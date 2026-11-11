11 ноември 1952 г.: Разстрелът на четиримата католически мъченици от комунистическата власт в България

В нощта на 11 срещу 12 ноември 1952 г. в Софийския централен затвор са разстреляни епископ Евгений Босилков и католическите свещеници Камен Вичев, Павел Джиджов и Йосафат Шишков. Четиримата са осъдени по т. нар. католически процес, проведен в Народна република България срещу духовници и миряни от Католическата църква.
По данни, публикувани от Българската телеграфна агенция, съдебното дело започва на 29 септември 1952 г. в София. Подсъдими са 40 души – 27 свещеници, 12 миряни и една монахиня. Прокуратурата ги обвинява в създаване на „шпионска и заговорническа католическа организация в България“, която действала в полза на Ватикана и на чужди разузнавания. Формулировките са част от политическата рамка на процеса и отразяват обвинителната теза на тогавашната власт.
Четири смъртни присъди
На 3 октомври Върховният съд произнася присъдите. Епископ Евгений Босилков, Камен Вичев, Павел Джиджов и Йосафат Шишков са осъдени на смърт чрез разстрел и на пълна конфискация на имуществото. Останалите 36 подсъдими получават наказания от една до 20 години затвор, също с конфискация на имуществото.
Екзекуцията е извършена в 23:30 часа на 11 ноември 1952 г. Четиримата са погребани в неизвестен общ гроб. По-късно Католическата църква ги определя като жертви на комунистическите репресии. В проповедта си при беатификацията на Босилков папа Йоан Павел II го нарича „една от многото жертви, принесени от атеистичния комунизъм в България и другаде“.
От присъдата до беатификацията
Евгений Босилков е обявен за блажен на 15 март 1998 г. във Ватикана. Четири години по-късно, на 26 май 2002 г., по време на посещението си в България, папа Йоан Павел II обявява за блажени и тримата свещеници – Камен Вичев, Павел Джиджов и Йосафат Шишков. Тържествената меса е отслужена в Пловдив.
Паметта на четиримата се почита на 13 ноември – деня, определен от Католическата църква за поклонение пред тяхното мъченичество. В Министерството на външните работи посочват, че с промените в Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица осъдените по големия католически процес от 1952 г. са реабилитирани. Законът обхваща незаконно репресирани заради политически убеждения или религиозни вярвания в периода от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г.
Така процесът, започнал с обвинения в шпионаж и заговор, остава в историята едновременно като един от най-тежките удари срещу Католическата църква в България и като дело, чиито осъдени по-късно са почетени като блажени мъченици.
Източници: utroruse.com, archivioradiovaticana.va, archives.bnr.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Маринов
Коментиран от #4
02:30 11.11.2026
3 Русофилите,
Хиляди християни(православни и католици) са измъчвани и убити през този период, който вие възхвалявате. Много от тези, на които се възхищавате днес, са участвали в тези престъпления. Знаели са за тях. Подкрепяли са това.
А сега се изказват за защита на православните ценности.
Двулични, престъпни нuщoжecтвa!
Коментиран от #5
02:33 11.11.2026
4 Защото и те са
До коментар #2 от "Маринов":бивши комунисти или родственици на такива.
02:38 11.11.2026
5 Верно ли бе
До коментар #3 от "Русофилите,":А католическата църква колко милиона изби от средновековието досега ? Айде бегай оттука .
Коментиран от #7
03:01 11.11.2026
6 Горски
„Бог трябва да проникне в цялата ти душа и около Него трябва да бъде ориентиран целият ти живот." Поема официално расото на пасионистите и приема духовното име Евгений в Белгия, където се обучава. Върнат в България, за да бъде ръкоположен за свещеник. През следващата година е изпратен в Рим в Папския източен институт. Едва 9 годишен Босилков приема тайнството миропомазание, а две години по-късно е приет в пансиона на отците-пасионисти в село Ореш. Постъпва в тяхната Духовна семинария в Русе, където е седалището на Никополската епархия.
03:02 11.11.2026
7 Отговаряш като Сталин
До коментар #5 от "Верно ли бе":"А вие защо биете негрите"
Въпросът е, не за католици, а за избити десетки хиляди ПРАВОСЛАВНИ свещеници, разрушени хиляди ПРАВОАЛАВНИ параклиси, църкви, катедрали, манастири. Унищожени ПРАВОСЛАВНИ икони, Библии, книги.
Трзи четири католически свещеници са капка в морето.
03:08 11.11.2026