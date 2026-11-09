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Времето днес, прогноза за понеделник, 9 ноември: Облачно и дъждовно на места

Времето днес, прогноза за понеделник, 9 ноември: Облачно и дъждовно на места

9 Ноември, 2026 03:00 523 6

  • прогноза за времето-
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  • нимх

На места в западната половина ще превали дъжд, а сутринта в равнините ще има мъгли. В планините над 1700 метра валежите ще преминават в сняг

Времето днес, прогноза за понеделник, 9 ноември: Облачно и дъждовно на места - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Облачно време ще преобладава в България в понеделник, 9 ноември. На места в западната половина на страната ще превали дъжд, а в сутрешните часове в равнините ще има условия за мъгли и ниска облачност. Ще духа слаб вятър от южната четвърт, предимно от юг-югозапад.

Минималните температури ще бъдат между 0° и 7°, а максималните – между 7° и 12°. В София дневната температура ще достигне около 9°. В източните райони вероятността за валежи ще бъде по-малка, като облачността ще остане значителна.

„В понеделник ще преобладава облачно време, на места в западната половина от страната ще превали дъжд“, посочва НИМХ.

Дъжд и сняг в планините

В планините от Западна и Централна България ще има валежи от дъжд. Над около 1700 метра дъждът ще преминава в сняг. Температурата на височина 1200 метра ще бъде около 6°, а на 2000 метра – около минус 1°.

През нощта срещу вторник валежната зона постепенно ще се премества на изток. Във вторник валежите в източните райони се очаква да спрат преди обяд, след което облачността временно ще се разкъса и намалее.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Времето със всеки изминал ден

    3 1 Отговор
    ще се влошава за Тръмп, Путин, Радев, Йотова, Костадинов, Волгин и още няколко oтвpaтuтeлнu същества.

    Коментиран от #2

    03:03 09.11.2026

  • 2 Горски

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Времето със всеки изминал ден":

    Точен сте.

    03:04 09.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Рошльото винаги живе на покрива

    1 1 Отговор
    Кога ше вауи снег ма парцалЬ

    03:20 09.11.2026

  • 5 Благодарим,

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Горски":

    да ви се връща двпйно!

    03:26 09.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

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