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11 ноември 1952 г.: Разстрелът на четиримата католически мъченици от комунистическата власт в България
  Тема: Известни личности

11 ноември 1952 г.: Разстрелът на четиримата католически мъченици от комунистическата власт в България

11 Ноември, 2026 02:17 599 7

  • католически процес-
  • евгений босилков-
  • камен вичев-
  • павел джиджов-
  • йосафат шишков

Епископ Евгений Босилков и свещениците Камен Вичев, Павел Джиджов и Йосафат Шишков са осъдени по т. нар. католически процес

11 ноември 1952 г.: Разстрелът на четиримата католически мъченици от комунистическата власт в България - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

В нощта на 11 срещу 12 ноември 1952 г. в Софийския централен затвор са разстреляни епископ Евгений Босилков и католическите свещеници Камен Вичев, Павел Джиджов и Йосафат Шишков. Четиримата са осъдени по т. нар. католически процес, проведен в Народна република България срещу духовници и миряни от Католическата църква.

По данни, публикувани от Българската телеграфна агенция, съдебното дело започва на 29 септември 1952 г. в София. Подсъдими са 40 души – 27 свещеници, 12 миряни и една монахиня. Прокуратурата ги обвинява в създаване на „шпионска и заговорническа католическа организация в България“, която действала в полза на Ватикана и на чужди разузнавания. Формулировките са част от политическата рамка на процеса и отразяват обвинителната теза на тогавашната власт.

Четири смъртни присъди

На 3 октомври Върховният съд произнася присъдите. Епископ Евгений Босилков, Камен Вичев, Павел Джиджов и Йосафат Шишков са осъдени на смърт чрез разстрел и на пълна конфискация на имуществото. Останалите 36 подсъдими получават наказания от една до 20 години затвор, също с конфискация на имуществото.

Екзекуцията е извършена в 23:30 часа на 11 ноември 1952 г. Четиримата са погребани в неизвестен общ гроб. По-късно Католическата църква ги определя като жертви на комунистическите репресии. В проповедта си при беатификацията на Босилков папа Йоан Павел II го нарича „една от многото жертви, принесени от атеистичния комунизъм в България и другаде“.

От присъдата до беатификацията

Евгений Босилков е обявен за блажен на 15 март 1998 г. във Ватикана. Четири години по-късно, на 26 май 2002 г., по време на посещението си в България, папа Йоан Павел II обявява за блажени и тримата свещеници – Камен Вичев, Павел Джиджов и Йосафат Шишков. Тържествената меса е отслужена в Пловдив.

Паметта на четиримата се почита на 13 ноември – деня, определен от Католическата църква за поклонение пред тяхното мъченичество. В Министерството на външните работи посочват, че с промените в Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица осъдените по големия католически процес от 1952 г. са реабилитирани. Законът обхваща незаконно репресирани заради политически убеждения или религиозни вярвания в периода от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г.

Така процесът, започнал с обвинения в шпионаж и заговор, остава в историята едновременно като един от най-тежките удари срещу Католическата църква в България и като дело, чиито осъдени по-късно са почетени като блажени мъченици.

Източници: utroruse.com, archivioradiovaticana.va, archives.bnr.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Маринов

    6 3 Отговор
    Въпрос: имало ли е шпионаж? Великите писатели, ползващи архива на комисията по досиетата, защо нищо не да написали за този процес? Вероятно е имало разработка на ДС: защо след промените няма статия с факти, с само откъслечна пропаганда? Странно...

    Коментиран от #4

    02:30 11.11.2026

  • 3 Русофилите,

    6 5 Отговор
    хубаво се вижте!
    Хиляди християни(православни и католици) са измъчвани и убити през този период, който вие възхвалявате. Много от тези, на които се възхищавате днес, са участвали в тези престъпления. Знаели са за тях. Подкрепяли са това.
    А сега се изказват за защита на православните ценности.
    Двулични, престъпни нuщoжecтвa!

    Коментиран от #5

    02:33 11.11.2026

  • 4 Защото и те са

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Маринов":

    бивши комунисти или родственици на такива.

    02:38 11.11.2026

  • 5 Верно ли бе

    1 5 Отговор

    До коментар #3 от "Русофилите,":

    А католическата църква колко милиона изби от средновековието досега ? Айде бегай оттука .

    Коментиран от #7

    03:01 11.11.2026

  • 6 Горски

    3 1 Отговор
    лаженият Евгений Босилков, епископ пасионист в Никопол, е роден в Белене на 16.11.1900 г. Изтъкната личност на своето време, той бива осъден на смърт от комунистическия режим по време на един скалъпен процес-фарс. Разстрелян на 11.11.1952 г. в София. Преди процеса той пише: „Следите от нашата кръв са залог за едно прекрасно бъдеще на Църквата в България" Обявен за Блажен от папа Йоан Павел II на 15.03.1998 година.
    „Бог трябва да проникне в цялата ти душа и около Него трябва да бъде ориентиран целият ти живот." Поема официално расото на пасионистите и приема духовното име Евгений в Белгия, където се обучава. Върнат в България, за да бъде ръкоположен за свещеник. През следващата година е изпратен в Рим в Папския източен институт. Едва 9 годишен Босилков приема тайнството миропомазание, а две години по-късно е приет в пансиона на отците-пасионисти в село Ореш. Постъпва в тяхната Духовна семинария в Русе, където е седалището на Никополската епархия.

    03:02 11.11.2026

  • 7 Отговаряш като Сталин

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Верно ли бе":

    "А вие защо биете негрите"
    Въпросът е, не за католици, а за избити десетки хиляди ПРАВОСЛАВНИ свещеници, разрушени хиляди ПРАВОАЛАВНИ параклиси, църкви, катедрали, манастири. Унищожени ПРАВОСЛАВНИ икони, Библии, книги.
    Трзи четири католически свещеници са капка в морето.

    03:08 11.11.2026

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