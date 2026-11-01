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Рибарите от Ченгене скеле поискаха дела от президента
  Тема: Избори

Рибарите от Ченгене скеле поискаха дела от президента

1 Ноември, 2026 20:04 767 4

  • ченгене скеле-
  • рибари-
  • президентски избори-
  • бургас-
  • сталин илиев

Местните първо прибраха мрежите, а после тръгнаха към урните. Сталин Илиев сравни политиците с пасажни риби, а избирателите с попчета

Рибарите от Ченгене скеле поискаха дела от президента - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Рибарите от Ченгене скеле край Бургас започнаха изборния ден в морето. Те първо прибраха мрежите си, а след това се отправиха към избирателните секции, за да гласуват на президентския балотаж.

В рибарското селище няма избирателна секция. Затова местните жители и техните семейства трябва да пътуват до Бургас или до други населени места, за да упражнят правото си на глас. Този ред е обичаен за хората от Ченгене скеле, обясни Димитър Янчев. За тях работният ден започва рано в морето и чак след прибирането на мрежите идва ред на изборите.

„Не оставят следа“

Сталин Илиев, носител на отличието „Живо човешко съкровище“, отправи необичайно послание към политиците. Той ги сравни с пасажни риби, които се появяват за кратко и после изчезват.

„Те са като рибите, които минават и заминават. Не оставят следа“, заяви Илиев.

Той уточни, че не говори само за кандидатите в президентския вот, а за политиците като цяло. На въпрос кое е по-трудно – да се хване риба или да се спечели доверието на избирателите, Илиев определи въпроса като странен и сравни гласуващите с попчетата.

„Навремето беше най-престижно да хванеш попче“, каза рибарят. По думите му жителите на Ченгене скеле често остават извън вниманието на властта, а политиците си спомнят за тях най-вече по време на предизборни кампании.

Очакване за резултат след пет години

Пожеланието на Илиев към бъдещия държавен глава е след края на мандата му хората да имат основание да го уважават заради свършената работа, а не да останат разочаровани.

Проблемите на Ченгене скеле са свързани и със статута на земята под къщите и с узаконяването на постройките. Въпросът е обсъждан и в Народното събрание, където през 2023 г. е направен пореден опит за законово решение.

Изборният ден в Бургаска област е започнал в 7:00 часа. Отворени са 751 секции, но за рибарите от Ченгене скеле гласуването започва с пътуване извън селището.

Източници: flagman.bg


Бургас / България
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Невена

    3 1 Отговор
    Намерили църква да се прекръстат?
    Де да бяхте наркотрафиканти, одмах!

    20:09 01.11.2026

  • 4 кочо боров

    1 0 Отговор
    ми той има само представителни функции ,ко очаквате ако хванете кит ще дойде на отриването на сезона на китовете

    20:47 01.11.2026

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