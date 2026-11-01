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Голяма интерес към балотажа от българите в Сърбия
  Тема: Избори

Голяма интерес към балотажа от българите в Сърбия

1 Ноември, 2026 19:53 282 1

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В град Цариброд, където има 9 секции, досега са гласували над 1000 души, а по-рано през деня се беше образувала опашка

Голяма интерес към балотажа от българите в Сърбия - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Голям интерес към балотажа от страна на българите в Сърбия, предаде БТА.

В град Цариброд, където има 9 секции, досега са гласували над 1000 души, а по-рано през деня се беше образувала опашка.

В секцията в българското посолство в Белград досега са гласували 222 души, като се очаква да пристигне автобус с български туристи от Хърватия, които са заявили, че искат да упражнят правото си на глас в сръбската столица.

В Пирот досега своя глас са дали 200 души, а в Босилеград - 180 души.

В секцията в консулската служба в Ниш гласувалите са 140, а в секцията в село Звонци, община Бабушница, гласоподавателите са най-малко - 38 души.


Сърбия
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  • 1 Абе

    0 0 Отговор
    Помагайте!!! В Петрохан съм, бях за гъби. Та къде мога да гласувам????

    19:59 01.11.2026

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