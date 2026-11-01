"Тренд" и "Мяра": Йотова и Вълчев водят на балотажа според exit poll

Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят на балотажа за президент и вицепрезидент според първите данни от exit poll проучванията на „Тренд“ и „Мяра“, изготвени по поръчка на NOVA.
Според „Тренд“ за кандидатпрезидентската двойка са гласували 51,6% от избирателите, стигнали до урните. Андрей Гюров и Георги Кандев получават 43,4%. Опцията „Не подкрепям никого“ е избрана от 5% от гласувалите, а избирателната активност е 26%.
Разликата между двете агенции
Данните на „Мяра“ също показват преднина за Йотова и Вълчев, но с по-малка разлика. Според агенцията те получават 51,1% от гласовете, докато Гюров и Кандев събират 44,6%. Делът на избралите „Не подкрепям никого“ е 4,3%, а активността достига 25,5%.
Така разликата между двете двойки е 8,2 процентни пункта по данните на „Тренд“ и 6,5 процентни пункта според „Мяра“. Разминаването в оценката за активността е половин процентен пункт.
Как се променя вотът спрямо първия тур
На първия тур „Тренд“ отчете 36,4% за Йотова и Вълчев и 32,1% за Гюров и Кандев. Според „Мяра“ тогава двете двойки са получили съответно 35,6% и 32,5%.
При балотажа делът на гласовете за първата двойка се повишава и в двете проучвания. Увеличава се и подкрепата за Гюров и Кандев, но те остават втори в предварителните оценки.
Данните са прогнозни и не представляват окончателно установен резултат от изборите. Финалното разпределение на гласовете се определя след преброяването и обявяването на официалните резултати от Централната избирателна комисия.
Източници: nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #28
19:33 01.11.2026
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3 Робот
19:34 01.11.2026
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9 "Народът" си заслужава
На тази територия обединение няма да има. По-нещастен от българският народ е само руският
19:40 01.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
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12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Да гласуваш за зъл пес
19:41 01.11.2026
14 пожелание
за да може "петроханците" да ги боли много...
19:42 01.11.2026
15 Веска
19:43 01.11.2026
16 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #10 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Сега трябва Бургас да се отърве от кмета и може би нещо ще се промени София също трябва да смени кмета С този няма да стане
19:43 01.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Държава
19:43 01.11.2026
19 Гробар
19:44 01.11.2026
20 Гробар
19:45 01.11.2026
21 РЕАЛИСТ
19:46 01.11.2026
22 Това което
19:48 01.11.2026
23 Гробар
До коментар #17 от "Между чума и холера":Напълно си прав. Бях решил категорично да не гласувам отново. После фашистите истерясаха. Когато Бойко ги подкрепи това ми дойде повече. Осъзнах че ще ме яд ако ппдб спечелят и не съм гласувал. Дано не съжаляваме, но е напълно възможно. Чорапа е натовски генерал и щатска подлога. Поне засега не е заявил намерение са бута паметници и да преименува улици.
19:49 01.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Свобода
19:49 01.11.2026
26 Браво
19:50 01.11.2026
27 Урсула е доволна от избора на България
19:50 01.11.2026
28 Промяна
До коментар #1 от "Последния Софиянец":МАДУРОВКИТЕ СА ТОЧНИ НИЩО И НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА ОБЪРНЕ РАДЕВ ЗАТОВА ГИ НАЛОЖИ
19:50 01.11.2026
29 !!!?
Българи, дръжте децата си от Президентството - най-голямият покровител на наркотрафика в България !!!
Коментиран от #30
19:51 01.11.2026
30 С такива лъжи
До коментар #29 от "!!!?":отвращавате хората от партията на лъжата и гюровците!
19:53 01.11.2026
31 Мусорчик
До коментар #7 от "ставка":През цялата ни нова история, като изключим кабинета на Филип Димитров ни управляват комунисти. Те се избират от малките населени места, като основният мотив е да се гласува срещу града, а не за определени качества. Е, питам сега - по-добре ли живеете като правите непрекъснато грешни избори? Да сте чули някой от големия град да се оплаква? Не ви ли дойде на ум, че грешният избор се отразява на държавата, но най-силно засяга селата и малките градчета? Когато една държава се управлява зле и парите не стигат първи го отнасят бедните.
Заповядайте на следващите избори да ни обясните колко ви е скъпо и как отново ще гласувате за комунистите.
Аз бях дотук. Вече няма да ходя да ям бой на протестите, заради объркани хора.
19:54 01.11.2026
32 Хора,
19:55 01.11.2026
33 ПП-ДБ-ЛГБТ
19:57 01.11.2026
34 Така
20:02 01.11.2026