Андрей Гюров: След изборите дойдоха газът и спорът за пенсиите

Андрей Гюров обвини управляващите, че само дни след изборите са показали разминаване между предизборните си твърдения и действията на властта. В публикация във Facebook той посочи увеличението на цената на природния газ с 32,52% и спора около евентуално пренасочване на част от вноските за втора пенсия към НОИ.

„Два дни след изборите. Толкова бяха необходими, за да видим разликата между това, което властта твърдеше преди вота, и това, което се случва след него“, написа Гюров.

Газът поскъпна с 32,52%

На 2 ноември Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за ноември с 32,52% по-висока спрямо октомври. Решението е в сила със задна дата от 1 ноември. Цената е 58,43 евро за мегаватчас без таксите за достъп и пренос, акциз и ДДС. Първоначалното заявление на „Булгаргаз“ предвиждаше увеличение от 34%.

КЕВР посочи, че допълнителното използване на количества от газохранилището в Чирен е ограничило ръста. Регулаторът заяви също, че поскъпването на суровината няма да промени цените на електроенергията и парното за битовите потребители до 1 юли 2027 г. По-високата цена обаче увеличава разходите на предприятията и топлофикациите, които използват природен газ.

Гюров припомни, че преди вота твърденията за увеличение от 34% са били определяни като инсинуация. Според него по-скъпият газ може да се отрази и върху цените на стоките и услугите чрез по-високи производствени разходи.

Спорът за втората пенсия

В публикацията си Гюров коментира и информацията, че правителството обмисля да намали наполовина вноската за втория пенсионен стълб, като 2,5 процентни пункта от сегашните 5% бъдат насочени към НОИ.

Министерството на финансите отрече твърденията и ги определи като дезинформация. От ведомството заявиха, че не подготвят подобна реформа. Представители на управляващото мнозинство също отхвърлиха информацията.

В същото време представители на „Демократична България“ заявиха, че разполагат с документ от вътрешна комуникация с Европейската комисия, в който се обсъждат промени във втория пенсионен стълб. Според Ивайло Мирчев документът показва, че подобна идея е била представена пред Европейската комисия и не е получила подкрепа. Твърдението за съдържанието на документа е на опозицията, а пълната кореспонденция между българските институции и ЕК не е публично представена.

„Изборите приключиха. Но никой не е получил правото да управлява безконтролно. И никой не е по-силен от българските граждани“, заяви Гюров.

Очакваното представяне на проектобюджета за 2027 г. трябва да покаже дали в него е заложена промяна в размера и разпределението на вноските за втория пенсионен стълб.