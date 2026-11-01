"Тренд" и "Мяра": Йотова и Вълчев водят на балотажа според exit poll

Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят на балотажа за президент и вицепрезидент според първите данни от exit poll проучванията на „Тренд“ и „Мяра“, изготвени по поръчка на NOVA.

Според „Тренд“ за кандидатпрезидентската двойка са гласували 51,6% от избирателите, стигнали до урните. Андрей Гюров и Георги Кандев получават 43,4%. Опцията „Не подкрепям никого“ е избрана от 5% от гласувалите, а избирателната активност е 26%.

Разликата между двете агенции

Данните на „Мяра“ също показват преднина за Йотова и Вълчев, но с по-малка разлика. Според агенцията те получават 51,1% от гласовете, докато Гюров и Кандев събират 44,6%. Делът на избралите „Не подкрепям никого“ е 4,3%, а активността достига 25,5%.

Така разликата между двете двойки е 8,2 процентни пункта по данните на „Тренд“ и 6,5 процентни пункта според „Мяра“. Разминаването в оценката за активността е половин процентен пункт.

Как се променя вотът спрямо първия тур

На първия тур „Тренд“ отчете 36,4% за Йотова и Вълчев и 32,1% за Гюров и Кандев. Според „Мяра“ тогава двете двойки са получили съответно 35,6% и 32,5%.

При балотажа делът на гласовете за първата двойка се повишава и в двете проучвания. Увеличава се и подкрепата за Гюров и Кандев, но те остават втори в предварителните оценки.

Данните са прогнозни и не представляват окончателно установен резултат от изборите. Финалното разпределение на гласовете се определя след преброяването и обявяването на официалните резултати от Централната избирателна комисия.

Източници: nova.bg