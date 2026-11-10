Новини
България »
Ямбол »
Откриха гореща линия за близки на пострадалите край Зимница
  Тема: Трафик

Откриха гореща линия за близки на пострадалите край Зимница

10 Ноември, 2026 15:00 1 798 32

  • гореща линия-
  • катастрофа на ам „тракия“-
  • зимница-
  • пострадали-
  • министерство на здравеопазването

На телефон 02 930 11 52 се предоставя информация в кои болници са настанени пострадалите при тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“

Откриха гореща линия за близки на пострадалите край Зимница - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министерството на здравеопазването откри гореща телефонна линия за близки на пострадалите при тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“ край Зимница. На телефон 02 930 11 52 гражданите могат да получат информация в кои лечебни заведения са настанени техни роднини и близки.

По данни на Министерството на здравеопазването 46 души са пострадали при инцидента. Те са настанени в болници в Сливен, Ямбол и Бургас. В Сливен се намират 27 души, в Ямбол – 12, а в Бургас – 7. Съобщеният брой на загиналите е 11.

В катастрофата са участвали 86 превозни средства

Верижната катастрофа е обхванала и двете платна на магистралата. Участвалите превозни средства са 86 – 63 в посока Бургас и 23 в посока София, съобщиха органите на реда. Според изнесените данни първото произшествие е станало в платното към Бургас, след което е възникнал и инцидент в обратната посока.

Разследват се две отделни пътнотранспортни произшествия. Образувани са две досъдебни производства, а по случая се очаква да бъдат назначени експертизи. Причините и конкретните обстоятелства около катастрофата все още се изясняват.

Горещата линия е предназначена да улесни близките, които търсят информация за местонахождението на пострадалите в лечебните заведения.


Ямбол / България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мимиш

    2 4 Отговор
    утре ще е ден на траур.

    Коментиран от #9

    15:01 10.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тик-Ток

    17 2 Отговор
    Всичките шефове на АПИ от тиквено време досега трябва да бъдат арестувани за престъпно бездействие което породи смъртта на хиляди хора по пътищата ,да отговарят колко милиарда откраднаха да копаят безполезни окопи покрай пътищата а в същото време няма елементарна маркировка на пътищата и елементарна безопасност на движението

    Коментиран от #25

    15:13 10.11.2026

  • 6 Сатана Z

    20 9 Отговор
    Посещението на Урсула е знаково за България за да знаем какво ни очаква като ни вкара във война с Русия тогава жертвите няма да са 11 пази Боже а много повече.

    Коментиран от #32

    15:13 10.11.2026

  • 7 Доротея

    8 1 Отговор
    Обяви го след въпрос на репортер! Министърката погледна изненадано и се измъкна със 112! Същият екип репортери от една телевизия с огорчение обявиха, че движейки се от София към Зимница са констатирали в района на Ихтиман гъста мъгла, но всички МПС са се движили с висока скорост! Въпреки това, което се случи, гражданите си държат на правата при движение по магистралата!

    15:14 10.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 не мислим и не знаем

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "мимиш":

    1 мимиш
    11ОТГОВОР
    утре ще е ден на траур.
    -;-
    и в траур и след траур сме си същите!

    15:15 10.11.2026

  • 10 Да си избереш Тато от Тему 🤣

    5 9 Отговор
    Хора от сърцето на самия инцидент съобщиха, че вече над 7 часа стоят и въпреки че не са пострадали, не се чувстват добре. Сред тях има възрастни хора. Изчакват се следователи от Националната Следствена Служба.
    „Някакъв ад е тук“: 7 часа след тежката катастрофа на „Тракия“ хора остават блокирани на мястото на инцидента

    Прогресивно ми е ...

    Коментиран от #13

    15:17 10.11.2026

  • 11 Павлов

    18 0 Отговор
    А Борисов потрива доволно ръце и брои пачки и реди кюлчета в Чекмеджето ...

    15:17 10.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 9689

    9 1 Отговор
    Демерджиев недей спа .По места органите на КАТ нищо не вършат.Подпуквай ги.Шосетата са разграден двор.

    15:21 10.11.2026

  • 15 Дървен филосов

    19 0 Отговор

    До коментар #12 от "Оправданието на МВР забележете:":

    Светещите табла трябваше да ги има преди 5-6 години, ама парите за тях отидоха за процентите на Шиши и Боко.

    Коментиран от #23

    15:23 10.11.2026

  • 16 Чума

    6 3 Отговор
    Светът лудна, естественият интелект бързо се предаде и изчезна! Просто изчезна! Да е само при нас, да речеш, че сбърканият код на реалността е тук! А то е повсеместно! Освен безумните войни, водени от проповедниците на Урсулианското учение, вижте само в кратък срок безумия като това днес, катастрофите с автобуси в Турция, испанския влак, снайпериста от Краков! Станахте като в САЩ, където вече не им прави впечатление къде е поредният отстрел!

    15:23 10.11.2026

  • 17 Василев

    19 1 Отговор
    Питам се какво още трябва да стане за да бъде арестуван и съден българоубиецът Борисов заедно с всиките му крадиливи министри през годината. Като се почне от Росен Плевнелиев, мине се през Лиляна Павлова и се завърши с Николай Нанков.

    Коментиран от #20

    15:23 10.11.2026

  • 18 Пак ще задам Въпрос N-1

    9 9 Отговор
    Имало ли е Светещи Електронни Табла по Трасето на Магистрала Тракия, предупреждаващи за Намалена Видимост и Гъста Мъгла.

    Ако ли не, Очакваме Оставки на Министъра на МВР, Всички отговорни за движението на Магистрала Тракия в МВР, АПИ и Правителството на Румен Радев?

    Оправданието за Внезапно Паднала Гъста Мъгла е оправдание за пред училищна възраст?

    Очакваме Оставки и Уволнения в МВР, АПИ, Правителството на Румен Радев?

    И не ми трийте поста, пиша го за втори път!

    15:33 10.11.2026

  • 19 Пак ще задам Въпрос N-1

    3 6 Отговор
    Ако не е имало предизвестие на Магистрала Тракия очакваме Оставки и Уволнения в следващите 24 Часа!

    15:36 10.11.2026

  • 20 боко шишев радеф

    2 4 Отговор

    До коментар #17 от "Василев":

    те са мои хора,а вие трябва да ни избирате!

    15:37 10.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Троянец

    8 1 Отговор
    "магистралите" на Тиквата!Олтари за жертвопринушения!

    Коментиран от #28

    15:44 10.11.2026

  • 23 БРЕ

    8 0 Отговор

    До коментар #15 от "Дървен филосов":

    Ами то нито Пеевски, нито Бойко са пътували като водачи на МПС в някоя развита европейска държава. Само ги превозват от личните трезори до мястото наричано "работа ".
    Шиш и повечето време лети та самолет, отгоре как да види!?

    Коментиран от #27

    15:44 10.11.2026

  • 24 оня с коня

    2 3 Отговор
    Така е!Урсула дойде а ние им показахме колко можем!Изтрепахме се сами!А после Путин е виновен!

    15:46 10.11.2026

  • 25 Троянец

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тик-Ток":

    Да започнат от Нанков-добро начало ще е!

    15:48 10.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 оня с коня

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "БРЕ":

    Бойко не смее до Варна на море да иде-Ти говориш за Европа?!Тоя от зайчарника не излиза!Шубе го е!

    15:52 10.11.2026

  • 28 Боруна Лом

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Троянец":

    Ама пълнят чекмеджета.......

    15:53 10.11.2026

  • 29 дядя дръмпирушка 11.11 е С.Мина.......

    2 1 Отговор
    Мен ми прилича на тероризъм , но няма как да се докаже....нека разгледаме как е станала "Тапата"....Ако има Български разследващи органи....винаги съм ви казвал ,че и магаре може да направи диверсия тук при тази държава....

    15:54 10.11.2026

  • 30 Шорт

    2 0 Отговор
    Бая народ ще измре още! Трябва да се намали скоростта до 100 км в час!

    16:01 10.11.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ДА ИЗБОРЪТ

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    НА РАДЕВ И ЙОТОВА

    ЩЕ БЪДЕ ПАГУБНА ЗА БЪЛГАРИЯ ..

    ПРОКЛЯТИЕТО НА РУСКИТЕ
    ПРОДАЖНЦИ ..
    ЩЕ ТЕГНЕ НАД ДЪРЖАВАТА

    16:09 10.11.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Всички градове