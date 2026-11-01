Голяма интерес към балотажа от българите в Сърбия

Голям интерес към балотажа от страна на българите в Сърбия, предаде БТА.

В град Цариброд, където има 9 секции, досега са гласували над 1000 души, а по-рано през деня се беше образувала опашка.

В секцията в българското посолство в Белград досега са гласували 222 души, като се очаква да пристигне автобус с български туристи от Хърватия, които са заявили, че искат да упражнят правото си на глас в сръбската столица.

В Пирот досега своя глас са дали 200 души, а в Босилеград - 180 души.

В секцията в консулската служба в Ниш гласувалите са 140, а в секцията в село Звонци, община Бабушница, гласоподавателите са най-малко - 38 души.