Откриха гореща линия за близки на пострадалите край Зимница

Министерството на здравеопазването откри гореща телефонна линия за близки на пострадалите при тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“ край Зимница. На телефон 02 930 11 52 гражданите могат да получат информация в кои лечебни заведения са настанени техни роднини и близки.

По данни на Министерството на здравеопазването 46 души са пострадали при инцидента. Те са настанени в болници в Сливен, Ямбол и Бургас. В Сливен се намират 27 души, в Ямбол – 12, а в Бургас – 7. Съобщеният брой на загиналите е 11.

В катастрофата са участвали 86 превозни средства

Верижната катастрофа е обхванала и двете платна на магистралата. Участвалите превозни средства са 86 – 63 в посока Бургас и 23 в посока София, съобщиха органите на реда. Според изнесените данни първото произшествие е станало в платното към Бургас, след което е възникнал и инцидент в обратната посока.

Разследват се две отделни пътнотранспортни произшествия. Образувани са две досъдебни производства, а по случая се очаква да бъдат назначени експертизи. Причините и конкретните обстоятелства около катастрофата все още се изясняват.

Горещата линия е предназначена да улесни близките, които търсят информация за местонахождението на пострадалите в лечебните заведения.