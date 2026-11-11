11 ноември 1952 г.: Разстрелът на четиримата католически мъченици от комунистическата власт в България

В нощта на 11 срещу 12 ноември 1952 г. в Софийския централен затвор са разстреляни епископ Евгений Босилков и католическите свещеници Камен Вичев, Павел Джиджов и Йосафат Шишков. Четиримата са осъдени по т. нар. католически процес, проведен в Народна република България срещу духовници и миряни от Католическата църква.

По данни, публикувани от Българската телеграфна агенция, съдебното дело започва на 29 септември 1952 г. в София. Подсъдими са 40 души – 27 свещеници, 12 миряни и една монахиня. Прокуратурата ги обвинява в създаване на „шпионска и заговорническа католическа организация в България“, която действала в полза на Ватикана и на чужди разузнавания. Формулировките са част от политическата рамка на процеса и отразяват обвинителната теза на тогавашната власт.

Четири смъртни присъди

На 3 октомври Върховният съд произнася присъдите. Епископ Евгений Босилков, Камен Вичев, Павел Джиджов и Йосафат Шишков са осъдени на смърт чрез разстрел и на пълна конфискация на имуществото. Останалите 36 подсъдими получават наказания от една до 20 години затвор, също с конфискация на имуществото.

Екзекуцията е извършена в 23:30 часа на 11 ноември 1952 г. Четиримата са погребани в неизвестен общ гроб. По-късно Католическата църква ги определя като жертви на комунистическите репресии. В проповедта си при беатификацията на Босилков папа Йоан Павел II го нарича „една от многото жертви, принесени от атеистичния комунизъм в България и другаде“.

От присъдата до беатификацията

Евгений Босилков е обявен за блажен на 15 март 1998 г. във Ватикана. Четири години по-късно, на 26 май 2002 г., по време на посещението си в България, папа Йоан Павел II обявява за блажени и тримата свещеници – Камен Вичев, Павел Джиджов и Йосафат Шишков. Тържествената меса е отслужена в Пловдив.

Паметта на четиримата се почита на 13 ноември – деня, определен от Католическата църква за поклонение пред тяхното мъченичество. В Министерството на външните работи посочват, че с промените в Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица осъдените по големия католически процес от 1952 г. са реабилитирани. Законът обхваща незаконно репресирани заради политически убеждения или религиозни вярвания в периода от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г.

Така процесът, започнал с обвинения в шпионаж и заговор, остава в историята едновременно като един от най-тежките удари срещу Католическата църква в България и като дело, чиито осъдени по-късно са почетени като блажени мъченици.

Източници: utroruse.com, archivioradiovaticana.va, archives.bnr.bg