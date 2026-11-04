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Андрей Гюров: След изборите дойдоха газът и спорът за пенсиите
  Тема: Избори

Андрей Гюров: След изборите дойдоха газът и спорът за пенсиите

4 Ноември, 2026 17:42 539 32

  • андрей гюров-
  • природен газ-
  • кевр-
  • втора пенсия-
  • нои

Той посочи увеличението на природния газ с 32,52% и отричаните от властта планове за промяна на втория пенсионен стълб

Андрей Гюров: След изборите дойдоха газът и спорът за пенсиите - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Андрей Гюров обвини управляващите, че само дни след изборите са показали разминаване между предизборните си твърдения и действията на властта. В публикация във Facebook той посочи увеличението на цената на природния газ с 32,52% и спора около евентуално пренасочване на част от вноските за втора пенсия към НОИ.

„Два дни след изборите. Толкова бяха необходими, за да видим разликата между това, което властта твърдеше преди вота, и това, което се случва след него“, написа Гюров.

Газът поскъпна с 32,52%

На 2 ноември Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за ноември с 32,52% по-висока спрямо октомври. Решението е в сила със задна дата от 1 ноември. Цената е 58,43 евро за мегаватчас без таксите за достъп и пренос, акциз и ДДС. Първоначалното заявление на „Булгаргаз“ предвиждаше увеличение от 34%.

КЕВР посочи, че допълнителното използване на количества от газохранилището в Чирен е ограничило ръста. Регулаторът заяви също, че поскъпването на суровината няма да промени цените на електроенергията и парното за битовите потребители до 1 юли 2027 г. По-високата цена обаче увеличава разходите на предприятията и топлофикациите, които използват природен газ.

Гюров припомни, че преди вота твърденията за увеличение от 34% са били определяни като инсинуация. Според него по-скъпият газ може да се отрази и върху цените на стоките и услугите чрез по-високи производствени разходи.

Спорът за втората пенсия

В публикацията си Гюров коментира и информацията, че правителството обмисля да намали наполовина вноската за втория пенсионен стълб, като 2,5 процентни пункта от сегашните 5% бъдат насочени към НОИ.

Министерството на финансите отрече твърденията и ги определи като дезинформация. От ведомството заявиха, че не подготвят подобна реформа. Представители на управляващото мнозинство също отхвърлиха информацията.

В същото време представители на „Демократична България“ заявиха, че разполагат с документ от вътрешна комуникация с Европейската комисия, в който се обсъждат промени във втория пенсионен стълб. Според Ивайло Мирчев документът показва, че подобна идея е била представена пред Европейската комисия и не е получила подкрепа. Твърдението за съдържанието на документа е на опозицията, а пълната кореспонденция между българските институции и ЕК не е публично представена.

„Изборите приключиха. Но никой не е получил правото да управлява безконтролно. И никой не е по-силен от българските граждани“, заяви Гюров.

Очакваното представяне на проектобюджета за 2027 г. трябва да покаже дали в него е заложена промяна в размера и разпределението на вноските за втория пенсионен стълб.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    11 2 Отговор
    И 3 контейнера дойдоха.

    17:43 04.11.2026

  • 2 Промяната

    23 1 Отговор
    Късно е чадо, мандалото лопна!

    17:44 04.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Факт

    1 14 Отговор
    неоспорим.

    17:44 04.11.2026

  • 5 Последния Софиянец

    18 1 Отговор
    В Русия има много евтин газ.

    17:45 04.11.2026

  • 6 Верно ли

    14 2 Отговор
    Ти се надяваш да са изтекли в канала, тия пак плуват отгоре!

    Коментиран от #27

    17:45 04.11.2026

  • 7 Айде же

    13 0 Отговор
    Частните пенсионни фондове се управляват от мафията на кръга капитал и се влагат в техни финансови далавери и спекулативни сделки, затова пищят тоя и Мирчев.
    По сигурен гарант за пенсионерите от държавата няма!!

    Тук спор няма!

    Коментиран от #11, #14

    17:46 04.11.2026

  • 8 Факт

    21 0 Отговор
    Гюров,теб те видяхме.Стига толкова,че дотегна на всички

    17:46 04.11.2026

  • 9 За Радев не е късно

    1 12 Отговор
    Пролетта ще го "преизбираме" пак, докато не ни е фалирал.

    17:46 04.11.2026

  • 10 Мхм

    17 0 Отговор
    Този е вече никой в държавата. Защо коментира?

    17:47 04.11.2026

  • 11 честен ционист

    1 9 Отговор

    До коментар #7 от "Айде же":

    А ако държавата е фалирала?

    Коментиран от #22

    17:47 04.11.2026

  • 12 Е сага

    2 4 Отговор
    Да видите като не ме избрахте. Така ви се пада

    Коментиран от #30

    17:48 04.11.2026

  • 13 и ас съм скачал за банани

    12 0 Отговор
    нормално е всичко да поскъпн!!!, все пак има банани в магазините,

    народа е скачал по площадите за тия банани ей

    Коментиран от #21

    17:49 04.11.2026

  • 14 Роджър Мур 007 ⛷️

    12 0 Отговор

    До коментар #7 от "Айде же":

    Точно така е! Генерал Радев ✊🇧🇬 започна операция по довършване на фашизоидната змия, първо чрез спиране на финансовите потоци.

    17:49 04.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 МОЛЯ

    8 0 Отговор
    ПРОЧЕТЕТЕ КНИГАТА книгата на Атанас Панчелиев "Илинден", КАК РОДЪТ НА АНДРЕЙ ГЮРОВ - ДИВИ КОМУНИСТИ, НАЛАГАЛИ ТОТАЛИТАРНАТА ДИКТАТУРА В ГОЦЕДЕЛЧЕВСКО (ДОКУМЕНТИ).

    17:52 04.11.2026

  • 18 Хохо Бохо

    6 0 Отговор
    куклата на шиши и бойко можела и да говори??? МАрш бе, изритан си и не те щем. Замнавай в покрайна да им ставаш орезидент

    17:54 04.11.2026

  • 19 Ццц

    8 0 Отговор
    Гюро ,мисли за украинците ,там си по добър .Върви и изпълняваи каквото си подписал .

    17:54 04.11.2026

  • 20 наблюдател

    8 0 Отговор
    В приказката се пита:"Имаше ли Гюро глава или нямаше?"Украинският спонсор не е доволен!

    17:55 04.11.2026

  • 21 гост

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "и ас съм скачал за банани":

    И банкянският идиот ,и той е скачал за банани!

    17:56 04.11.2026

  • 22 Хохо Бохо

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "честен ционист":

    Ако държавата е фалирала частните пенсионни фондове ще ти гепят всичките пари, до шушка. Фондовете са мафиотска пирамида, има или няма доходност, таксата си я прибират. Аз, по моята сметка имам по-малко пари отколкото ако ги бях слагал в буркани. ЗА чий ми е такъв фонд????

    17:57 04.11.2026

  • 23 А Гюров

    5 0 Отговор
    Щеше да направи газът без пари а пенсиите като във Швейцария нали?

    17:57 04.11.2026

  • 24 Гробар

    3 0 Отговор
    Бегай черен политически труп!

    17:57 04.11.2026

  • 25 Ний ша Ва упрайм

    4 0 Отговор
    продължават се опитват да плюят и хапят рептилии Ве

    17:58 04.11.2026

  • 26 Що така неточно си

    6 0 Отговор
    информиран
    А как щеше уж да следиш
    По добре следи кой и как ти прави ботокса че да не те изкривява
    Анадъму

    17:59 04.11.2026

  • 27 Гробар

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Верно ли":

    Нема отърване. Ппдб - живите мъртви!

    17:59 04.11.2026

  • 28 Гюрулайчо

    0 1 Отговор
    А срещу новите мита, такси и акцизи ще протестиратели срещу политиките на ЕК? Общо са 92 на брой лаладжийко

    18:01 04.11.2026

  • 29 Ивелин Михайлов

    0 0 Отговор
    Тоз вече е никой кво ми прави изказвания

    18:02 04.11.2026

  • 30 Да, защото не знаех какво да река

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Е сага":

    дето ми го казаха
    Затова ми оставаха и минути
    Нали съм скромен
    Спестявах

    18:02 04.11.2026

  • 31 Питам

    1 0 Отговор
    Мина ли и стресът на Доца Соца?

    18:03 04.11.2026

  • 32 Айде стига тъп популизъм

    0 0 Отговор
    Като че ли Гюров щеше да свали цените с магична пръчка. Тоя не знаеше на кой свят се намира на дебата. Всичките политици на ППДБ са некадърници без собствено мислене и опит в политиката. Затова ЕС много ги обича за лесно управляеми марионетки без грам мозък. От такива само злини за България. ППДБ не са направили ЕДНО положително нещо за народа, тръгнали да критикуват. Смешки!

    18:03 04.11.2026

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