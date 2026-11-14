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Променят маршрутите на трамваи 7 и 27 в София
  Тема: Градски транспорт

Променят маршрутите на трамваи 7 и 27 в София

14 Ноември, 2026 07:34 123 0

  • трамвай 7-
  • трамвай 27-
  • градски транспорт-
  • ремонт на релсов път-
  • софия

На 14 и 15 ноември заради ремонт по бул. „България“ ще има временна автобусна линия 7ТМ. Автобус № 304 няма да се движи до 18:00 ч

Променят маршрутите на трамваи 7 и 27 в София - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Променя се организацията на движение на трамвайни линии № 7 и № 27 в София на 14 и 15 ноември заради ремонт на релсовия път по бул. „България“. Ограниченията ще са в сила от 04:30 до 18:00 ч., а след това трамваите ще се върнат по постоянните си маршрути.

Ремонтът обхваща участъка между бул. „Витоша“ и ул. „Тодор Каблешков“. Работата ще се извършва от 08:00 до 18:00 ч., като ще бъдат заети и двата коловоза.

„Промените са във връзка с ремонт на релсовия път по бул. „България“ в участъка от бул. „Витоша“ до ул. „Тодор Каблешков““, съобщиха от Столичната община.

Как ще се движат трамваите

Трамвай № 7 ще се движи от метростанция „Хан Кубрат“ по обичайния си маршрут до кръстовището на бул. „България“ и бул. „Витоша“. Оттам мотрисите ще продължават направо по бул. „Витоша“ и ул. „Краище“, по трасето на трамваи № 1 и № 6, до ж.к. „Иван Вазов“. Промяната е в двете посоки.

Същият маршрут в променения участък ще следва и трамвай № 27, който тръгва от кв. „Орландовци“. След кръстовището с бул. „Витоша“ линията също ще продължава до ж.к. „Иван Вазов“.

Временният автобус 7ТМ

За обслужване на засегнатия участък ще бъде разкрита временна автобусна линия № 7ТМ. Тя ще свързва района на Националния исторически музей с бул. „Черни връх“ и ще преминава по булевардите „България“, „Витоша“ и „Пенчо Славейков“.

Автобусите ще спират при кв. „Манастирски ливади“, ж.к. „Бокар“, ул. „Тодор Каблешков“, ж.к. „Мотописта“, бул. „Гоце Делчев“, площад „Ручей“, бул. „Акад. Иван Ев. Гешов“ и ПГД „Елисавета Вазова“. Предвидени са и временни спирки при ж.к. „Мотописта“ и на бул. „Пенчо Славейков“.

Автобусна линия № 304 няма да се движи от 04:30 до 18:00 ч. на 14 и 15 ноември. След 18:00 ч. движението на трамваи № 7 и № 27 и на автобус № 304 ще бъде възстановено по постоянните маршрути.

През май 2026 г. по бул. „България“ в същия участък също беше извършен ремонт на релсовия път.

Източници: bta.bg


София / България
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