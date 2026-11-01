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Първи резултати: Илияна Йотова печели балотажа
  Тема: Избори

Първи резултати: Илияна Йотова печели балотажа

1 Ноември, 2026 19:27 1 033 35

  • илияна йотова-
  • андрей гюров-
  • президентски избори-
  • балотаж-
  • избирателна активност

Данните на „Алфа Рисърч“ и „Маркет ЛИНКС“ сочат победа за Йотова срещу Андрей Гюров. Активността остава ниска

Първи резултати: Илияна Йотова печели балотажа - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Илияна Йотова печели втория тур на президентските избори, сочат първите резултати на „Алфа Рисърч“ и „Маркет ЛИНКС“, с които bTV работи. Според „Алфа Рисърч“ тя получава 52,5% от гласовете, а според „Маркет ЛИНКС“ – 50,7%.

Андрей Гюров получава 43,4% според „Алфа Рисърч“ и 44% според „Маркет ЛИНКС“. Така и двете агенции дават преднина на Йотова на балотажа.

Ниска активност на втория тур

Избирателната активност остава ниска. Според „Алфа Рисърч“ до урните са отишли 29,1% от имащите право на глас, докато „Маркет ЛИНКС“ отчита 26,4%.

На първия тур, проведен на 25 октомври, Илияна Йотова завърши начело с 34,76% при обработени на 100% протоколи, а Андрей Гюров получи 31,95%. Двамата стигнаха до балотажа след разлика от 2,81 процентни пункта.

Посочените данни за втория тур са предварителни. Окончателният резултат ще бъде определен след обработката и обобщаването на изборните протоколи.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    18 9 Отговор
    75 процента от избирателите на ГЕРБ и 60 процента от избирателите на ДПС са гласували за Гюров.Новата Сглобка.

    19:30 01.11.2026

  • 3 ставка

    13 3 Отговор
    И сега какво, чий бил дрона?
    Мухахаха........

    Коментиран от #12

    19:31 01.11.2026

  • 4 Ще спечели

    18 3 Отговор
    по малко антипатичния кандидат в този мижав вот.

    Коментиран от #14, #27

    19:31 01.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Помак

    8 3 Отговор
    Всеки си има пл.евню. лиеф

    19:32 01.11.2026

  • 7 Руска губерния

    11 17 Отговор
    за съжаление

    Коментиран от #20

    19:32 01.11.2026

  • 8 госпожа Йотова го наби с 200

    25 14 Отговор
    на козляците . На Гюро ,на Баце ,на шиши , на Костов , на Плевнелиев , на Иван Костов ...

    Коментиран от #22, #24, #25

    19:33 01.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 зрител

    18 8 Отговор
    Гледам Гюро как пелтечи по телевизията в момента .А Бою се скрил в миша дупка !

    19:34 01.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Атина Палада

    5 7 Отговор

    До коментар #12 от "Признавам им победата":

    Обаче трябва да сложиш и хиджаба на жена ти ,защото на Запад вече с Хиджаб се ходи...

    19:43 01.11.2026

  • 18 Пирова победа

    5 3 Отговор
    Йотова е намалила вота на "прогресистите" от пролетта досега два пъти.

    19:45 01.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Бегай тогава

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Руска губерния":

    При зеления наркоман, има нужда от теб

    19:46 01.11.2026

  • 21 Анонимен

    5 4 Отговор
    МАДУРОВКИТЕ РАДЕВИ СА ПЕЧЕЛИВШИ ПРАЗБИРА СЕ ЕТО ВИ ИСТИНСКА ЧЕРВЕНА ЗАВЛАДЯНА ДИКТАТУРА

    19:47 01.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Всъщност Йотова загуби

    4 6 Отговор

    До коментар #8 от "госпожа Йотова го наби с 200":

    половината електорат на прогресистите от пролетта.
    А Гюров не е участвал в пролетните избори..

    Коментиран от #32

    19:48 01.11.2026

  • 26 Ний ша Ва упрайм

    3 2 Отговор
    то беши ясно що въобще се харчиха народна пара? Изляха тонове чернило дажи и от Банкя

    19:48 01.11.2026

  • 27 Стоян Петров

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ще спечели":

    Гласувах с отвращение за Йотова

    Коментиран от #33

    19:49 01.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ако Йотова печели,

    2 2 Отговор
    значи Радев ще изгуби.
    Напролет пак сме на избори.

    19:50 01.11.2026

  • 30 Димо Падалски, 17-кратен от Минутата

    3 1 Отговор
    Спомням си, че в двутомника на Андрю и Гордиевски за историята на КГБ сме назовани като най-послушния сателит ва Съветите. Е, 37 години по-късно нищо не се е променило. Ганьо си го влече Москва и мизерията.

    Коментиран от #34

    19:51 01.11.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ти ли си баце

    2 2 Отговор

    До коментар #25 от "Всъщност Йотова загуби":

    Ама какво друго да кажеш ? Не е приятно да те минат с 200...

    19:53 01.11.2026

  • 33 Косто Иванов

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "Стоян Петров":

    И аз и аз

    19:53 01.11.2026

  • 34 Димо колоездачев

    4 0 Отговор

    До коментар #30 от "Димо Падалски, 17-кратен от Минутата":

    А дали цяла Европа са агенти на КГБ или поддръжници на Москва , че всичко се тресе и е на барикадите ?

    19:56 01.11.2026

  • 35 истината

    1 0 Отговор
    Баце мислеше да прави преврат и затова почна със шиши да прави пропаганда в последния момент !!
    Като е мъж , защо не се изправи сам срещу Г-жа Йотова ?!
    Ама разгрома щеше да е унизителен !

    19:59 01.11.2026

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