Първи резултати: Илияна Йотова печели балотажа

Илияна Йотова печели втория тур на президентските избори, сочат първите резултати на „Алфа Рисърч“ и „Маркет ЛИНКС“, с които bTV работи. Според „Алфа Рисърч“ тя получава 52,5% от гласовете, а според „Маркет ЛИНКС“ – 50,7%.

Андрей Гюров получава 43,4% според „Алфа Рисърч“ и 44% според „Маркет ЛИНКС“. Така и двете агенции дават преднина на Йотова на балотажа.

Ниска активност на втория тур

Избирателната активност остава ниска. Според „Алфа Рисърч“ до урните са отишли 29,1% от имащите право на глас, докато „Маркет ЛИНКС“ отчита 26,4%.

На първия тур, проведен на 25 октомври, Илияна Йотова завърши начело с 34,76% при обработени на 100% протоколи, а Андрей Гюров получи 31,95%. Двамата стигнаха до балотажа след разлика от 2,81 процентни пункта.

Посочените данни за втория тур са предварителни. Окончателният резултат ще бъде определен след обработката и обобщаването на изборните протоколи.

Източници: btvnovinite.bg