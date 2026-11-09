Времето днес, прогноза за понеделник, 9 ноември: Облачно и дъждовно на места

Облачно време ще преобладава в България в понеделник, 9 ноември. На места в западната половина на страната ще превали дъжд, а в сутрешните часове в равнините ще има условия за мъгли и ниска облачност. Ще духа слаб вятър от южната четвърт, предимно от юг-югозапад.

Минималните температури ще бъдат между 0° и 7°, а максималните – между 7° и 12°. В София дневната температура ще достигне около 9°. В източните райони вероятността за валежи ще бъде по-малка, като облачността ще остане значителна.

Дъжд и сняг в планините

„В понеделник ще преобладава облачно време, на места в западната половина от страната ще превали дъжд“, посочва НИМХ.

В планините от Западна и Централна България ще има валежи от дъжд. Над около 1700 метра дъждът ще преминава в сняг. Температурата на височина 1200 метра ще бъде около 6°, а на 2000 метра – около минус 1°.

През нощта срещу вторник валежната зона постепенно ще се премества на изток. Във вторник валежите в източните райони се очаква да спрат преди обяд, след което облачността временно ще се разкъса и намалее.