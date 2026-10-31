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Майка получи условна присъда за фалшив документ на летище Пловдив

Майка получи условна присъда за фалшив документ на летище Пловдив

31 Октомври, 2026 21:24 391 1

  • летище пловдив-
  • фалшив документ-
  • условна присъда-
  • великобритания-
  • гранична проверка

29-годишната жена опитала да пътува за Великобритания с детето си без съгласието на бащата

Майка получи условна присъда за фалшив документ на летище Пловдив - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

29-годишна жена получи условна присъда, след като опитала да отпътува за Великобритания с малолетното си дете от летище Пловдив, без съгласието на бащата. За пътуването тя представила пред граничните служители неистинска декларация-съгласие.

В документа бил имитиран подписът на бащата, а декларацията изглеждала като заверена от нотариална кантора в Пловдив. Жената била задържана на летището и освободена след няколко часа с мярка за неотклонение „подписка“.

По информация на „Марица“, цитирана от БЛИЦ, тя се е признала за виновна и е сключила споразумение с прокуратурата. Съдът го е одобрил, а решението вече е в сила. Наложено е наказание от три месеца лишаване от свобода условно, с тригодишен изпитателен срок.

Осъдената трябва да плати и малко над 160 евро разноски по делото. Не се посочват допълнителни подробности за причините, поради които бащата не е дал съгласие за пътуването, нито кога точно е извършена проверката на летището.

Източници: blitz.bg, marica.bg


Пловдив / България
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