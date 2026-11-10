Демерджиев: Много са причините за катастрофата на АМ „Тракия“

Мъгла, рязък спад на видимостта и липса на предупредителна инфраструктура са сред факторите за тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“ край Зимница. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
По последната информация на БНТ при инцидента са загинали 12 души, а 46 са пострадали. В сблъсъците са участвали 86 превозни средства – 63 в платното в посока Бургас и 23 в платното към София.
Видимостта е паднала до 10 метра
Демерджиев посочи, че малко преди произшествието видимостта е била около 70-80 метра, но на мястото на катастрофата мъглата рязко се е сгъстила.
По думите му след първия сблъсък автомобилите са започнали да се натрупват изключително бързо в посока от София към Бургас. Той уточни, че окончателните изводи трябва да бъдат направени след огледа и работата на Националната следствена служба.
Министърът посочи пропуски в организацията
Демерджиев заяви, че между камерите на Агенция „Пътна инфраструктура“, които наблюдават обстановката в реално време, и пътните полицаи няма необходимата свързаност. Според него на магистралата липсват и информационни табла, които да предупреждават водачите за опасностите и да указват как да реагират.„Ако тези две неща бяха направени през годините назад, реакцията щеше да бъде превантивна, а не последваща“, каза министърът.
Магистрала „Тракия“ остава затворена в двете посоки в района на Ямбол заради огледа и големия брой тежкотоварни автомобили, участвали в катастрофата. Разчистването трябва да започне след приключването на следствените действия. На място се очаква да пристигнат девет следователи като екип.
Спасителните екипи са изнесли пострадалите на ръце
Вътрешният министър благодари на служителите, които са изнесли част от пострадалите с носилки до линейките, тъй като до центъра на произшествието не е имало достъп. Той посочи, че своевременната помощ е била възможна благодарение на множеството изпратени линейки и бързата реакция на лечебните заведения.
По-ранна информация от мястото сочеше различен брой жертви и пострадали – 11 загинали и 48 ранени. По-късното съобщение на БНТ актуализира броя на загиналите на 12.
Източници: bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Много Известен Съветски Актьор
Коментиран от #5, #6, #18, #20, #30
15:50 10.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Но Главната причина са
15:53 10.11.2026
4 Във Вулгария е така.
15:53 10.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Оставка!
15:55 10.11.2026
8 Много са те
15:58 10.11.2026
9 Невярно
Причината е липсата както на житейски, така и на шофьорски опит. През тези месеци човек трябва винаги да очаква рязка смяна на обстановката и да избира подходяща скорост. Колите сега са натъпкани с всякакви играчки, е и? Вършат ли работа?!
Мислене и дисциплина трябват, не каране без капка разум. Ами ако имаше и лед? Не ми се мисли. Най-отвратителната комбинация.
15:58 10.11.2026
10 И НАЙ ВЕЧЕ ПРИЧИНАТА Е
Коментиран от #26
15:59 10.11.2026
11 Смешник
Коментиран от #27
16:00 10.11.2026
12 амче направете им ревизия за кво харчили
само приказки и анализи
„Ако тези две неща бяха направени през годините назад, реакцията щеше да бъде превантивна, а не последваща“, каза министърът.
16:01 10.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Родина
Неспазване на дистанция и висока скорост .
От доста дни има мъгла . Но , те герой .
16:02 10.11.2026
15 Истината
Коментиран от #25
16:02 10.11.2026
16 Наблюдател
16:04 10.11.2026
17 ДДД
16:05 10.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 АБЕ
16:05 10.11.2026
20 Наблюдател
До коментар #1 от "Много Известен Съветски Актьор":При Вълко Червенко такива катастрофи като при Радев не са ставали. А през турско да не говорим.
Коментиран от #21
16:06 10.11.2026
21 АБЕ
До коментар #20 от "Наблюдател":През турско какво да катастрофира???
Кон с каруца???
16:09 10.11.2026
22 Забележка
16:10 10.11.2026
23 Факт
16:10 10.11.2026
24 дядя дръмпи
16:13 10.11.2026
25 Факт
До коментар #15 от "Истината":Вчера един заблуден летеше по бул.Сливница с80
16:13 10.11.2026
26 🦉🦉🦉🦉
До коментар #10 от "И НАЙ ВЕЧЕ ПРИЧИНАТА Е":ЧенGEтата от района са във Варна да затварят улици и да бранят УесулиZA от народната любOF❗
16:13 10.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Макс
16:16 10.11.2026
29 Истината
16:18 10.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Дзак
16:23 10.11.2026
32 Са покрай таз катастрофа
16:23 10.11.2026
33 виктория
16:24 10.11.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 скоро,скоро!!!
16:26 10.11.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Йотова
16:31 10.11.2026
39 Тоя пак нагло се оправдава
Оставка бе, фатмак!
16:35 10.11.2026
40 Тези на са сериозни
16:38 10.11.2026
41 Демерджиев,
Никакви системи за свързаност не се изискват.
Изисква се мозък и опит.
Виж как го правят по света бе!
16:40 10.11.2026