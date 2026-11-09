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Кои са шестимата нови представители на съдиите във ВСС
  Тема: Избори

Кои са шестимата нови представители на съдиите във ВСС

9 Ноември, 2026 06:10 1 028 7

  • висш съдебен съвет-
  • съдийска квота-
  • мария терзийска-
  • съдебна реформа-
  • избор на съдии

Мария Терзийска получи най-много гласове, а двама от избраните са съдии във ВКС. Вотът се проведе повторно след като на първия тур не бе постигнато необходимото мнозинство

Кои са шестимата нови представители на съдиите във ВСС - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Шестима съдии са избрани за представители на съдийската квота в новия състав на Висшия съдебен съвет. Това са Мария Терзийска, Светлана Калинова, Даниела Александрова, Васил Петков, Веселка Златева-Кожухарова и Емилия Василева.

Резултатите бяха обявени от председателя на Избирателната комисия в Общото събрание на съдиите Бисер Троянов, съдия във Върховния касационен съд. Гласуването на 8 ноември беше повторено, след като при първия тур на 7 ноември нито един от кандидатите не получи необходимото мнозинство.

В повторния вот са участвали 1914 от общо 2275 съдии. Отчетени са 1904 действителни и 10 недействителни бюлетини. Мария Терзийска е получила 892 гласа, Светлана Калинова – 778, Даниела Александрова – 689, Васил Петков – 681, Веселка Златева-Кожухарова – 671, а Емилия Василева – 659.

Мария Терзийска – съдия с опит в три области

Мария Кирилова Терзийска е заместник-председател на Окръжния съд във Варна и ръководи търговското отделение от май 2014 г. Завършила е право в Софийския университет през 1999 г., а през 2000 г. започва работа като младши съдия в Окръжния съд във Варна.

След това правораздава в наказателното отделение на Районния съд във Варна, в административното отделение на Окръжния съд, а по-късно и в търговското отделение. Професионалният ѝ път обхваща повече от 22 години и три основни области на правораздаването.

Сред заявените от нея приоритети са подобряване на конкурсите и атестирането, прецизно измерване на натовареността, развитие на съдебната карта и довършване на дигитализацията. Тя поставя акцент и върху осъвременяването на правилата за съдебните служители и деловодната дейност.

Светлана Калинова и Емилия Василева – двата гласа от ВКС

Светлана Петрова Калинова е съдия в Гражданската колегия на Върховния касационен съд от май 2003 г. Преди това, между февруари 1999 г. и май 2003 г., е работила в Софийския градски съд по граждански дела.

Калинова е член на Аналитичното звено към ВКС от октомври 2022 г. и на Програмния съвет на Националния институт на правосъдието от януари 2023 г. В концепцията си тя поставя на преден план независимостта на съдебната власт, включително чрез бюджета, кадровата политика, натовареността, съдебната администрация и дигитализацията.

Емилия Василева Василева също идва от ВКС. От 2008 г. тя е съдия в съда, а в момента е председател на Второ търговско отделение на Търговската колегия. Преди това е правораздавала в Софийския районен съд, Софийския градски съд и Софийския апелативен съд.

Василева е член на Програмния съвет на Националния институт на правосъдието. Участвала е в изпити и обучения на младши съдии, както и в регионални семинари за магистрати. Сред заявените ѝ приоритети са възстановяване на доверието във ВСС, предвидима кадрова политика, решаване на проблемите с конкурсите и атестирането, електронното правосъдие и влиянието на изкуствения интелект.

Даниела Александрова – от прокуратурата до ръководството на СРС

Даниела Божидарова Александрова е заместник-председател на Софийския районен съд и съдия в него от септември 2014 г. Тя започва професионалния си път като младши прокурор в Окръжната прокуратура в Благоевград през 2005 г., а през 2007 г. е назначена за прокурор в Софийската районна прокуратура.

Александрова определя като основни задачи за новия ВСС приключването на висящите конкурсни процедури, прозрачността при командироването и по-доброто разпределение на работата и ресурсите според реалната натовареност. Тя поставя акцент и върху квалификацията на съдебната администрация, бюджета и технологичната среда.

Васил Петков – дълъг управленски опит

Васил Маринов Петков е съдия във Военно-апелативния съд и има над 22 години стаж в съдебната система. В началото на кариерата си е работил като юрисконсулт в Министерството на отбраната, а през 2004 г. е бил младши прокурор в Районната прокуратура в Котел.

През 2005 г. Петков става съдия в Районния съд в Ямбол, който ръководи между 2009 и 2014 г. След това е председател на Окръжния съд в Ямбол, преди да бъде назначен във Военно-апелативния съд. В концепцията си той посочва като приоритети бюджета на съдебната власт, правилата за възнагражденията, ускоряването на конкурсите и по-строгото управление на разходите.

Веселка Златева-Кожухарова – административен съдия от Пазарджик

Веселка Велкова Златева-Кожухарова е председател на Административния съд в Пазарджик. Тя има 28 години стаж в съдебната система, от които 23 години е работила като съдия в Районния съд в Пазарджик.

Златева-Кожухарова е завършила Немската езикова гимназия в Пазарджик и право в Пловдивския университет. Участвала е в работна група за изготвяне на концепция за въвеждане на задължителна съдебна медиация.

Сред посочените от нея въпроси, които очакват решение, са конкурсите и кадровото планиране, натовареността и съдебната карта, електронното правосъдие, статутът на съдебните служители, деловодната дейност, етичните стандарти и финансовата политика.

Решението на Избирателната комисия за резултата от избора подлежи на обжалване в седемдневен срок чрез Съдийската колегия на ВСС. След изтичането на този срок и приключването на евентуалните процедури по обжалване ще стане ясно кога новоизбраните представители ще започнат мандата си.

Източници: banker.bg, bnrnews.bg, paragrafa.com


София / България
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