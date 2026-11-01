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"Тренд" и "Мяра": Йотова и Вълчев водят на балотажа според exit poll
  Тема: Избори

"Тренд" и "Мяра": Йотова и Вълчев водят на балотажа според exit poll

1 Ноември, 2026 19:31 942 34

  • президентски избори-
  • балотаж-
  • илияна йотова-
  • андрей гюров-
  • избирателна активност

Двете социологически агенции дават преднина на кандидатпрезидентската двойка пред Андрей Гюров и Георги Кандев. Активността е между 25,5% и 26%

"Тренд" и "Мяра": Йотова и Вълчев водят на балотажа според exit poll - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят на балотажа за президент и вицепрезидент според първите данни от exit poll проучванията на „Тренд“ и „Мяра“, изготвени по поръчка на NOVA.

Според „Тренд“ за кандидатпрезидентската двойка са гласували 51,6% от избирателите, стигнали до урните. Андрей Гюров и Георги Кандев получават 43,4%. Опцията „Не подкрепям никого“ е избрана от 5% от гласувалите, а избирателната активност е 26%.

Разликата между двете агенции

Данните на „Мяра“ също показват преднина за Йотова и Вълчев, но с по-малка разлика. Според агенцията те получават 51,1% от гласовете, докато Гюров и Кандев събират 44,6%. Делът на избралите „Не подкрепям никого“ е 4,3%, а активността достига 25,5%.

Така разликата между двете двойки е 8,2 процентни пункта по данните на „Тренд“ и 6,5 процентни пункта според „Мяра“. Разминаването в оценката за активността е половин процентен пункт.

Как се променя вотът спрямо първия тур

На първия тур „Тренд“ отчете 36,4% за Йотова и Вълчев и 32,1% за Гюров и Кандев. Според „Мяра“ тогава двете двойки са получили съответно 35,6% и 32,5%.

При балотажа делът на гласовете за първата двойка се повишава и в двете проучвания. Увеличава се и подкрепата за Гюров и Кандев, но те остават втори в предварителните оценки.

Данните са прогнозни и не представляват окончателно установен резултат от изборите. Финалното разпределение на гласовете се определя след преброяването и обявяването на официалните резултати от Централната избирателна комисия.

Източници: nova.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    18 13 Отговор
    Тази вечер имаше вълна от платени за Гюров в опит да обърнат вота.

    Коментиран от #6, #28

    19:33 01.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Робот

    3 6 Отговор
    Никой нормален няма да замени наяден кърлеж с гладен..!

    19:34 01.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 "Народът" си заслужава

    6 13 Отговор
    управниците.
    На тази територия обединение няма да има. По-нещастен от българският народ е само руският

    19:40 01.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Да гласуваш за зъл пес

    7 1 Отговор
    и да се радваш, това е извратено

    19:41 01.11.2026

  • 14 пожелание

    8 4 Отговор
    Дано крайният резултат да бъде 50,01:49,99 за действащия президент,
    за да може "петроханците" да ги боли много...

    19:42 01.11.2026

  • 15 Веска

    5 3 Отговор
    Тази "Мяра" откъде се мярна и кой е собственик?

    19:43 01.11.2026

  • 16 Дякон Унуфрий Араллампиев

    4 3 Отговор

    До коментар #10 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Сега трябва Бургас да се отърве от кмета и може би нещо ще се промени София също трябва да смени кмета С този няма да стане

    19:43 01.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Държава

    4 4 Отговор
    ще има след като си заминат чугуните!

    19:43 01.11.2026

  • 19 Гробар

    14 4 Отговор
    Да не се радваме предварително, но май днес народът каза твърдо не на фашизма и евроатлантическия екстремизъм. Оттук нататък политиците ще трябва да се съобразяват с това.

    19:44 01.11.2026

  • 20 Гробар

    4 4 Отговор
    Наистина не знам какво очакваха да постигнат ппдб като рециклираха сглобката с Бойко? Или може би Бойко го направи нарочно?

    19:45 01.11.2026

  • 21 РЕАЛИСТ

    8 3 Отговор
    Абе, големи гьонсурати тези от щаба на Гюров. Губят избори и се хвалят. Като хипопотами са - колкото повече потъват, толкова по-големи усти отварят.

    19:46 01.11.2026

  • 22 Това което

    2 0 Отговор
    предстои да се случи на зомбитата ще е началото на края. Техният слоган се оказа, че е "гласувам, за да гладувам"

    19:48 01.11.2026

  • 23 Гробар

    5 1 Отговор

    До коментар #17 от "Между чума и холера":

    Напълно си прав. Бях решил категорично да не гласувам отново. После фашистите истерясаха. Когато Бойко ги подкрепи това ми дойде повече. Осъзнах че ще ме яд ако ппдб спечелят и не съм гласувал. Дано не съжаляваме, но е напълно възможно. Чорапа е натовски генерал и щатска подлога. Поне засега не е заявил намерение са бута паметници и да преименува улици.

    19:49 01.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Свобода

    4 0 Отговор
    За брен..до....честито

    19:49 01.11.2026

  • 26 Браво

    3 2 Отговор
    Лъжата и измамата остана на заден план!

    19:50 01.11.2026

  • 27 Урсула е доволна от избора на България

    3 4 Отговор
    Президент избран с 10% от имащите право на глас е нелегитимен! Българите пропуснаха да изберат мира на първия тур. Сега и двата избора са за война с Русия! Честито на всички желаещи!

    19:50 01.11.2026

  • 28 Промяна

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    МАДУРОВКИТЕ СА ТОЧНИ НИЩО И НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА ОБЪРНЕ РАДЕВ ЗАТОВА ГИ НАЛОЖИ

    19:50 01.11.2026

  • 29 !!!?

    5 5 Отговор
    Честито на наркодилърите и наркоманите !
    Българи, дръжте децата си от Президентството - най-голямият покровител на наркотрафика в България !!!

    Коментиран от #30

    19:51 01.11.2026

  • 30 С такива лъжи

    3 2 Отговор

    До коментар #29 от "!!!?":

    отвращавате хората от партията на лъжата и гюровците!

    19:53 01.11.2026

  • 31 Мусорчик

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "ставка":

    През цялата ни нова история, като изключим кабинета на Филип Димитров ни управляват комунисти. Те се избират от малките населени места, като основният мотив е да се гласува срещу града, а не за определени качества. Е, питам сега - по-добре ли живеете като правите непрекъснато грешни избори? Да сте чули някой от големия град да се оплаква? Не ви ли дойде на ум, че грешният избор се отразява на държавата, но най-силно засяга селата и малките градчета? Когато една държава се управлява зле и парите не стигат първи го отнасят бедните.
    Заповядайте на следващите избори да ни обясните колко ви е скъпо и как отново ще гласувате за комунистите.
    Аз бях дотук. Вече няма да ходя да ям бой на протестите, заради объркани хора.

    19:54 01.11.2026

  • 32 Хора,

    2 1 Отговор
    "Гюро и Кандьо" рани няма да ближат, вие ще ближете бюджета дондьов и ще виете. То бива загубенящина ама сами да си го набиват и да се радват това не е нормално!

    19:55 01.11.2026

  • 33 ПП-ДБ-ЛГБТ

    1 1 Отговор
    УжасТ, сега Гюро и Кандю ще си ближат раните... и някои други работи по петрохански...

    19:57 01.11.2026

  • 34 Така

    1 0 Отговор
    Така не им дойде акъла на офците.Да гласуваш за Йотова е да гласуваш за некадърното правителство на Мунчо.Като видите бюджета и тогава няма да ви светне тъпанари,че тези двамата Радев и Йотова са точно толкова вредни,колкото и двата шопара Тиквата и Магнита.Те ни правят бедни,така ли не разбрахте ??????

    20:02 01.11.2026

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