И ДВЕТЕ ДВОЙКИ ДВОЙКАДЖИИ ....

    20:43 01.11.2026

  • 37 Знаем,

    10 0 Отговор

    До коментар #34 от "Последно":

    че от еничари акъл не искаме.

    20:43 01.11.2026

  • 38 Кики

    11 0 Отговор

    До коментар #31 от "Да знаете":

    Досегашните направиха парата за толкова години и сега да се оправяме ние.... Емиии. То все е на гърба на сиромаха. То не бяха Хаяшита ,то не бяха фабрики , то не бяха сакове, нагледах се на какво ли не.

    20:43 01.11.2026

  • 39 АманДа

    14 0 Отговор
    Лорд Кокорчо, господар на острова на Пен Юарите.

    20:43 01.11.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Оня

    7 0 Отговор

    До коментар #31 от "Да знаете":

    Колко много ми напомня това неистовия вой на всички маргинални общества в Щатите, след победата на Тръмп. Нищо чудно ! Либерал-паветно-розово/черната мръсна пяна по целия свят ЕДИН я е правил.

    20:47 01.11.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 това лесно ще се провери

    6 0 Отговор
    Партиите подкрепили недвусмилено Йотова на тези избори имат съвкупно 1 800 000 гласа на парламентарните избори през април.
    800к отдръпване ще е добра новина за тях, при участие под 30 процента. Опасявам се обаче, че резултатът ще е по неприятен. Към 1 милион гласа ще лиспват.
    Отделно трябва да се анализира къде са отишли послушковците на Шиши.
    А ГЕРБ очевидно отказаха да подкрепят когото и а е от двамата.

    Коментиран от #49

    20:49 01.11.2026

  • 47 Сладки ботчета

    4 0 Отговор
    ПП Де Би ли разделят нацията, те са богоизбрани, всички останали са едеоти...

    20:50 01.11.2026

  • 48 идиоти вън

    10 0 Отговор
    Вервайте му, тоя с изваждането е много добър, само си спомнете какво каза бившият му съдружни!!!! А тези които не помнят, бе казано, че е голем мошенник!!!

    20:50 01.11.2026

  • 49 Хмм

    9 2 Отговор

    До коментар #46 от "това лесно ще се провери":

    гласовете през април са за Радев, Йотова се кандидатира сама, разчиташе на рейтинга на Радев и действаше против него, нарече Русия агресор, подкрепи в ООН декларация за незабавно изтегляне на Русия от Донбас, пак Радев я измъкваше от глупостите които направи

    20:54 01.11.2026

  • 50 стоян георгиев

    5 0 Отговор
    Масово самоубийство е централата на ПП

    20:54 01.11.2026

  • 51 Хахахахахах

    9 0 Отговор
    Тоз си живее в своя свят.........

    20:54 01.11.2026

  • 52 Присмехулник

    8 0 Отговор
    Асенчо, какво стана бе, момче? Снощи искаше да пенсионираш Йотова, Ами сега?
    Ще ти река, Денкофф да събира цялото ППДБ и заедно с него - в политическото Алдомировско блато. Ти едва ли знаеш нещо за него, но можеш да се информираш. Всичко хубаво!

    20:55 01.11.2026

  • 53 Ха мит ха ни мит

    9 0 Отговор
    Този излъга в ефир, че Йотова навършила пенсионна възраст.

    20:56 01.11.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 ЧИЧО РУМЕН

    4 0 Отговор
    АСЯ ЧЕСТИТО С КВИ УЧИ ГОВОРИШ.

    Коментиран от #57

    21:04 01.11.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Е.С.

    3 0 Отговор
    Лъжец номер едно в държавата е този господин горе на снимката. Бандата от тролове не му помогна.

    21:06 01.11.2026

  • 59 РЕАЛИСТ

    4 0 Отговор
    Този същият като Пулев, след като го нокаутират " Продължаваме" Хем изядоха боя, хем квичат, гаче ли са победили. Тия нямат връзка с централния мозък.

    21:07 01.11.2026

  • 60 Обективни истини

    5 0 Отговор
    Василев, бършил ли сополите, а?
    Най-добре е просто да поздравите Йотова и да замлъкнеш за известни време.
    ГЕРБ никога не е била дясна партия и Борисов много добре знаеше, че това е про-форма подкрепа с ясното съзнание, че с "подкрепата" си за некадърния Гюров налива гласове за Йотова

    21:09 01.11.2026

  • 61 гошо

    5 0 Отговор
    Този идиот какви сметки прави видях ме го че трудно смята супер бюджет направи преди няколко години още не могат да оправят бакиите му.

    21:10 01.11.2026

  • 62 Баце

    7 0 Отговор
    Този е опасен, първо изработи съдружника си и му взе бизнеса, после изработи Пилота да ги промотира и вкара в политиката, изработи и Кики и Лена и ги шутира, сега иска да изработи всички и да си сложи иконома на семейство Адамс за президент.
    Еее Кокорчо много си лаком.

    Коментиран от #71

    21:11 01.11.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Кокор

    3 0 Отговор
    Неадекватен, смешен, жалък либерален плач... Музика за ушите ни!

    21:20 01.11.2026

  • 71 Баце, този ако играеше тенис

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "Баце":

    и футбол, считай, че Банкята беше отекъл

    21:23 01.11.2026

  • 72 Хахаха

    0 0 Отговор
    Сега разбирам защо е имало Белене, за такива като този измикяр.

    21:23 01.11.2026

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