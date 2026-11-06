Управляващите отмениха блицконтрола в парламента

Народното събрание ще заседава без предвидения блицконтрол над премиера Румен Радев и заместниците му. Промяната в дневния ред е направена по предложение на председателя на парламента Михаела Доцова, излъчена от „Прогресивна България“.
Блицконтролът дава възможност на депутатите да задават актуални въпроси към правителственото ръководство всеки първи петък на месеца. В публикувания дневен ред на парламента контролът първоначално е посочен като първа точка за петък, 6 ноември, но според „Сега“ управляващото мнозинство е предложило отпадането му.
Вместо контрола – международни споразумения
На мястото на блицконтрола са включени други точки, сред които ратификация на споразумение между Европейския съюз и Узбекистан, както и конвенция, свързана с европейската гражданска авиация.
Решението предизвика критики от опозицията. Александра Стеркова от „Демократична България“ обвини управляващите, че премиерът и финансовият министър избягват въпросите за забавянето на бюджета и неговото съдържание.„Премиерът и министърът на финансите се скриха, за да не отговарят на въпроси - защо бюджетът закъснява, какво ще има в него, защо в УНСС“, каза Александра Стеркова.
Председателят на парламента Михаела Доцова защити промяната. Тя заяви, че председателският съвет е бил свикан предишния ден след края на пленарното заседание и че всички парламентарни групи са били информирани.
Бюджетът ще бъде представен в УНСС
Представянето на проекта за държавния бюджет е насрочено за 13 часа в УНСС. Сред основните участници са министър-председателят Румен Радев и заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев.
Така вместо в пленарната зала да бъдат обсъдени актуални въпроси към правителственото ръководство, дневният ред ще бъде насочен към международни ангажименти и последващото представяне на бюджетния проект извън парламента.
Източници: segabg.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Естествено -
10:14 06.11.2026
2 5556
10:15 06.11.2026
3 Мунчовците все повече затъват
Какво са подготвили на избирателите си,че толкова го крият?
10:17 06.11.2026
4 Стара чанта
10:21 06.11.2026
5 Хмм
Коментиран от #9
10:24 06.11.2026
6 ПЕЕВ
10:27 06.11.2026
7 ПРАВИЛНО ТЕ И БЕЗ
10:29 06.11.2026
8 Никой не говори, че трябва ценз за народ
10:33 06.11.2026
9 Въпрос
До коментар #5 от "Хмм":А Народното събрание за какво е? Да играят карти ли там? Такава наглост не е позната в българската история. Оставка!!!
Коментиран от #10
10:35 06.11.2026
10 Хмм
До коментар #9 от "Въпрос":ами те това правят, цъкат си по телефоните, може и карти онлайн да играят?
Коментиран от #15
10:41 06.11.2026
11 Тази селска пръчка!
10:43 06.11.2026
12 Доца
10:45 06.11.2026
13 Прогресивно напред
Коментиран от #14
10:53 06.11.2026
14 Млад еврас
До коментар #13 от "Прогресивно напред":Така е в ЕС режима, ти кво си очаквал, в ЕС парламента е същия пеинцип, и глей до де се докараха.
10:58 06.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Депутати-гумени печати
11:07 06.11.2026
17 !!!!
11:10 06.11.2026
18 урко
11:12 06.11.2026
19 Цвете
Коментиран от #30
11:19 06.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 мчи
11:22 06.11.2026
22 Замислих се
Коментиран от #28
11:36 06.11.2026
23 Бюджета е за цирка
11:39 06.11.2026
24 Невероятен
11:42 06.11.2026
25 Направо
11:44 06.11.2026
26 И Премиер !
Се Скатават !
11:47 06.11.2026
27 Чорапа
11:49 06.11.2026
28 Като хЧе ли Този На Г . Донев !
До коментар #22 от "Замислих се":Е По-Голям !
Същата Песен !
С Нови Играчи !
Коментиран от #29
11:50 06.11.2026
29 В Раширен !
До коментар #28 от "Като хЧе ли Този На Г . Донев !":Състав !
Беззаконие !
Беззаконие !
И Пеак !
Беззаконие !
11:51 06.11.2026
30 Блиндконтрол
До коментар #19 от "Цвете":Като го одобрят от ЕЦБ, ще го покажат и на опозицията в парламента. Дотогава ще ги оставят да плюят на сляпо.
11:54 06.11.2026