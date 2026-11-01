Първи резултати: Илияна Йотова печели балотажа

Илияна Йотова печели втория тур на президентските избори, сочат първите резултати на „Алфа Рисърч“ и „Маркет ЛИНКС“, с които bTV работи. Според „Алфа Рисърч“ тя получава 52,5% от гласовете, а според „Маркет ЛИНКС“ – 50,7%.
Андрей Гюров получава 43,4% според „Алфа Рисърч“ и 44% според „Маркет ЛИНКС“. Така и двете агенции дават преднина на Йотова на балотажа.
Ниска активност на втория тур
Избирателната активност остава ниска. Според „Алфа Рисърч“ до урните са отишли 29,1% от имащите право на глас, докато „Маркет ЛИНКС“ отчита 26,4%.
На първия тур, проведен на 25 октомври, Илияна Йотова завърши начело с 34,76% при обработени на 100% протоколи, а Андрей Гюров получи 31,95%. Двамата стигнаха до балотажа след разлика от 2,81 процентни пункта.
Посочените данни за втория тур са предварителни. Окончателният резултат ще бъде определен след обработката и обобщаването на изборните протоколи.
Източници: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Последния Софиянец
19:30 01.11.2026
3 ставка
Мухахаха........
Коментиран от #12
19:31 01.11.2026
4 Ще спечели
Коментиран от #14, #27
19:31 01.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Помак
19:32 01.11.2026
7 Руска губерния
Коментиран от #20
19:32 01.11.2026
8 госпожа Йотова го наби с 200
Коментиран от #22, #24, #25
19:33 01.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 зрител
19:34 01.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Атина Палада
До коментар #12 от "Признавам им победата":Обаче трябва да сложиш и хиджаба на жена ти ,защото на Запад вече с Хиджаб се ходи...
19:43 01.11.2026
18 Пирова победа
19:45 01.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Бегай тогава
До коментар #7 от "Руска губерния":При зеления наркоман, има нужда от теб
19:46 01.11.2026
21 Анонимен
19:47 01.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Всъщност Йотова загуби
До коментар #8 от "госпожа Йотова го наби с 200":половината електорат на прогресистите от пролетта.
А Гюров не е участвал в пролетните избори..
Коментиран от #32
19:48 01.11.2026
26 Ний ша Ва упрайм
19:48 01.11.2026
27 Стоян Петров
До коментар #4 от "Ще спечели":Гласувах с отвращение за Йотова
Коментиран от #33
19:49 01.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Ако Йотова печели,
Напролет пак сме на избори.
19:50 01.11.2026
30 Димо Падалски, 17-кратен от Минутата
Коментиран от #34
19:51 01.11.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 ти ли си баце
До коментар #25 от "Всъщност Йотова загуби":Ама какво друго да кажеш ? Не е приятно да те минат с 200...
19:53 01.11.2026
33 Косто Иванов
До коментар #27 от "Стоян Петров":И аз и аз
19:53 01.11.2026
34 Димо колоездачев
До коментар #30 от "Димо Падалски, 17-кратен от Минутата":А дали цяла Европа са агенти на КГБ или поддръжници на Москва , че всичко се тресе и е на барикадите ?
19:56 01.11.2026
35 истината
Като е мъж , защо не се изправи сам срещу Г-жа Йотова ?!
Ама разгрома щеше да е унизителен !
19:59 01.11.2026