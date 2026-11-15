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Предвиждат университетска специалност по жестов език

Предвиждат университетска специалност по жестов език

15 Ноември, 2026 13:14 477 10

  • български жестов език-
  • софийски университет-
  • мон-
  • висше образование-
  • глуха общност

Проект на МОН предвижда бакалавърска и докторска програма в Софийския университет. За академичното развитие на българския жестов език са планирани 2,75 млн. евро до 2031 г

Предвиждат университетска специалност по жестов език - 1
Снимка: Архив
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Българският жестов език може да стане самостоятелна университетска специалност. Това предвижда проектът на Национална програма „Академично развитие на българския жестов език“, публикуван от Министерството на образованието и науката за обществено обсъждане.

В Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се планира създаването на специализиран научноизследователски и образователен център. Към него трябва да бъде разработена бакалавърска специалност „Филология – български жестов език“ в професионално направление „Филология“. Предвидено е и разработването и акредитирането на докторска програма.

Общият бюджет на програмата е 2,75 млн. евро, а периодът на изпълнение е от 2027 до 2031 г. Основен бенефициент ще бъде Софийският университет, който ще работи с други висши училища, научноизследователски организации и неправителствени организации, ангажирани с глухата общност.

Сред основните задачи е изграждането на лингвистичен корпус на българския жестов език. Той ще представлява електронна база данни с жестове, видеоматериали и многоезични анотации. До края на програмата се очаква корпусът да включва най-малко 10 000 жестови знака и 500 заснети и обработени видеоклипа.

Центърът ще разработва специализирани образователни програми, учебни материали и научни публикации. Предвидено е да бъдат подготвяни преподаватели, включително глухи и сляпо-глухи специалисти, както и да се подпомага обучението и академичното развитие на глухи студенти и докторанти.

Проектът включва още краткосрочни обучения за учители, специалисти, родители и близки на хора с увреден слух. Предвиждат се и курсове по жестов език за студенти от различни специалности.

Програмата е разработена през 2024–2025 г. от експерти на МОН в сътрудничество с представители на академичната общност и общността на глухите хора и е съгласувана със Съвета за българския жестов език. Тя е свързана със Закона за българския жестов език, приет през 2021 г., с който езикът е признат за пълноценен естествен самостоятелен език на глухите и сляпо-глухите хора в България.

Становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани до 26 ноември 2026 г. Приемането на програмата и разкриването на специалността предстоят след приключването на общественото обсъждане.


София / България
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