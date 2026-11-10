Откриха гореща линия за близки на пострадалите край Зимница

Министерството на здравеопазването откри гореща телефонна линия за близки на пострадалите при тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“ край Зимница. На телефон 02 930 11 52 гражданите могат да получат информация в кои лечебни заведения са настанени техни роднини и близки.
По данни на Министерството на здравеопазването 46 души са пострадали при инцидента. Те са настанени в болници в Сливен, Ямбол и Бургас. В Сливен се намират 27 души, в Ямбол – 12, а в Бургас – 7. Съобщеният брой на загиналите е 11.
В катастрофата са участвали 86 превозни средства
Верижната катастрофа е обхванала и двете платна на магистралата. Участвалите превозни средства са 86 – 63 в посока Бургас и 23 в посока София, съобщиха органите на реда. Според изнесените данни първото произшествие е станало в платното към Бургас, след което е възникнал и инцидент в обратната посока.
Разследват се две отделни пътнотранспортни произшествия. Образувани са две досъдебни производства, а по случая се очаква да бъдат назначени експертизи. Причините и конкретните обстоятелства около катастрофата все още се изясняват.
Горещата линия е предназначена да улесни близките, които търсят информация за местонахождението на пострадалите в лечебните заведения.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мимиш
Коментиран от #9
15:01 10.11.2026
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5 Тик-Ток
Коментиран от #25
15:13 10.11.2026
6 Сатана Z
Коментиран от #32
15:13 10.11.2026
7 Доротея
15:14 10.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 не мислим и не знаем
До коментар #1 от "мимиш":1 мимиш
11ОТГОВОР
утре ще е ден на траур.
-;-
и в траур и след траур сме си същите!
15:15 10.11.2026
10 Да си избереш Тато от Тему 🤣
„Някакъв ад е тук“: 7 часа след тежката катастрофа на „Тракия“ хора остават блокирани на мястото на инцидента
Прогресивно ми е ...
Коментиран от #13
15:17 10.11.2026
11 Павлов
15:17 10.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 9689
15:21 10.11.2026
15 Дървен филосов
До коментар #12 от "Оправданието на МВР забележете:":Светещите табла трябваше да ги има преди 5-6 години, ама парите за тях отидоха за процентите на Шиши и Боко.
Коментиран от #23
15:23 10.11.2026
16 Чума
15:23 10.11.2026
17 Василев
Коментиран от #20
15:23 10.11.2026
18 Пак ще задам Въпрос N-1
Ако ли не, Очакваме Оставки на Министъра на МВР, Всички отговорни за движението на Магистрала Тракия в МВР, АПИ и Правителството на Румен Радев?
Оправданието за Внезапно Паднала Гъста Мъгла е оправдание за пред училищна възраст?
Очакваме Оставки и Уволнения в МВР, АПИ, Правителството на Румен Радев?
И не ми трийте поста, пиша го за втори път!
15:33 10.11.2026
19 Пак ще задам Въпрос N-1
15:36 10.11.2026
20 боко шишев радеф
До коментар #17 от "Василев":те са мои хора,а вие трябва да ни избирате!
15:37 10.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Троянец
Коментиран от #28
15:44 10.11.2026
23 БРЕ
До коментар #15 от "Дървен филосов":Ами то нито Пеевски, нито Бойко са пътували като водачи на МПС в някоя развита европейска държава. Само ги превозват от личните трезори до мястото наричано "работа ".
Шиш и повечето време лети та самолет, отгоре как да види!?
Коментиран от #27
15:44 10.11.2026
24 оня с коня
15:46 10.11.2026
25 Троянец
До коментар #5 от "Тик-Ток":Да започнат от Нанков-добро начало ще е!
15:48 10.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 оня с коня
До коментар #23 от "БРЕ":Бойко не смее до Варна на море да иде-Ти говориш за Европа?!Тоя от зайчарника не излиза!Шубе го е!
15:52 10.11.2026
28 Боруна Лом
До коментар #22 от "Троянец":Ама пълнят чекмеджета.......
15:53 10.11.2026
29 дядя дръмпирушка 11.11 е С.Мина.......
15:54 10.11.2026
30 Шорт
16:01 10.11.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 ДА ИЗБОРЪТ
До коментар #6 от "Сатана Z":НА РАДЕВ И ЙОТОВА
ЩЕ БЪДЕ ПАГУБНА ЗА БЪЛГАРИЯ ..
ПРОКЛЯТИЕТО НА РУСКИТЕ
ПРОДАЖНЦИ ..
ЩЕ ТЕГНЕ НАД ДЪРЖАВАТА
16:09 10.11.2026