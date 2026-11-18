Предвидените ангажименти за Министерството на регионалното развитие и благоустройството са увеличени с 1 млрд. евро между предварителното представяне на проектобюджета и официалното му внасяне в Народното събрание. За промяната сигнализира депутатът от „Демократична България“ Мартин Димитров в ефира на „Здравей, България“.

По думите му на 7 ноември проектобюджетът е бил представен в УНСС от Гълъб Донев и Румен Радев. Тогава за регионалното ведомство са били заложени ангажименти за 1,5 млрд. евро. Девет дни по-късно, при внасянето на макрорамката в парламента, сумата вече е достигнала 2,5 млрд. евро.

Димитров заяви, че в публикуваните документи не са посочени мотиви за увеличението. Той е отправил официално запитване към управляващите дали промяната е свързана със стартирането на нови инфраструктурни проекти, но според него не е получил отговор.

„Липсата на прозрачност отваря вратата за безконтролно разходване на публични средства“

Това е позицията, изразена от депутата по повод промяната в бюджетната рамка. Той предупреди, че подобни корекции трябва да бъдат придружени от ясни разяснения и финансова обосновка.

Спорът е за бъдещи ангажименти

В последвалите обсъждания в парламента Димитров уточни, че става дума за възможност Министерството на регионалното развитие и благоустройството да поема нови финансови ангажименти, включително чрез договори, чието изпълнение и плащания могат да бъдат разпределени през следващи години. По тази причина депутатът настоява да бъде публикувана разбивка на средствата по проекти, програми и срокове.

Темата беше поставена на фона на разглеждането на проекта за държавния бюджет за 2027 г. Парламентарната бюджетна комисия прие законопроекта на първо четене. В рамката са заложени и нови ангажименти за държавата, които предстои да бъдат обсъдени при пленарното разглеждане.

Мартин Димитров критикува още прогнозите за икономическия растеж и политиката на правителството за увеличаване на данъчната тежест. От „Демократична България“ обявиха, че ще внесат пакет от предложения между първото и следващите четения на законопроекта.

Според заявената от коалицията цел бюджетният дефицит за 2027 г. трябва да бъде сведен под 3%, без увеличение на данъците за гражданите и бизнеса и без намаляване на социалните плащания. До окончателното приемане на бюджета размерът и предназначението на допълнителния ресурс за регионалното министерство могат да бъдат променени от парламента.

Източници: novini.bg, nova.bg