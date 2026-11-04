Атидже Вели: Фискалните правила трябва да са в закона

Правилата за първичните нетни разходи, които ще бъдат договорени с Фискалния съвет, трябва да бъдат разписани в закона. Това заяви народният представител от ДПС и член на Комисията по бюджет и финанси Атидже Вели.

По думите ѝ липсата на ясна национална уредба в Закона за публичните финанси и в Закона за Фискалния съвет и автоматични корективни механизми е сред основните причини ДПС да не подкрепи предложените промени в настоящия им вид.

„Изискванията и правилата, които ще бъдат договорени с Фискалния съвет, следва да намерят място в съответния закон, за да се гарантират прозрачност и ефективен парламентарен контрол“, заяви Вели.

Тя посочи, че действащите механизми са остарели, докато новите изисквания произтичат от реформата на европейската рамка за икономическо управление. Според нея обаче необходимите национални правила все още не са уредени достатъчно ясно.

Промените минаха през бюджетната комисия

Комисията по бюджет и финанси прие на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Фискалния съвет и автоматични корективни механизми. Гласуването приключи с 14 гласа „за“, два „против“ и четири „въздържал се“.

Предложенията предвиждат разширяване на правомощията на Фискалния съвет, включително при одобряването на макроикономическите прогнози на Министерството на финансите. Заложено е и укрепване на институционалната независимост и експертния капацитет на съвета.

Проектът предвижда отпадане на автоматичните корективни механизми. Мотивът е, че те са свързани със стари показатели за структурния дефицит и вече не съответстват на променената европейска фискална рамка.

По време на обсъждането представителят на Фискалния съвет Любомир Дацов посочи, че националните правила за нетните първични разходи и контролната сметка не са включени в законопроекта. Именно тази празнота Вели определи като проблем.

Спорът е за начина на регулация

Депутатът критикува подхода на Министерския съвет и управляващото мнозинство да оставят част от бъдещата регулация извън законовата рамка и да я уредят чрез подзаконови нормативни актове или меморандуми.

Позицията на Вели е, че правилата за ограничаване и проследяване на публичните разходи трябва да бъдат видими в закона, така че парламентът да може да упражнява контрол върху тях. След приемането им от комисията законопроектът предстои да бъде обсъден в пленарната зала.

Източници: blitz.bg, eurocom.bg