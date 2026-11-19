Нова лаборатория за обработване на кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици ще бъде открита във Варна. Очаква се звеното да подпомогне работата на останалите лаборатории в страната, съобщава NOVA.

Лабораторията е част от инициатива на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев за изграждане на подобни звена в най-големите областни дирекции. Освен във Варна, такива лаборатории са предвидени в Бургас, Плевен и Пловдив.

„Ще спомогне работата на останалите звена в страната“, посочват от МВР за очаквания ефект от новата лаборатория.

Звеното ще изследва кръвни проби, взети от шофьори след проверки за алкохол или наркотици. Лабораторният анализ има значение при случаите, в които резултатът от полевия тест трябва да бъде потвърден или проверен по установения ред.

По данни на юристи близо 40% от направените полеви тестове в България дават фалшиво положителен резултат. В материала не са посочени конкретни имена на юристите, както и периодът, за който се отнася оценката.

Откриването на лабораторията във Варна е част от план за разширяване на капацитета за анализ на проби от водачи. Предвижда се новите звена да поемат част от натоварването на съществуващите лаборатории.