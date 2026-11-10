Два „Спартан“-а и два „Кугър“-а в готовност за помощ

Два самолета „Спартан“ и два вертолета „Кугър“ са били приведени в готовност за оказване на помощ след тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“, близо до Ямбол. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов.

„Още сутринта организирахме изпращане на екипи от Военномедицинска академия - Сливен, два екипа с реанимобили“, каза Стоянов. По думите му два самолета „Спартан“ са били пребазирани на летище „Безмер“, а два вертолета „Кугър“ са били подготвени за помощ.

„Имахме готовност с два вертолета „Кугър“, с допълнително два екипа на летище „Крумово“, готови да окажат необходимата помощ“, допълни министърът.

Реанимобили са били изпратени и от близки формирования на Българската армия. Министерството на отбраната оказва съдействие на Министерството на здравеопазването при действията след инцидента.

12 жертви и близо 50 ранени

При двете тежки катастрофи, станали при гъста мъгла на автомагистрала „Тракия“, са участвали общо 86 превозни средства. Потвърдена е смъртта на 12 души, а близо 50 са ранени, съобщи БНТ.

Мащабът на инцидента наложи включването на медицински екипи, реанимобили и въздушен транспорт в готовност. Към момента от изявлението на министъра не става ясно дали самолетите и вертолетите са били използвани за превоз на пострадали или са останали в резерв.

Източници: bntnews.bg