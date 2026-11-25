Съпредседателят на „Да, България“ и депутат от парламентарната група на „Демократична България“ Ивайло Мирчев поиска управляващите да оттеглят проекта за държавния бюджет за 2027 г. и да го преработят. По думите му Европейската комисия вече е дала категорична оценка, че бюджетът е вреден за българските граждани.

„Оттеглете този бюджет, приемете нашия план и нека бюджетният дефицит бъде под 3% от брутния вътрешен продукт“, заяви Мирчев пред журналисти в парламента.

Той посочи, че „Демократична България“ е предложила план за ограничаване на дефицита както при бюджета за 2026 г., така и при проекта за 2027 г., но предложенията не са били приети. В оценката си Мирчев свърза бюджетните решения с обедняване на домакинствата, като заяви, че то ще достигне 900 евро за всяко българско семейство.

Предупреждение за данъци и глоби

Мартин Димитров допълни критиките към проекта. Според него новите данъци, предвидени от правителството, ще струват по 300 евро на човек през 2027 г., или около 900 евро за едно семейство.

„Сметката включва огромен дълг, огромен дефицит, евентуални глоби от Европейската комисия и по-високи данъци“, заяви Димитров. Той добави, че в сметката трябва да бъдат включени и по-високите глоби, предвидени в данъчните закони.

Европейската комисия установи значително отклонение на България от препоръчаната траектория на нетните разходи и започна процедура заради прекомерния дефицит. Според публикуваната от Комисията оценка дефицитът на страната се очаква да остане над референтния праг от 3% от БВП и през 2027 г.

Мирчев коментира и Изборния кодекс

В парламента Мирчев беше попитан и за предложението на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за промени в Изборния кодекс. Идеята е партиите да могат да отзовават свои представители от общинските избирателни комисии, след като във Варна се стигна до отстраняването на кмета Благомир Коцев.

Мирчев заяви, че „Демократична България“ би подкрепила подобни законодателни промени, но според него трябва да се изясни как се стига до проблемите с представителите на партиите. Той посочи, че формацията е готова да съдейства за по-добър подбор и работа с членовете на комисиите, но настоя въпросът да бъде решен цялостно.

Източници: novini.bg, nova.bg