Демерджиев: Много са причините за катастрофата на АМ „Тракия“

Мъгла, рязък спад на видимостта и липса на предупредителна инфраструктура са сред факторите за тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“ край Зимница. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

По последната информация на БНТ при инцидента са загинали 12 души, а 46 са пострадали. В сблъсъците са участвали 86 превозни средства – 63 в платното в посока Бургас и 23 в платното към София.

Видимостта е паднала до 10 метра

Демерджиев посочи, че малко преди произшествието видимостта е била около 70-80 метра, но на мястото на катастрофата мъглата рязко се е сгъстила.

„Видимостта, която първоначално е била 70-80 метра, е паднала до 10 метра. Това е причината за първоначалното произшествие. Оттам нататък е ясно какво се е случило с водачите, движещи се назад“, заяви Иван Демерджиев.

По думите му след първия сблъсък автомобилите са започнали да се натрупват изключително бързо в посока от София към Бургас. Той уточни, че окончателните изводи трябва да бъдат направени след огледа и работата на Националната следствена служба.

Министърът посочи пропуски в организацията

Демерджиев заяви, че между камерите на Агенция „Пътна инфраструктура“, които наблюдават обстановката в реално време, и пътните полицаи няма необходимата свързаност. Според него на магистралата липсват и информационни табла, които да предупреждават водачите за опасностите и да указват как да реагират.

„Ако тези две неща бяха направени през годините назад, реакцията щеше да бъде превантивна, а не последваща“, каза министърът.

Магистрала „Тракия“ остава затворена в двете посоки в района на Ямбол заради огледа и големия брой тежкотоварни автомобили, участвали в катастрофата. Разчистването трябва да започне след приключването на следствените действия. На място се очаква да пристигнат девет следователи като екип.

Спасителните екипи са изнесли пострадалите на ръце

Вътрешният министър благодари на служителите, които са изнесли част от пострадалите с носилки до линейките, тъй като до центъра на произшествието не е имало достъп. Той посочи, че своевременната помощ е била възможна благодарение на множеството изпратени линейки и бързата реакция на лечебните заведения.

По-ранна информация от мястото сочеше различен брой жертви и пострадали – 11 загинали и 48 ранени. По-късното съобщение на БНТ актуализира броя на загиналите на 12.

Източници: bntnews.bg