Времето днес, прогноза за понеделник, 9 ноември: Облачно и дъждовно на места

Облачно време ще преобладава в България в понеделник, 9 ноември. На места в западната половина на страната ще превали дъжд, а в сутрешните часове в равнините ще има условия за мъгли и ниска облачност. Ще духа слаб вятър от южната четвърт, предимно от юг-югозапад.
Минималните температури ще бъдат между 0° и 7°, а максималните – между 7° и 12°. В София дневната температура ще достигне около 9°. В източните райони вероятността за валежи ще бъде по-малка, като облачността ще остане значителна.„В понеделник ще преобладава облачно време, на места в западната половина от страната ще превали дъжд“, посочва НИМХ.
Дъжд и сняг в планините
В планините от Западна и Централна България ще има валежи от дъжд. Над около 1700 метра дъждът ще преминава в сняг. Температурата на височина 1200 метра ще бъде около 6°, а на 2000 метра – около минус 1°.
През нощта срещу вторник валежната зона постепенно ще се премества на изток. Във вторник валежите в източните райони се очаква да спрат преди обяд, след което облачността временно ще се разкъса и намалее.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Времето със всеки изминал ден
Коментиран от #2
03:03 09.11.2026
2 Горски
До коментар #1 от "Времето със всеки изминал ден":Точен сте.
03:04 09.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Рошльото винаги живе на покрива
03:20 09.11.2026
5 Благодарим,
До коментар #3 от "Горски":да ви се връща двпйно!
03:26 09.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.