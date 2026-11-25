Лютви Местан заяви, че осем години носи тежестта на несправедливо обвинен по делото за катастрофата край село Загорско. В право на отговор той определи като „фалшификат“ автотехническата експертиза, изготвена под ръководството на проф. Станимир Карапетков, и посочи конкретни разминавания, които според него са повлияли върху обвинението.

Делото е за катастрофата от 14 април 2019 г., при която загина 6-месечно бебе. На 12 ноември 2026 г. Окръжният съд в Кърджали оправда Местан на първа инстанция. Другият подсъдим – Юсеин Ахмед, беше осъден на три години лишаване от свобода условно с петгодишен изпитателен срок и лишен от право да управлява автомобил за шест години. Присъдата не е окончателна.

Какво оспорва Местан

Според Местан обвинителната теза е стъпвала основно върху петорна и седморна автотехническа експертиза. Той твърди, че мястото на удара е било определено погрешно с най-малко 1,5 метра, след като при повторен оглед е била открита следа, която според него не е съществувала в деня на катастрофата.

Бившият политик оспорва и изчислената скорост на BMW. По думите му в експертизата е посочена скорост от 122 км/ч, докато реалната скорост е била около 162 км/ч. Той твърди още, че дължината на въздушния полет на автомобила след удара е намалена от 11,84 на 9,5 метра, а денивелацията е увеличена от 0,85 на 1,22 метра.

Местан поставя под въпрос и твърдението, че стоп-линията се е виждала на снимките от деня на произшествието. Според него в експертизата е използван коефициент на сцепление 0,7, въпреки че при суха и чиста настилка, автомобил с антиблокираща система и посочените технически характеристики минималната стойност би трябвало да бъде 0,9.

„По-страшна от некомпетентността е високата компетентност, използвана за престъпни цели“, заяви Лютви Местан.

Той твърди, че прокурорите са възпроизвели изводите на експертите в обвинителния акт, без да направят самостоятелна оценка на спорните обстоятелства. По думите му така техническите заключения са се превърнали в основа на наказателното преследване срещу него.

Паралел с разследването срещу Карапетков

Правото на отговор беше дадено на фона на разследване, свързано с проф. Карапетков. На 20 ноември 2026 г. ГДБОП претърси дома му в Сливен по досъдебно производство за принуда чрез заплашване. Иззети са лаптоп, флашпамет, документи и мобилен телефон.

Публично не е потвърдено Карапетков да е привлечен като обвиняем по това производство. Адвокатът му Димитър Марковски заяви, че експертът е свидетел. В свои публични изяви Карапетков отхвърля съмненията за манипулиране на експертизи и посочва, че откриването и документирането на следите е отговорност на разследващите органи.

Местан настоява проверката да обхване не само сигнала за принуда, но и начина, по който са изготвяни експертизите по делата за тежки катастрофи. Въпросът за отговорността на вещите лица може да бъде разгледан и в рамките на обжалването на присъдата по делото за катастрофата край Загорско.

Източници: faktor.bg, fakti.bg, bgonair.bg