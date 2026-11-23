Между 300 и 400 хиляди души може да останат без ваучери за храна през декември. Оценката е на операторите на ваучери, които посочват, че годишният ресурс вече е изчерпан. Информацията беше съобщена от bTV.

Министерството на финансите е предоставило и последната квота на операторите. Така част от работодателите няма да могат да осигурят ваучери за храна на всички свои служители през последния месец на годината.

Нова квота ще има през януари

Възможност за компенсиране на недоставените ваучери ще има през януари, когато започне разпределянето на новата квота. До тогава обаче между 300 и 400 хиляди работещи може да не получат средствата, които работодателите им обичайно предоставят за храна.

Забавянето идва през месец, в който разходите на домакинствата традиционно са по-високи заради празниците и подготовката за тях. От публикуваната информация не става ясно дали всички работодатели ще бъдат засегнати или недостигът ще обхване само компании, чиито заявки надхвърлят наличния ресурс.