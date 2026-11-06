Управляващите отмениха блицконтрола в парламента

Народното събрание ще заседава без предвидения блицконтрол над премиера Румен Радев и заместниците му. Промяната в дневния ред е направена по предложение на председателя на парламента Михаела Доцова, излъчена от „Прогресивна България“.

Блицконтролът дава възможност на депутатите да задават актуални въпроси към правителственото ръководство всеки първи петък на месеца. В публикувания дневен ред на парламента контролът първоначално е посочен като първа точка за петък, 6 ноември, но според „Сега“ управляващото мнозинство е предложило отпадането му.

Вместо контрола – международни споразумения

На мястото на блицконтрола са включени други точки, сред които ратификация на споразумение между Европейския съюз и Узбекистан, както и конвенция, свързана с европейската гражданска авиация.

Решението предизвика критики от опозицията. Александра Стеркова от „Демократична България“ обвини управляващите, че премиерът и финансовият министър избягват въпросите за забавянето на бюджета и неговото съдържание.

„Премиерът и министърът на финансите се скриха, за да не отговарят на въпроси - защо бюджетът закъснява, какво ще има в него, защо в УНСС“, каза Александра Стеркова.

Председателят на парламента Михаела Доцова защити промяната. Тя заяви, че председателският съвет е бил свикан предишния ден след края на пленарното заседание и че всички парламентарни групи са били информирани.

Бюджетът ще бъде представен в УНСС

Представянето на проекта за държавния бюджет е насрочено за 13 часа в УНСС. Сред основните участници са министър-председателят Румен Радев и заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев.

Така вместо в пленарната зала да бъдат обсъдени актуални въпроси към правителственото ръководство, дневният ред ще бъде насочен към международни ангажименти и последващото представяне на бюджетния проект извън парламента.

Източници: segabg.com