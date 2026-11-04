Андрей Гюров: След изборите дойдоха газът и спорът за пенсиите

Андрей Гюров обвини управляващите, че само дни след изборите са показали разминаване между предизборните си твърдения и действията на властта. В публикация във Facebook той посочи увеличението на цената на природния газ с 32,52% и спора около евентуално пренасочване на част от вноските за втора пенсия към НОИ.
„Два дни след изборите. Толкова бяха необходими, за да видим разликата между това, което властта твърдеше преди вота, и това, което се случва след него“, написа Гюров.
Газът поскъпна с 32,52%
На 2 ноември Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за ноември с 32,52% по-висока спрямо октомври. Решението е в сила със задна дата от 1 ноември. Цената е 58,43 евро за мегаватчас без таксите за достъп и пренос, акциз и ДДС. Първоначалното заявление на „Булгаргаз“ предвиждаше увеличение от 34%.
КЕВР посочи, че допълнителното използване на количества от газохранилището в Чирен е ограничило ръста. Регулаторът заяви също, че поскъпването на суровината няма да промени цените на електроенергията и парното за битовите потребители до 1 юли 2027 г. По-високата цена обаче увеличава разходите на предприятията и топлофикациите, които използват природен газ.
Гюров припомни, че преди вота твърденията за увеличение от 34% са били определяни като инсинуация. Според него по-скъпият газ може да се отрази и върху цените на стоките и услугите чрез по-високи производствени разходи.
Спорът за втората пенсия
В публикацията си Гюров коментира и информацията, че правителството обмисля да намали наполовина вноската за втория пенсионен стълб, като 2,5 процентни пункта от сегашните 5% бъдат насочени към НОИ.
Министерството на финансите отрече твърденията и ги определи като дезинформация. От ведомството заявиха, че не подготвят подобна реформа. Представители на управляващото мнозинство също отхвърлиха информацията.
В същото време представители на „Демократична България“ заявиха, че разполагат с документ от вътрешна комуникация с Европейската комисия, в който се обсъждат промени във втория пенсионен стълб. Според Ивайло Мирчев документът показва, че подобна идея е била представена пред Европейската комисия и не е получила подкрепа. Твърдението за съдържанието на документа е на опозицията, а пълната кореспонденция между българските институции и ЕК не е публично представена.
„Изборите приключиха. Но никой не е получил правото да управлява безконтролно. И никой не е по-силен от българските граждани“, заяви Гюров.
Очакваното представяне на проектобюджета за 2027 г. трябва да покаже дали в него е заложена промяна в размера и разпределението на вноските за втория пенсионен стълб.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
17:43 04.11.2026
2 Промяната
17:44 04.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Факт
17:44 04.11.2026
5 Последния Софиянец
17:45 04.11.2026
6 Верно ли
Коментиран от #27
17:45 04.11.2026
7 Айде же
По сигурен гарант за пенсионерите от държавата няма!!
Тук спор няма!
Коментиран от #11, #14
17:46 04.11.2026
8 Факт
17:46 04.11.2026
9 За Радев не е късно
17:46 04.11.2026
10 Мхм
17:47 04.11.2026
11 честен ционист
До коментар #7 от "Айде же":А ако държавата е фалирала?
Коментиран от #22
17:47 04.11.2026
12 Е сага
Коментиран от #30
17:48 04.11.2026
13 и ас съм скачал за банани
народа е скачал по площадите за тия банани ей
Коментиран от #21
17:49 04.11.2026
14 Роджър Мур 007 ⛷️
До коментар #7 от "Айде же":Точно така е! Генерал Радев ✊🇧🇬 започна операция по довършване на фашизоидната змия, първо чрез спиране на финансовите потоци.
17:49 04.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 МОЛЯ
17:52 04.11.2026
18 Хохо Бохо
17:54 04.11.2026
19 Ццц
17:54 04.11.2026
20 наблюдател
17:55 04.11.2026
21 гост
До коментар #13 от "и ас съм скачал за банани":И банкянският идиот ,и той е скачал за банани!
17:56 04.11.2026
22 Хохо Бохо
До коментар #11 от "честен ционист":Ако държавата е фалирала частните пенсионни фондове ще ти гепят всичките пари, до шушка. Фондовете са мафиотска пирамида, има или няма доходност, таксата си я прибират. Аз, по моята сметка имам по-малко пари отколкото ако ги бях слагал в буркани. ЗА чий ми е такъв фонд????
17:57 04.11.2026
23 А Гюров
17:57 04.11.2026
24 Гробар
17:57 04.11.2026
25 Ний ша Ва упрайм
17:58 04.11.2026
26 Що така неточно си
А как щеше уж да следиш
По добре следи кой и как ти прави ботокса че да не те изкривява
Анадъму
17:59 04.11.2026
27 Гробар
До коментар #6 от "Верно ли":Нема отърване. Ппдб - живите мъртви!
17:59 04.11.2026
28 Гюрулайчо
18:01 04.11.2026
29 Ивелин Михайлов
18:02 04.11.2026
30 Да, защото не знаех какво да река
До коментар #12 от "Е сага":дето ми го казаха
Затова ми оставаха и минути
Нали съм скромен
Спестявах
18:02 04.11.2026
31 Питам
18:03 04.11.2026
32 Айде стига тъп популизъм
18:03 04.11.2026