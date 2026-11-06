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Управляващите отмениха блицконтрола в парламента

Управляващите отмениха блицконтрола в парламента

6 Ноември, 2026 10:11 1 407 30

  • парламентарен контрол-
  • народно събрание-
  • румен радев-
  • гълъб донев-
  • държавен бюджет

Вместо въпросите към премиера и министрите депутатите включиха международни споразумения в дневния ред. Представянето на бюджета ще бъде в УНСС

Управляващите отмениха блицконтрола в парламента - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Народното събрание ще заседава без предвидения блицконтрол над премиера Румен Радев и заместниците му. Промяната в дневния ред е направена по предложение на председателя на парламента Михаела Доцова, излъчена от „Прогресивна България“.

Блицконтролът дава възможност на депутатите да задават актуални въпроси към правителственото ръководство всеки първи петък на месеца. В публикувания дневен ред на парламента контролът първоначално е посочен като първа точка за петък, 6 ноември, но според „Сега“ управляващото мнозинство е предложило отпадането му.

Вместо контрола – международни споразумения

На мястото на блицконтрола са включени други точки, сред които ратификация на споразумение между Европейския съюз и Узбекистан, както и конвенция, свързана с европейската гражданска авиация.

Решението предизвика критики от опозицията. Александра Стеркова от „Демократична България“ обвини управляващите, че премиерът и финансовият министър избягват въпросите за забавянето на бюджета и неговото съдържание.

„Премиерът и министърът на финансите се скриха, за да не отговарят на въпроси - защо бюджетът закъснява, какво ще има в него, защо в УНСС“, каза Александра Стеркова.

Председателят на парламента Михаела Доцова защити промяната. Тя заяви, че председателският съвет е бил свикан предишния ден след края на пленарното заседание и че всички парламентарни групи са били информирани.

Бюджетът ще бъде представен в УНСС

Представянето на проекта за държавния бюджет е насрочено за 13 часа в УНСС. Сред основните участници са министър-председателят Румен Радев и заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев.

Така вместо в пленарната зала да бъдат обсъдени актуални въпроси към правителственото ръководство, дневният ред ще бъде насочен към международни ангажименти и последващото представяне на бюджетния проект извън парламента.

Източници: segabg.com


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Естествено -

    16 8 Отговор
    Ще ходят да плакат дзъркели и точат ли, ги по студентки в УНСС

    10:14 06.11.2026

  • 2 5556

    13 22 Отговор
    Язък! Опозиционерите се бяха наточили да шлапат джуки а сега няма да могат!

    10:15 06.11.2026

  • 3 Мунчовците все повече затъват

    27 13 Отговор
    Студентите да освиркат подобаващо фатмаците и да и кажат, че тук не е Москва.
    Какво са подготвили на избирателите си,че толкова го крият?

    10:17 06.11.2026

  • 4 Стара чанта

    23 6 Отговор
    Хунтата почна да показва зъбите си

    10:21 06.11.2026

  • 5 Хмм

    8 22 Отговор
    като им гледам въпросите, наистина си е губене на време, колко шум вдигнаха че орязвали пенсиите, което се оказа че не е вярно, защо не се увеличи минималната заплата, защо на младите лекарине се повишат заплатите, защо не увеличат с 10% всички бюджетни заплати, сега защо има много разходи, защо в УНСС, това е институт по икономика и финанси, къде в двореца на мирчев в лозенец ли или в Банкя, или в хотел "Берлин"?

    Коментиран от #9

    10:24 06.11.2026

  • 6 ПЕЕВ

    20 5 Отговор
    Бвгат от неудобни въпроси.Комунизма се завърна.

    10:27 06.11.2026

  • 7 ПРАВИЛНО ТЕ И БЕЗ

    5 13 Отговор
    ТОВА ПП ДБ ГЕРБА ДПС СА У БЕЗДНАТА. САМО ОПОРКИ И КРИТИКИ БЕЗ ДА ЗНАЯТ ЩО Е ЕТИКА. НА ТОВА В ПОСЛЕДНИТЕ 35 ГОДИНИ И НАЙ ВЕЧЕ ПОСЛЕДНИТЕ 17 СЕ НАСЛУШАХМЕ И НАГЛЕДАХМЕ

    10:29 06.11.2026

  • 8 Никой не говори, че трябва ценз за народ

    8 3 Отговор
    Никой не говори, че трябва ценз за народен трибун - законоправник - депутати. 100 с опит и доказан интелект и постижения, 100 вундеркинди с тест за интелигентност и обща култура. И 100 от народа с жребий, ако имат 100 гласа и тест за интелигентност и обща култура от работническата класа. Референдуми за одобрение на законите, всяка година, и 1000 микро парламента за всеки гражданин на местно ниво, никакви еднолични решения, идеи.

    10:33 06.11.2026

  • 9 Въпрос

    13 9 Отговор

    До коментар #5 от "Хмм":

    А Народното събрание за какво е? Да играят карти ли там? Такава наглост не е позната в българската история. Оставка!!!

    Коментиран от #10

    10:35 06.11.2026

  • 10 Хмм

    4 3 Отговор

    До коментар #9 от "Въпрос":

    ами те това правят, цъкат си по телефоните, може и карти онлайн да играят?

    Коментиран от #15

    10:41 06.11.2026

  • 11 Тази селска пръчка!

    8 3 Отговор
    По-неприятна и некадърна дори от Цецка Ц.

    10:43 06.11.2026

  • 12 Доца

    10 2 Отговор
    да си ходи от дето е дошла ! Никакви качества за тоя пост , както и човешки ценности и морал ! Фалш безумен !

    10:45 06.11.2026

  • 13 Прогресивно напред

    8 3 Отговор
    Към диктатурата и цензурата

    Коментиран от #14

    10:53 06.11.2026

  • 14 Млад еврас

    1 6 Отговор

    До коментар #13 от "Прогресивно напред":

    Така е в ЕС режима, ти кво си очаквал, в ЕС парламента е същия пеинцип, и глей до де се докараха.

    10:58 06.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Депутати-гумени печати

    3 0 Отговор
    Щели с ратификация на споразумение между Европейския съюз и Узбекистан да се занимават. Пълен абсурд

    11:07 06.11.2026

  • 17 !!!!

    1 1 Отговор
    Хайде сега да виидм дали българските студенти са достойно млади хора с чест, или са лакеи на прогресивните лъжци и зчочници, които се самозабравиха и буквално се гаврят с анрода ни! Всички студенти да освиркат Фатмака от село Славяноов и ЗаКаПеЧе-то Гарвана, пардон - Гълъба! И да ги изгонят от злата!

    11:10 06.11.2026

  • 18 урко

    2 2 Отговор
    Лоша новина за Свирчев, Кокорчо и компания, които няма да имат възможност да плюят от трибуната на народнот събрание дежурните си глупости. Сега ще трябва да компенсират с висене по телевизиите

    11:12 06.11.2026

  • 19 Цвете

    2 0 Отговор
    НЕ БЕШЕ ЛИ РЕДНО ,ПЪРВО В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ДА СЕ РАЗГЛЕДА ПРОСЛОВУТИЯ БЮДЖЕТ? ВСИЧКО Е НАОПАКИ С ТЕЗИ ПБ.🤦‍♂️🫡🤦‍♂️🫡🤥👎🤔🤫😠✈️🫡🤦‍♂️

    Коментиран от #30

    11:19 06.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 мчи

    0 1 Отговор
    то затова са управляващи, няма да слушат пропагандата на отмиращите герберасти....

    11:22 06.11.2026

  • 22 Замислих се

    1 1 Отговор
    Това не е опозиция, а хора които осъзнаха че няма килипир, няма да има кражби, няма да могат и да изнудват. Нямам спомен Борисов да е отговарял в Н С за нещо. Попитат ли го журналистите ( не неговите, на които са дадени въпросите които трябва да му зададат)за нещо, което той и без това не знае как да отговори, ги напада, сравнявайки ги с глупави пернати животинки и даже ги мъмри " Не Ви е срам". Румен Радев е пълна противоположност на еднокнижника, но как може да го разбере например Теменужка, чийто речник е по близък до селската клюкарка и плямпа врели не кипели с такава страст, че се чудиш защо изобщо е там. Впрочем харема на Борисов всички го видяхме, не трябва да са по умни от него

    Коментиран от #28

    11:36 06.11.2026

  • 23 Бюджета е за цирка

    3 0 Отговор
    А не за УНСС - 30% свръхпечалба на хранителните вериги, застраховките и телекомите, на банките и на бързите кредити. Драги ми смехурковци - тия 33% ще ги изядете вие и ние. Пари няма, Лукойл няма да плаща данъци а за нас е сметката - 30% инфлация на всички големи разходи на месец.Избирателите на ПБ не ги виждам как ще оцелеят от това вече.

    11:39 06.11.2026

  • 24 Невероятен

    2 0 Отговор
    страх! Румборок още през изминалата нощ се е изпуснал класически!

    11:42 06.11.2026

  • 25 Направо

    0 0 Отговор
    Го разпускайте парламента и без тва файдата е никаква

    11:44 06.11.2026

  • 26 И Премиер !

    0 0 Отговор
    И Парламент !

    Се Скатават !

    11:47 06.11.2026

  • 27 Чорапа

    0 0 Отговор
    Така ще е, че като ме питат малко по-труден въпрос се чудя на къде да гледам и с кой да се оправдавам.

    11:49 06.11.2026

  • 28 Като хЧе ли Този На Г . Донев !

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Замислих се":

    Е По-Голям !

    Същата Песен !

    С Нови Играчи !

    Коментиран от #29

    11:50 06.11.2026

  • 29 В Раширен !

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Като хЧе ли Този На Г . Донев !":

    Състав !

    Беззаконие !

    Беззаконие !

    И Пеак !

    Беззаконие !

    11:51 06.11.2026

  • 30 Блиндконтрол

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Цвете":

    Като го одобрят от ЕЦБ, ще го покажат и на опозицията в парламента. Дотогава ще ги оставят да плюят на сляпо.

    11:54 06.11.2026

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