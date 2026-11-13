Дърво падна върху движещ се автомобил в София

Дърво падна върху движещ се автомобил на улица „Солун“ в столичния квартал „Борово“. При инцидента няма пострадали хора, а мястото е обезопасено от авариен екип на Столичната община.

Падането на дървото е част от поредица инциденти в София заради силния вятър. До момента са получени 120 сигнала за паднали дървета, 15 за съборени оградни пана и три за повредени светофарни уредби.

Щети и ограничения в движението

В квартал „Манастирски ливади-изток“ преобърнати от вятъра контейнери са ударили три автомобила. Метален контейнер е препречил движението по улица „Иван Кирков“, а строителна ограда е паднала на улица „Боян Петров“. В района на булевард „България“ и улица „Тодор Каблешков“ е разкъсан билборд.

На различни места в столицата работят осем екипа на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ и допълнителен дежурен екип. Те отстраняват щетите съвместно със Столичната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Заради паднали дървета и покрив върху пътното платно временно са затворени отделни участъци, а на места е преустановено движението на трамваи и автобуси. Автобусите към Витоша временно не се движат заради опасността от падащи дървета и клони.

Оранжев код за бурен вятър

В София е обявен оранжев код за бурен вятър със скорост между 20 и 29 м/с и пориви до 32 м/с, или около 115 км/ч.

„Гражданите да избягват престоя под дървета и в близост до нестабилни конструкции, да приберат незакрепените предмети от балконите си и да ограничат придвижването на открито, когато не е наложително“, призовава Столичната община.

При опасни ситуации сигналите се подават на телефон 112.

Източници: bgnes.bg