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Демерджиев: Много са причините за катастрофата на АМ „Тракия“
  Тема: Войната на пътя

Демерджиев: Много са причините за катастрофата на АМ „Тракия“

10 Ноември, 2026 15:47 1 285 41

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  • мъгла-
  • войната на пътя

Видимостта край Зимница е паднала рязко от 70-80 до около 10 метра. Министърът посочи липсата на предупредителни табла и свързаност между камерите и пътните полицаи

Демерджиев: Много са причините за катастрофата на АМ „Тракия“ - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Мъгла, рязък спад на видимостта и липса на предупредителна инфраструктура са сред факторите за тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“ край Зимница. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

По последната информация на БНТ при инцидента са загинали 12 души, а 46 са пострадали. В сблъсъците са участвали 86 превозни средства – 63 в платното в посока Бургас и 23 в платното към София.

Видимостта е паднала до 10 метра

Демерджиев посочи, че малко преди произшествието видимостта е била около 70-80 метра, но на мястото на катастрофата мъглата рязко се е сгъстила.

„Видимостта, която първоначално е била 70-80 метра, е паднала до 10 метра. Това е причината за първоначалното произшествие. Оттам нататък е ясно какво се е случило с водачите, движещи се назад“, заяви Иван Демерджиев.

По думите му след първия сблъсък автомобилите са започнали да се натрупват изключително бързо в посока от София към Бургас. Той уточни, че окончателните изводи трябва да бъдат направени след огледа и работата на Националната следствена служба.

Министърът посочи пропуски в организацията

Демерджиев заяви, че между камерите на Агенция „Пътна инфраструктура“, които наблюдават обстановката в реално време, и пътните полицаи няма необходимата свързаност. Според него на магистралата липсват и информационни табла, които да предупреждават водачите за опасностите и да указват как да реагират.

„Ако тези две неща бяха направени през годините назад, реакцията щеше да бъде превантивна, а не последваща“, каза министърът.

Магистрала „Тракия“ остава затворена в двете посоки в района на Ямбол заради огледа и големия брой тежкотоварни автомобили, участвали в катастрофата. Разчистването трябва да започне след приключването на следствените действия. На място се очаква да пристигнат девет следователи като екип.

Спасителните екипи са изнесли пострадалите на ръце

Вътрешният министър благодари на служителите, които са изнесли част от пострадалите с носилки до линейките, тъй като до центъра на произшествието не е имало достъп. Той посочи, че своевременната помощ е била възможна благодарение на множеството изпратени линейки и бързата реакция на лечебните заведения.

По-ранна информация от мястото сочеше различен брой жертви и пострадали – 11 загинали и 48 ранени. По-късното съобщение на БНТ актуализира броя на загиналите на 12.

Източници: bntnews.bg


Ямбол / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много Известен Съветски Актьор

    21 35 Отговор
    Ти си една от причините, некадръник. Останалите са- Мунчо и другите "прогресивни измекяри". От вас не става и чеп за зеле, комунделски крадци и измамници.

    Коментиран от #5, #6, #18, #20, #30

    15:50 10.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Но Главната причина са

    30 10 Отговор
    "магистралите" на Тиквата! Олтари за жертвоприношения!

    15:53 10.11.2026

  • 4 Във Вулгария е така.

    11 4 Отговор
    Ша са изтрепете бе😁😁😁

    15:53 10.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Оставка!

    18 20 Отговор
    Оставка! Оставка!

    15:55 10.11.2026

  • 8 Много са те

    12 10 Отговор
    Каза прогресиста, затворил Хемус за 45678889 път, без алтернативен път. Абсолютни аматьори.

    15:58 10.11.2026

  • 9 Невярно

    20 1 Отговор
    Причините са винаги някъде извън нас! Хайде де!
    Причината е липсата както на житейски, така и на шофьорски опит. През тези месеци човек трябва винаги да очаква рязка смяна на обстановката и да избира подходяща скорост. Колите сега са натъпкани с всякакви играчки, е и? Вършат ли работа?!
    Мислене и дисциплина трябват, не каране без капка разум. Ами ако имаше и лед? Не ми се мисли. Най-отвратителната комбинация.

    15:58 10.11.2026

  • 10 И НАЙ ВЕЧЕ ПРИЧИНАТА Е

    23 4 Отговор
    Вашите СЛУЖБАРИ. При хубаво време през километър патрулки камери глоби лежат и пълнят бюджета. А сега мъгла мокър асфалт високи скорости а няма кои да ги предупреди контролира да ги спре. Научени ченге храст камера от предишните. Научете ги кога трябва да си вършат съвестно работата. Просълзих се сутринта кога видях катастрофата. Жалко за хората а и всеки един от нас можеше да бъде на тяхното място.

    Коментиран от #26

    15:59 10.11.2026

  • 11 Смешник

    12 12 Отговор
    Основната е пристигането на тая вещица Урсула Тя е на коцуз

    Коментиран от #27

    16:00 10.11.2026

  • 12 амче направете им ревизия за кво харчили

    7 0 Отговор
    ама естествено че няма и така как си е било
    само приказки и анализи

    „Ако тези две неща бяха направени през годините назад, реакцията щеше да бъде превантивна, а не последваща“, каза министърът.

    16:01 10.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Родина

    19 1 Отговор
    Колите станаха умни , шофьорите прости .
    Неспазване на дистанция и висока скорост .
    От доста дни има мъгла . Но , те герой .

    16:02 10.11.2026

  • 15 Истината

    13 12 Отговор
    Украински тирове с жито се надбягват с леки коли в мъгла, на бойкова магистрала ...

    Коментиран от #25

    16:02 10.11.2026

  • 16 Наблюдател

    21 0 Отговор
    Основната причина - диващината на пътя на ганьовците. Мъгла, караш бавно, спазваш дистанция, не засичаш другите. Да, ама не.

    16:04 10.11.2026

  • 17 ДДД

    7 6 Отговор
    Този какво направи за безопасността на трафика, докато беше няколко пъти служебен министър?

    16:05 10.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 АБЕ

    12 6 Отговор
    Кога най-после Бойо ще бъде осъден за калпавите магистрали и МЕНТЕнели.

    16:05 10.11.2026

  • 20 Наблюдател

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Много Известен Съветски Актьор":

    При Вълко Червенко такива катастрофи като при Радев не са ставали. А през турско да не говорим.

    Коментиран от #21

    16:06 10.11.2026

  • 21 АБЕ

    5 1 Отговор

    До коментар #20 от "Наблюдател":

    През турско какво да катастрофира???
    Кон с каруца???

    16:09 10.11.2026

  • 22 Забележка

    7 4 Отговор
    Това не е магистрала. Това е евтино решение на проблема.

    16:10 10.11.2026

  • 23 Факт

    3 3 Отговор
    И как разбра,че е била 10 метра!?

    16:10 10.11.2026

  • 24 дядя дръмпи

    3 1 Отговор
    толкова ли е трудно да предположите ,че някой може да е направил саботаж там...един голям влекач да застане напряко и ето ти ситуация и чакай рибата...другите простотии дето бълвате...В германия какви табели имало и в холандия ...Е ,и там знаете ли в какви касапници съм се спасявал...НА Магистралите стават ГОЛЕМИТЕ КАСАПНИЦИ..Във франция име Национални пътища и никога не се качвам на магистрала ,в бг също имаме и само ако няма как тогава се качвам и карам лента до аварийната и двете ми десни колела са стъпили леко в аварийната скорост 100-110.ако изпреварвам отивам до 130 и нагоре и прибирам машенка ,защото съм оцелял 40г сред вас бг-шофьори....ПС..Какво стана ,пластмасовите ви коли на кутийки от бира мязат....

    16:13 10.11.2026

  • 25 Факт

    8 0 Отговор

    До коментар #15 от "Истината":

    Вчера един заблуден летеше по бул.Сливница с80

    16:13 10.11.2026

  • 26 🦉🦉🦉🦉

    6 3 Отговор

    До коментар #10 от "И НАЙ ВЕЧЕ ПРИЧИНАТА Е":

    ЧенGEтата от района са във Варна да затварят улици и да бранят УесулиZA от народната любOF❗

    16:13 10.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Макс

    6 3 Отговор
    А защо има липса на предупредителна сигнатура ? Колко време ви трябва на вас от ПБ , за да се справите с елементарни неща ? Оставка на правителството !!! С нищо не се справихте досега . Вървете си , преди да сме казали МУТРИ ВЪН !!!

    16:16 10.11.2026

  • 29 Истината

    6 2 Отговор
    е,че там пътят правен от Станишев и Боко те изхвърля извън него, дори и при хубаво време. Политиците и пътищата в България са най-големите убийци.

    16:18 10.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Дзак

    5 1 Отговор
    Подобни условия са често явление всяка зима на Тракия. Гъсти мъгли падат и между Чирпан и Пловдив. Водачите трябва да се интересуват от условията на път преди пътуване и да карат адекватно.

    16:23 10.11.2026

  • 32 Са покрай таз катастрофа

    4 1 Отговор
    Какви дивотий ше измислят и наложат шапкарите на каращите по пъта

    16:23 10.11.2026

  • 33 виктория

    2 2 Отговор
    причината е една!!!! 20 години преход с тиквата!!!сега си плащаме!!!

    16:24 10.11.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 скоро,скоро!!!

    3 0 Отговор
    всеки натиска педала и се мисли за велик!!!

    16:26 10.11.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Йотова

    4 1 Отговор
    Тоя глупак от колко време е министър? От вчера ли, или от онзи ден? Два месеца се занимава с полетите на Пеевски, вместо да си върши задълженията. Само констатират проблемите! Къде бяха да ги решават? Защо няма свързаност между камерите на АПИ и пътна полиция? Кой да я изгради тази свързаност? Аз ли? Или баба Вуна от Долно Нанагорнище? Тези като Демерджиев и останалите за какво са там? Докога ще стават трагедии, а те ще се занимават само със себе си и с далавери и ще си прехвърлят топката? Какво ще каже големия политик Радев? "Спасителя"? Бореца с олигархията? По негово време народът се изтрепа по пътищата, той само рецитира

    16:31 10.11.2026

  • 39 Тоя пак нагло се оправдава

    2 3 Отговор
    с предишните!

    Оставка бе, фатмак!

    16:35 10.11.2026

  • 40 Тези на са сериозни

    0 2 Отговор
    Дойдоха да си правят ПР на катастрофата, мислех си че сме стигнали дъното ама май копаем под него.

    16:38 10.11.2026

  • 41 Демерджиев,

    1 1 Отговор
    да беше пратил по две коли в двата края на зоната на мъглата да пуснат светлините и да отбият движение в една лента, за да се намали скоростта и по двама полицаи да предупреждават водачите, че напред има гъста мъгла, да карат бавно!

    Никакви системи за свързаност не се изискват.

    Изисква се мозък и опит.
    Виж как го правят по света бе!

    16:40 10.11.2026

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